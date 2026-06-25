İskender Paşa Camii restorasyonu bitti, küçük meydanın yüzü gözü tekrar açıldı.

Ezbere biliyorum her köşeyi...

Kahvenin şemsiyelerindeki yazıları...

Yoğurt kaplarının boyutlarını...

Güvercinlere yem serpmenin keyfini ve inanmayacaksınız ama kuşların o sırada tek tek şımarışlarını...

"Karşıya motor-05441782020" yazılı tabelayı...

Bembeyaz iskelenin çürümeye başlayan yanlarını...

***

Açıp kapama değil ama...Gözlerim açıkken uğuldayan kulaklarım birden arınıyor, sesler berraklaşıyor.

***

biraz olsun uzaklaşmamız gerektiğini düşündüğünüz oluyor mu hiç?Müziksiz, ritimsiz bir görselliğin baskısından bunaldığınız oluyor mu?Gözlerimizi yumup dinlemeye başladığımızda; çok hafif poyraz esintisi bile şarkı söylemeye başlıyor...

***

Gözlerim kapalı hâlde sağ ayağımla yanımdaki sandalyeyi itiyorum...Başka zaman olsa...Çıkan sese kızarım, kendi kendimi ayıplarım...Şimdi çocuk gibi hoşuma gidiyor,

***

mı demişti, tam hatırlamıyorum, bakmaya da üşendim...gibi bir cümle...Altına imzamı atıyorum şu an...Modern hayat biziinsanlar olmaya zorluyor.

***

Ekrem elinde tepsi masadan masaya koşarken beni gözlerimi yummuş hâlimle gördüyse, ne yaptığımı anlamış mıdır, bilmem.Hayır! Ürkecek bir şey yok!Tersine...hâliyle aramda bir dostluk duygusu gelişiyor ağır ağır...

***

Bir arkadaşım hırs ve ihtirasın gözlerin suçu olduğunu söylerdi...

Hiç yabana atılmayacak bir fikir...

Fakat şimdi bu sabah, bu iskelede bütün bunların tam ortasına dalmam ne iş ama!

Kısa bir süre için de olsa...

Ne dünya işleri, ne bizim kısırdöngü siyaset haberleri, mutluyum...

***



NOT DEFTERİ

Sana okuttukları tarihe inanıyor musun? Ya insanlar el ve dil birliği etti de seni kandırmak için birtakım masallar uydurduysa... (N. F. KISAKÜREK / Aynadaki Yalanlar)