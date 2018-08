MERYEM GAYBERİ

Ekonomik savaş ve bayram

Rahmetli Erbakan, Başbakanlığını yaptığı Refahyol Hükümeti 28 Şubat postmodern darbesiyle yıkılıp partisi RP kapatılırken, bu olayların tarihin akışı içinde zerre kadar hükmü olmadığını ifade etmişti.

AK Parti'nin kapatılması davasını, FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimi ve MİT tırları ihanetini, Gezi kalkışmasını, PKK'nın çukur-hendek terörünü ve nihayet 15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişimini hatırlayın. Hepsi belleğimizde dün gibi taze. Ancak hepsi de milletin çelik iradesi ve Erdoğan'ın liderliği ile tarihin çöplüğüne atılan 'zerre'ler olarak hatırlanıyor.

***

Son iki haftadır da ABD Başkanı Trump'ın Papaz Brunson'u bahane ederek Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş açtığını görüyoruz. Dolar kuru üzerinden yürütülen bu saldırı da milletimizin 15 Temmuz'da sinesinde söndürdüğü bomba ve kurşunlar gibi sönecektir. Aslolan tarihin akışı içinde belki de zerre kadar yer tutmayacak bu saldırı karşısında milletçe birlik olabilmek…

***

Kurban bayramındaki 9 günlük tatili fırsat bilenlerin bir kısmı sılayı rahim (Akraba ziyareti) bir kısmı da tatil için büyükşehirleri terk etti. İstanbul'da trafik neredeyse 'sıfır' yoğunlukta. Tatil beldeleri, Akdeniz'den Ege'ye, Marmara'dan Karadeniz'e hınca hınç dolu. Kurbanlıklar satılıyor, alışveriş merkezleri bayram yoğunluğu yaşıyor. Doların yükselişiyle başlayan 'ekonomik kriz' beklentisi içinde olanlar için bu manzara üzücü. Ancak Türkiye için, vatan ve memleket için kaygılanan milletimiz için bir saldırının daha bertaraf edildiğinin göstergesi ve mutluluk verici.

***

Başkan Erdoğan, dün görüntülü bir Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Mesajında, "Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır" dedi.

İşte bütün mesele bu. Türkiye'ye karşı yapılan saldırıların hangi amaca yönelik olduğunun bilincinde olmak ancak hiçbir zaman direniş ruhumuzu ve umudumuzu kaybetmemek…

BUGÜN KURBAN BAYRAMI

Her gün sofralarımızı süsleyen Allah'ın nimetlerinden kırmızı eti Müslümanlar bugün kaynağından elde ediyor. Allah'ın emri ile kurban edilen hayvanlara merhamet ile muamele edip onların etini, sofrasında her zaman et bulamayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşıyoruz.

Sadece Türkiye'de de değil, yeryüzünün yüzlerce ülkesinde iyilik meleği kardeşlerimiz Türkiyeli Müslümanların kurbanlarını muhtaçlara ulaştırıyor. Kızılay, Diyanet, TİKA, AFAD, İHH ve daha onlarca yardım kuruluşu bayramda dünyanın dört bir yanında kurban ve yardım organizasyonları düzenliyor. Yardımı yapan ve ulaştıran bütün güzel insanlara selam olsun…

Bayramın tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini, bayramın bereketinin yeryüzünde sıkıntı içinde yaşayan tüm mazlumlara rahmet getirmesini Rabbimden diliyorum…