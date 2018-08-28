MERYEM GAYBERİ

Peki ‘tetikçi’ ne diyor?

John Perkins, 73 yaşında ABD'li bir yazar ve ekonomist. Perkins 70'li yıllardan itibaren başta IMF olmak üzere, ABD Hazine Bakanlığı'nda ve birçok şirkette baş ekonomist ve danışman olarak çalışmış.

Küresel ekonomik düzenin baronları için finansal tetikçilik yapan Perkins, 2004 yılında yazdığı "Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları" adlı kitabında, özellikle gelişen ülkelerde,şirketlerin ve hükümetlerin çıkarları doğrultusunda yürüttükleri ekonomik operasyonları yazdı.

Perkins, 2016 yılında da bu kez, "Ekonomik Tetikçiden Yeni İtiraflar: Amerika'nın nasıl dünyayı ele geçirdiğinin şok edici iç yüzü" isimli bir kitap kaleme aldı.

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İşte bu John Perkins, önceki gün Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisine dolar kuru üzerinden başlatılan savaşın hala ekonomimizin iç dinamiklerinden kaynaklandığına inananlar varsa Perkins'e kulak versin.

"Türkiye gibi gelişen ekonomileri hedef alan ekonomik tetikçiler konusunda hiçbir şüphem yok. Bu tetikçiler sadece ABD için değil birçok farklı hükümet için çalışıyor" diyen Perkins,"Türkiye'ye IMF'den uzak durmasını öneriyorum. Bugün, Katar gibi birçok farklı seçenek mevcut. Türkiye daha fazla dış borçtan kaçınmak için elinden gelen her şeyi yapmalı" dedi.

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ABD Başkanı Trump'ın uluslararası ticaret politikalarının küresel ekonominin geleceği için büyük risk teşkil ettiğini vurgulayan Perkins, "Başkan Trump, geleneksel uluslararası ilişkileri ve küresel ekonomiyi alt üst etmeye baş koymuş gibi görünüyor. Türkiye, yaptırım ve gümrük vergisi getirdiği tek ülke değil. Trump'ın politikaları ABD için, Türkiye için ve tüm dünya için son derece tehlikeli" ifadelerini kullanıyor.

Bugün köşemizi, küresel ekonomik operasyonların 'duayeni' sayılan Perkins'inaçıklamalarına ayırdık.

Zira küresel şirketlerin, hükümetlerinin ve kendilerinin çıkarları doğrultusunda gelişmekte olan ülkelere yaptığı ekonomik saldırıları en iyi bilen ve bizzat bunun tetikçiliğini yaptığını itiraf eden bir 'tetikçi'nin açıklamaları çok önemli…