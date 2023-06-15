ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bunların iktidarında millete ne yapacakları belli.

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar örneği ortada...

Adam sandık görevlileriyle buluştuğu bir toplantıda, yaşlı partilisini konukların önünde haşat etti!

Olay medyaya düşünce "Abartılı şakalaştık!" dedi.

Deprem felaketini kullanarak topladığı 3 milyar liranın hesabını vermeyen Haluk Levent, kurban işine de girer!

CHP'li Zeydan Başkan, sivrisinek ilaçlama işini 50 milyon bedelle Biyokim ve Ento İlaç'a verdi.

Adrese teslim ihalede rakam 138 milyon liraya çıktı.

Millet sivrisinek derdinden kurtulamadı ama!

Ya ilaç yerine su sıktılar ya da ilaçlama yapılmadı!

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, 138 milyonun peşine düştü; para nereye gitti öğreniriz artık!

Karalar'ın 50 milyonluk villasında tek bir sinek yokmuş!

Adamın keyfi yerinde; sinekle değil İmamoğlu'nu başa getirmek için çalışıyor!

Milletin perişanlığı umurunda değil!

Adanalı ona oy değil günahını vermez!

CHP'li başkanlar içinde Soner Çetin çalışıyor, Akif Kemal Akay da belediyeyi damada teslim etmiş!

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Karalar, otobüs ve EYT'liler için meclisten 300 milyon lira borçlanma yetkisi istedi.Başkan Ay,dedi.Başkan parayı yerel seçim için kullanacak belli!Reis'in 1 milyar lira harcayarak yaptığı Şehitler Köprüsü'nden otobüsleri geçirtmeyecek kadar partizan biridir Zeydan!Hakkında yığınla soruşturma var!Ama en başta servetini soruşturun. Düz bir memur olan Karalar'ın Karun kadar zenginliği araştırılsın!Adamın FETÖ'cüile ilgili durumu ve kasıtlı olarak iptal ettiği billboard ihalesi de soruşturuluyor.Türkan Eşli, Mürüvet Sızlı, Mert Karalar'ın kankası Cem Oğulhan soruşturmada canı yanacak isimler.Sezgi Prodüksiyon billboard ihalesine 15 milyon 750 bin lira verdi. Mert'in kankası ise ecri misi l ödeyerek buraları kullanıyor.Resmen belediyeyi hortumluyorlar!Montaj kasetlerle seçmeni etkilemeye kalkan FETÖ'cü itlerin tezgâhı ellerinde patladı. Cevheri Güven, Muhammet Yakut ve Ali Yeşildağ'ın başını çektiği isimler, Kılıçdaroğlu'nun kazanması için onlarca iftira dolu video yayınladı.Bay Kemal bile bu suç makinelerinden medet umdu.Can Dündar, nam-ı diğer, Ali Babacan, Tele1, Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gibi yayın organları ile Hüseyin Baş, Fatih Portakal, Merdan Yanardağ ve Ayşegül Arslan gibi isimler de alçakların iftiralarında iktidar aradı.Muhammed Yakut soruşturmasına ilginç isimler takıldı.Meğer vicdansızlığın arkasında borsa vurguncusu derici Nuri Ensari ile magazinci Can Tanrıyar varmış...Tanrıyardan tutuklandı...Muhammet Yakut'a senaryo yazan bir de CHP mebusu var!Yakında o mebus da arz-ı endam eder!Tanrıyar ve Muhammet Nuri Ensari arasındaki telefon trafiği HTS kayıtlarıyla belgeli.Yakut'un finansörüimiş... İlk videolar da magazincinin evinde çekilmiş.Siyasetçi ve iş insanlarına bu üçlü birlikte iftiralar attı.Yakut çakalını Almanya'ya gönderen de derici!Bu çakallar kimlere iftira atmadı ki...İftira, aslı olmayan bir konuda etrafa yalan yanlış bilgiler yaymaktır.iftirayı yayarak ona çanak tutan yazarçizer ve siyasetçi de aynı suçu işlemiştir.