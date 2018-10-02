MERYEM GAYBERİ

Bu günler de geçer…

Bir ekonomist arkadaşımla sohbet ederken, "Kim ne derse desin, küresel güç ABD'dir. Ve bir ABD Başkanı, Twitter'dan, dolar üzerinden bir ülkenin para birimine savaş açtıklarını açık açık söylerse o ülkenin ekonomisi belini doğrultamaz. Hangi ülke olursa olsun. Fakat Türkiye'de ekonomi çok şükür dengeye oturmaya başladı" dedi.

Dün mesela hem sevindirici ihracat rakamları açıklandı hem de hüzün verici elektrik ve doğalgaza gelen zam oranları. Türkiye, enerjisinin yüzde 90'ını ihraç ediyor maalesef. Enerji ithalatına ödediğimiz para neredeyse Cari açığımız kadar. Elektriği de doğalgazdan ürettiğimiz için dışa bağımlılık en büyük sıkıntımız.

***

Geçmişteki kriz günlerinde, hemen her ürüne yapılan gecelik zam haberleri alırdık. O günlerden geldik bugünlere. Biraz zorlanacağız belki ama dik duruşun bir bedeli varsa inşallah bunu da en az hasarla atlatacağız. Yani, Ecevit dönemindeki, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik kiriz olan 2001 krizini dahi Türkiye birkaç yılda atlattı.

Bugünlerde yaşadığımızın ise yapısal bir krizden ziyade finansal bir kur saldırısıyla oluşan dalgalanma olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugünleri de kısa sürede atlatacağız inşallah…

***

Dün dolar ve Euro'nun iniş trendini sürdürdüğünü gördük. Genelde AB ülkeleri, özelde ise Almanya ile ilişkilere yönelik iyimserlikle TL değer kazandı ve dolar, 17 Ağustos'tan bu yana ilk kez 5.90'a kadar geriledi.

Dün aynı zamanda Eylül ayı ihracat rakamları da açıklandı. İhracat eylülde yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolar oldu. Yıllık ihracat ise 165,1 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu, aynı zamanda tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamıdır" diye konuştu.

***

Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni ekonomi televizyonu olan A Para'ya özel açıklamalar yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin sözleri de umutlarımı artırdı.Gülle, 2018'in bekledikleri gibi rekorlar yılı olarak kayıtlara geçtiğini, Türkiye ekonomisini çok daha güzel günlerin beklediğini söyledi.

***

Başkan Erdoğan, Almanya gezisinin son gününde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz görevi devraldığımızda Türkiye'nin IMF'e 23.5 milyar dolar borcu vardı. Bizim dönemimizde sıfırlandı. IMF ile şu an herhangi bir işimiz olamaz. Şu anda ülkemizdeki durumu zaten toparlamaya başladık. Çok kısa zamanda bu sıkıntıyı atlatacağız. 2019'a da çok daha ciddi, çok daha farklı bir şekilde gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu günleri de yakın bir zamanda atlatacağımızı ve 2019'da çok daha güçlü bir Türkiye'nin yolundan sapmadan ilerleyeceğine inanıyorum. Endişe etmeyin, biz neleri atlatmadık ki? Bu da geçecek inşallah…