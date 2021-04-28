ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi 21 mahallesinden 20'sini Türk ve Atatürk bayrakları ile donatmış, bir mahalleye bayrak asmamış. Bayrak asılmayan Kanarya Mahallesi CHP'nin ortağı HDP'li seçmenlerle doluymuş çünkü... CHP'li başkan ortağını kızdırmak istememiş. Daha önce de bir çocuk parkına PKK'nın bayrağını çizdirilmişti. Atatürk'ün partisi Kılıçdaroğlu'nun elinde ne hale geldiğini görün!

Aynı CHP, PKK'lı 2 teröristin şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke'nin ismini mezun olduğu okuldan da sildirmek istiyor. Aybüke'nin adının silinmesi için dava açan Hasan İleri "Bedavadan nam sahibi olunmaz" demiş..

Bu yeni CHP nereye koşuyor!

HDPKK'nın arka bahçesi olmaktan utanmazlar mı?

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CHP'nin yalanları da arşa çıktı. Çetele tutuyorum. Bakalım en çok yalanı kim söyleyecek? Guguk Kuşu Ekrem İmamoğlu mu? Çarkçı başı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yoksa Tipi tip Özgür Özel mi? Adana'nın 'uzun'u Zeydan Karalar mı? Hangisi?Hem neden mi guguk kuşu? Çünkü Guguk kuşu yuva yapmaz, Guguk kuşu kuluçkaya yatmaz, Guguk kuşu hep hazıra konar. Guguk kuşları, yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakır ve yavrular bu kuşlar tarafından büyütülür.İmamoğlu da hizmet yapmak yerine AK Parti'nin yaptığı hizmetlere konuyor. CHP'li başkanın 'Kanal İstanbul' projesine ilişkin yürüttüğü algı operasyonu ile bir TV kanalında söylediği yalanlar elinde patladı. İmamoğlu'nu sorular renkten renge soktu! Bir bayan gazeteciyi de aşağıladı... Tevfik Göksu ise yalanlarını yüzüne çaldı. Guguk kuşu titredi, Göksu kükredi.Adam milletin parasını çarçur ediyor. Sertap Erener'e 170 bin gayme ödemiş. Kadın da play-back yapmış. İmamoğlu İstanbul için boşuna "nimet nimet" dememiş yani.

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Bir başka CHP'linin ise başı tetikçisiyle belada. Çünkü tetikçisi sürekli para isteyip duruyor. "Para ver, vermezsen her şeyi açıklarım" diyormuş... Gözü doymaz paragöz bugün susuyor ama ya yarın... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'e gelince; Adam Seyhan Belediye Başkanı iken Küçükdikili'de 23 dönümlük bir tarım arazisini kamulaştırmış. Araziye 1 milyon 100 bin lira nakit ve belediyeye ait beş de apartman dairesi vermiş.İşin enteresan tarafı arazi kamulaştırılmadan 5 ay önce Zeydan'ın bir tanıdığı tarafından metrekaresi 15 liradan köylüden toplanmış. 100 liradan ise Zeydan başkana itelenmiş.. Adam bir koydu 7 aldı. Üstelik araziyi belediyeye iteleyen şahıs tarlayı 4 yıl boyunca da ekip biçmiş.. Karalar buna da göz yummuş.

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Bu kansızlar, Erdoğan düşmanlığından dolayı bir tek ASALA'cı olmamıştı. Onu da oldular. CHP'li Canan Kaftancıoğlu, "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915" diyor. HDPKK ise malum. CHP ve İYİ Parti HDP'nin Türkiye'yi soykırımla suçlayan skandal bildirisine hala ses çıkarmadı.CHP'nin Kanalı HALK TV'de ise Levent Gültekin isimli alçak "Soykırım meselesi Türkiye için bir avantaj..." diyor. Ne iş?Diğer taraftan bazı AKP'lilerin kendilerini sırtında taşıyan Reis'e ihanetleri var. Bunlar dünya siyaset tarihinde oynanan oyunları, kumpasları, iç ve dış saldırıları milletinin desteğiyle aşan her girdiği seçimi kazanmış bir lideri yalnız bırakıyorlar. Muhalefetin Reis'e yönelik yalanlarına karşı iki kelime etmiyorlar. Yan gelip yatıyorlar. Şehirlerinde bile yoklar... Sosyal Medyayı muhalefetin kontrolüne bıraktılar. Beyler; dava adamlığı bu mudur?. Bir tarafta Reis, diğer tarafta onu devirmek için çırpınan iç ve dış muhalefet var!Kendinize gelin artık!.. Milletin kaderiyle oynamayın!