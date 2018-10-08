Ersoy Dede

CHP Kararını Açıklamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman saldırısını merkeze alarak bir şey söyledi.. Bu akan kanda HDP'nin ve CHP'nin sorumluluğu olduğunu anlattı. Açıkça HDP, siyasetini kandil/sincar merkezli yapmaktan vazgeçmedikçe, onunla kurulacak her türlü ittifak/işbirliği de toplum vicdanını yaralayacaktır bu saatten sonra..

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Hiç tartışması yok ki HDP bir siyasi parti değildir.. Siyasi programı, projesi, fikri olmayan parti mi olur?. İtiraz edenler söylesinler bana; neymiş HDP'nin ulusal sağlık, eğitim, bayındırlık, iktisat politikası?.. Bir bilelim ya hu Zonguldak'taki kömür madenleriyle ilgili ne düşünüyor? Rize'de çayla ilgili bir politikası yahut ilk 100'e giren üniversite sayımızın azlığıyla ilgili bir projeksiyonu var mı?.. Geçiniz.. Terör örgütünün planı/projesi neyse bu da o.. O dönem hangi servisin kucağındaysa onun politikası yani..

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Şimdi yeniden HDP ile birlikte yol yürümeye hazırlanan CHP'yi bekleyen hazin sonu söyleyeyim ben.. 24 Haziran'da ulusalcı Kemalist seçmeni kandırıp, İttifakın İyi Parti ile olduğuna inandırmış olabilir CHP.. Ama sonuçlar açıklandıktan sonra gerçek anlaşıldı.. Bir kez daha aynı numarayı yapamayacak.. Bu defa CHP'nin sadık kitlesi 8 vatan evlâdını şehit eden bir örgütle elele vermiş bir CHP'ye oy vermeyecektir.. İstedikleri kadar mühendislik hesabı yapsınlar.2+2 bu defa 4 etmeyecek, bilakis 1'e düşecektir. Aklı varsa CHP'yi yönetenlerin, hiç vakit kaybetmeden bir açıklama yapıp olası tartışmaların önünü bir an evvel keserler.. Söylenecek söz çok basit.. ".. Biz hiç bir şart altında o terör örgütünün siyasi ayağı konumunda olan parti ile birlikte hareket etmeyeceğiz.." Bu kadar.. HDP için bu tanımı kullanmazlarsa açık söyleyeyim, hiç bir inandırıcılığı olmaz.. Yani şu değil; ".. kaç kez söyleyeceğiz kimseyle ittifak anlaşmamız yok bizim.." Bu değil.. Bu numaraları yemiyor artık kimse.. Zaten size AK Parti seçmeni oy verecek değil ya.. Hiç olmazsa kendi gönüldaşlarınızı kandırmayın..

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