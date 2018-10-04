Ersoy Dede

Üstü kapatılan bir dönem

Şimdi FETÖ bu memlekete yapılabilecek en büyük ihaneti yapıp, Anadolu'yu işgal etmeye, sahiplerine ülkeyi anahtar teslimi vermeye kalkınca gözümüz bir anda başka bir şey görmez oldu.. Evet FETÖ, elebaşı ABD'de yerleşik bir terör örgütüdür ve liderimizin açıkça canına kastetmiş ülkeyi işgale kalkmıştır.. Fetöcüler hakkında verilecek hiç bir ceza yürekleri soğutmaya yetmeyecektir. Bunda tartışma yok. Sırf 15 Temmuz gecesi şehit verdiğimiz 250 vatan evlâdının aşkına Gülen'in darağacında sallandığını görmeden bize uyku haram olsun.. Buraya kadar böyle..

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Yalnız geçenlerde Habertürk'te Bülent Arınç'ı dinlerken bir anda FETÖ ile mücadelenin bize unutturduğu bambaşka bir dönem geldi gözümün önüne.. Arınç hakkında yorum yapmak değil niyetim.. Apaçık yalanlarıyla beni hedef göstermiş bir kaybedendir. Bana attığı iftiranın hesabı mahşerde inşa'Allah.. Ama geçen gece anlattığı dönem hikayeleri içinde çok sarsıcı bir bölüm var ki, dikkatlerden kaçmasını istemem.. Diyor ki Arınç, Meclis başkanlığı yaptığı dönemde tertiplediği resepsiyon davetinden eşinin adını çıkarması ile yetinmemiş meğer muktedirler.. İstemişler ki hanımefendi de davet sahibi olarak resepsiyonda yer alsın ve fakat başını açsın.. Ahlaksızlara bak.. Alçaklara bak.. Bu namussuz dayatmayı 28 Şubat'ın devamı gibi sunmak işin kolay tarafı.. Peki ya yine Arınç'ın anlattıkları arasında yer alan, ".. Sezer'in görevinin ilk iki yılında başörtü sorunu yoktu, sonra çıktı.." ifadesini nasıl okuyacağız?.. 28 Şubat olsa, Sezer'in görevinin başından itibaren olurdu.. Ama iki sene sonra başladı diyor.. Yani AK Parti iktidarıyla..

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Bu kalleş terör örgütü FETÖ'nün en büyük kötülüğü ne oldu biliyor musunuz?. Yaptığı dizayn operasyonlarıyla bu ülkede sahiden çökertilmesi gereken Ergenekon yapılanmasını çorba etmek oldu.. Sırf FETÖ'nün kumpasları buraya da sıçradı diye Ergenekon davası tümden çöktü. Eğer Ergenekon ya da adı her neyse artık yoktu ise Arınç'ı arayıp eşinin başını açmasını emreden subay kime hizmet ediyordu?..