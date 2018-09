Ersoy Dede

Erdoğan’a Soru Sorulamıyor İddiası Çok Saçma

Can Dündar'ın provokasyon çabasına Ahmet Hakan'ın verdiği sert yanıt, tartışmayı çok acayip bir noktaya götürdü.. Ahmet Hakan, tam olarak maksadı o olmasa bile çıktı ve 'ben sormam, soramam zaten, sormaya kalksam bile sordurmazlar' gibi garip ve tabansız bir değerlendirme yaptı.. Neden garip ve ne neden tabansız, arz edeyim..

Tüm bu tartışmaların başladığı gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Reuters mülakatı yayınlandı.. Gazeteciler imkanları dahilinde ajansın servis ağından 'late' yani kaydedildikten çok kısa bir süre sonra canlı gibi izlediler.. Mülakatın sonunda Erdoğan soru soran iki gazeteciye ne dedi?.. 'Bu kadar mı, bitti mi?'.. Yani Erdoğan kendisine soru sorulmasına değil bilakis sorulmamasına bozulmuş gibiydi.. Reuters'ı sıcak örnek diye verdim. Daha evvel onlarca yabancı televizyon ve ajansın muhabirlerinin karşısına da çıktı Erdoğan. İnternette bulabilir isteyen.. Dış gezileri sırasında ortak basın toplantılarında da kontrolsüz sorularla karşılaştı.. Benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan'a, sorulmamış soru kalmadı gibi.. Can Dündar'ın 'soracağım' dediği o sorular da defalarca soruldu Erdoğan'a zaten.. Ama maksat soru sorup cevap almak değil de didişmek ise ona dünyanın hiç bir yerinde hiç bir devlet başkanıyla hiç bir gazeteci arasında müsade etmezler zaten. Fakat Erdoğan'ı tanıyanlar bilir ki, Erdoğan didişmekten/polemikten de kaçmaz..

Ahmet Hakan FETÖ'cülerin eline malzeme olarak verdiği o cümlede diyor ki; ".. sormam, soramam ve zaten de sordurmazlar.." Ya hu Allah aşkına söyleyin.. Bugün cepheden Erdoğan düşmanlığı yapanlar arasında Başbakanlığı sırasında Erdoğan'ın uçağına binenler de var.. Bari onlar söylesin.. Ne zaman mülakat öncesi soru dikte ettirilmiş?!.. Haa ".. Aman Erdoğan beni çok sevsin, şu soruyu sorarsam bana küser bana kızar.." falan gibi gerekçelerle bazı gazeteciler soru saklamışsa bilemem.. Nitekim her politikacının duymaktan hoşlanmadığı sorular vardır.. Bu son derece olağan. Trump da NY'daki basın toplantısında 'Stormy' sorularından hoşlanmadı.. Hatta hatırlasanıza daha ilk günden CNN'in kıdemli Beyaz Saray muhabirine sert çıkmıştı.. Bunlar olabilir.. Fakat Erdoğan söz konusu olduğunda hiç de yansıtılmaya çalışıldığı gibi bir ambargonun olmadığını rahat rahat söyleyebilirim.. Bilebildiğim kadarıyla bu gökkubbenin altında Erdoğan'a sorulmamış soru kalmadı..

Bir şey daha.. Zannediyor musunuz ki herhangi bir soruyla dünyanın yaşayan en kıdemli devlet başkanı olan Erdoğan'ı köşeye sıkıştırabileceksiniz!.. Sizin nohut kadar kafanızdan kurguladığınız tezgahın Erdoğan farkında değil, öyle mi?.. Ben doğrusunu söyleyeyim.. Erdoğan dünyanın herhangi bir yerinde kendisine sorulabilecek herhangi bir soruya karşı hazırlıklı zaten.. Ama dedim ya, dert soru sormaksa her soruya verilebilecek bir cevap var.. Ama kavga etmek istiyorsanız, o başka.. Ki Can Dündar'ın hedeflediği şey buydu, planı erken doğum yapınca karıştı ortalık.. Ve FETÖ elbette tepe tepe kullandı bunu.. Dündar'ın yapmak istediği şeyin 'gazetecilik' olduğu, Erdoğan'ın ise 'özgür' gazetecilik faaliyetine müsade etmediği fikrini tahkim etmeye çalıştı FETÖ.. Ve buna da verilebilecek en güzel cevabı Ahmet Hakan ilk gün vermişti zaten.. Asıl işi provokasyon olan Can Dündar'ın kışkırtmasıyla yazdığı ikinci yazıda ise apaçık tuzağa düştü.. 'Yiğitlik yapacaksan patronun Akın Atalay'dan halefin Murat Sabuncu'dan utan memlekete dön' dedi ya Ahmet Hakan.. Laf taşın gediğe yerleşmesi gibi yerleşti… Sonraki; '.. evet ben de soramam..' son derece saçma ve gereksiz oldu.. Kabul etmek lazım. Tek vuruşta yere serdiğin bir adamı elinden tutup kaldırıp kavgaya devam etmek saçma olmuş..