Zenginlerin, seçkinlerin, ünlülerin hikayeleri bir tür "uyuşturucu" işlevi görüyor... Alın size bir örnek: Peynirli suflesinde İngiliz çedarı kullandığı için Michelin rehberi tarafından üç yıldızından biri geri alınan Ünlü Fransız şef Marc Veyrat'nın açtığı dava geçenlerde sonuçlandı. Avrupa'da herkesin gözü bu davadaydı. Geniş kenarlı Savoyard şapkası ve kibirli tavırlarıyla tanınan şef bu iddiayı yalanlamış, olay yüzünden intiharın eşiğine geldiğini söylemişti. Mahkeme Veyrat'nın itirazını kabul etmedi. Yargıç, "Michelin rehberini hazırlayanların da tıpkı sinema ve edebiyat alanlarında olduğu gibi eleştiri ve değerlendirme özgürlüğü var" dedi. Ortalık karıştı. Bütün bunlar medyada geniş yer bulurken sıradan insanlar Avrupa ülkelerinin marketlerinden içine tatlandırıcı ve bol miktarda su enjekte edilmiş tavuk butları, kimyasal olarak orijinale yakın tat verilmiş sahte parmesan peynirleri, yüzde yetmişi soya olan hazır köfteler satın almaktaydı...

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Bakalım, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın kraliyet haklarından çekilmeleri yeni birseviyesine ulaşacak mı?.. Biraz "" bir kıpırtı tabii. Bugünün YouTube nesli kraliyet konularıyla pek ilgilenmiyorlar... Ama magazin yazarlarımız şimdiden" yazılarına başladılar. Yeni bir "aşkın fendi tahtı yendi" hikâyesi... Sanırsınız, her şeye "sıfır"dan başlayacaklar! Ne yalan ama... Olaya böyle bakıyorum diye, bazıları banamuamelesi çekecek, ondan da eminim.

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Genç adam "diye soruyor. Bilen bilir, böyle birsoruya "" diye cevapveririm. Tabii gençler ille de "" istiyorlar; yeni bir şehir, yeni birülke... Gerçekten "yeni" bir yer varmışsanmak, nasıl güzel bir aldanış! Oysayeni olan ancak o sıradaki deneyimimizdir,o da her zaman olmaz. Nereyegitsen, kendini götürüyorsun nihayetinde.Sonra genç adamın esas derdinianlıyorum:tavsiyesi istiyormuş...

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Son günlerdeçok severek dinliyorum. Gitarda Cenk Erdoğan, davulda Mehmet İkiz'in kurduğu grubun müziğine kulak verin, derim. Son çıkan albümlerindeki parçaları ve özellikledinleyin.