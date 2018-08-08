ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adamın soyadı bile takıntılı.

Takan!

Takmış zaten.

İP'çi belli ki Reis'i yese doymaz.

Bu kez dövizdeki artışı diline doladı.

"2013 yılında TBMM'ye sunulan 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda 2018'de Türkiye'nin GSYH'si 2 trilyon 535.2 milyar lira olacaktı. Bu hesaba göre 2018 yılında 1 dolar bin 970 lira olması öngörülüyordu" diyor ve soruyor?

"-Ne oldu?"

"-Ne olmadı ki bay Takan"?

Mesela dün ABD İran ambargosunu başlattı, dolar sadece bizde değil dünyada fırladı.

Hem biz 2012'den beri CIA ile mücadele ediyoruz; bilmez misin?

Ya da gözü var görmez, kulağı var duymazlardan mısın?

Amerika, Türkiye'yi zayıflatmak için can düşmanımız PKK'ya 30 yıldır silah ve para veriyor.

Bilmiyor musun?

Engellemelere rağmen kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kör müsün?

PKK ile yurt içinde ve Suriye'de yaptığımız mücadelede milli silahlarımızı kullandık.

Afrin'de attığımız bombaları da biz ürettik.

Canlarına böyle okuduk!

Aksi olsa bize bomba verirler miydi?

ABD'nin organize ettiği darbe girişimini püskürttük…

Demek ki zülfüyâre dokunduk!

Türkiye'yi yakan 'Gezi' eylemlerini, MİT TIR'ları ile 17-25 Aralık yargı darbe girişimini Kılıçdaroğlu'na rağmen atlattık.

CIA destekli terör örgütleri İstanbul, Ankara ve Suruç'u bombaladı.

Kobani bahanesiyle isyan çıkardılar.

Çok sayıda insanımız öldü.

Hendekli işgal girişiminde bulundular.

Her biri milyarlarca dolara mal oldu.

Kim yaptı bunları?

CIA, MOSSAD ve BND.

Niye yaptılar?

Enflasyon tek hanedeydi, IMF borcumuz bitmişti, faiz de düşmüştü…

Liboşlar bunları görmez tabii.

***

24 Haziran'da topu birleşti.

"Bu seçimde Tayyip tamam! İnce geliyor ince, bir hoş oluyor insan sevdiğini görünce" diyerek sahneye çıkanların arkasında da FETÖ, CIA ve PKK vardı.

"Tayyip işi ilk turda bitirir" diyenlere marşla karşılık verdiler.

"İzmir'in dağlarında çiçekler açaaaar!"

"Yaşşşşa Mustafa Kemal Paşaa Yaşşşaa!"

Hiç biri Atatürk'çü değildi.

Emperyalizme böyle destek verdiler.

'Erdoğan'ı bitireceğiz' dediler.

Ne oldu?

Milletiyle arasında sarsılmaz gönül köprüsü kuran Erdoğan'ı devirmek için yola çıkanlar devrildi.

Yani Reis kazandı.

Meral Akşener yıkıldı…

Reis'i yemek için bir araya gelen CHP, İP ve SP darma dağınık oldu.

Hepsi aynı anda karıştı.

Siyasi söylemlerini Erdoğan karşıtlığı üzerine kuran Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanmaya başladı.

İYİ Parti'yi Erdoğan düşmanlığı üzerine bina eden Meral Akşener de milletten okkalı bir tokat yedi.

***

Dünyanın görebileceği en puşt, en sapık, en kanlı katil, en hain yaratığı olan Fetullah Gülen de kaybetti.

Reis'i öldürmek için az uğraşmamıştı.

Paralel devlet bile kurmaya kalktı.

İşgal harekatını CIA ile birlikte planladı.

Ama tanklar önüne yatan bu asil milleti aşamadılar.

Darbe ile Başkan Erdoğan'ı devirmek isteyen şerefsizler çil yavrusu gibi dünyanın dört bir yanına kaçtı.

O alçakları MİT tek tek paketliyor.

Sahi biz bu hainleri cezaevlerinde niye besliyoruz ki?

Alçaklar yiyip içip yeni planlar yapıyor.

Bu şerefsizleri boşa beslemeyelim.

Sabahtan akşama kadar içeride tv izleyip devlete küfretmesinler.

Ceza çekmiyor, 'dinleniyorlar!'

Bu itleri taş ocaklarında veya kömür madenlerinde çalıştırsak olmaz mı?

Mesela 301 kişinin öldüğü Soma kömür madenine onları soksak ne olur?