Ersoy Dede

İş Dünyasının Gündemi: Konkordato

Son günlerde konkordato haberleri ardı ardına gelince hukukçu Sinan Civriz'e bu konuyu arayıp bir sorayım dedim . Konkordato dosyalarının birçoğunda başvuran vekili ya da alacaklı temsilcisi olarak yer alan Avukat Sinan Civriz konkordato kurumunun iş dünyası için büyük bir fırsat olduğu ve nefes aldırdığı görüşünde . Konkordato kurumunun geliştirilerek düzenlenmesi son dönemde yaşanan mali dalgalanmada şirketlerin icra takipleri ile kilitlenmesini önleyerek faliyetlerinin devamına olanak sağlıyor ve bu şekilde borçlar daha rahat ödeniyor. Daha önce vurguladığım yabancı sermayeyi çekmek için de konkordato sürecinde şirketler hem kurumsallaşmalarına önem veriyor hem de üretim odaklı çalışarak verimlerini doruk noktaya çıkarıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Konkordato başvurusunda bulunduğumuz Acar matbaacılık şirketi de tam olarak bu dediğim örneğe uyan bir şirket oldu.