ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Muhammet Yakut ve Ali Yeşildağ isimli suç makinelerinin yayınladığı videoların senaryolarını meğer CHP'li iki milletvekili yazmış!

Seçim öncesi CHP'lilerin yaptığı puştluklar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

CHP'li vekillerin senaryosunu yazdığı iftiraların arkasında "Derici" lakaplı bir işadamı ile şantajcı Can Tanrıyar vardı.

Tanrıyar şimdi kodeste, derici Muhammet Nuri Ensari ile CHP'li mebusların soruşturmaları sürüyor!

Suç makinelerinin iftiraları üzerinden seçimi Bay Kemal lehine değiştirmeye çalışan candaş ve fondaş medya da yalanlar üzerinden az haber yapmadı.

Bir mafya bozuntusunun iftiraları üzerinden hükümete ve bakanlara vurdular.

"E-ticaret Yasası" aleyhinde haber yapması için çikolata kutusunda 500 bin gaymeyi götüren asırlık gazetenin meslek ahlakını da yeni öğrendik!

Gazeteci kalemini satarsa at izini it izine karıştırır!

Güvenilir olmalı gazeteci, her gösterilene tuzlukla koşmamalı. Edindiği bilginin doğruluğunu araştırmalı.

Muhammet Yakut gibi, Ali Yeşildağ gibi sabıkalıların yalanlarıyla değil yazı yazmak tuvalete bile gitmemeli!

Bu tip tezgâhların arkasında mutlaka "Derici" gibi art niyetlilerin olabileceği hesaba katılmalı.

Savcı, videolara CHP'li iki vekilin senaryo yazdığını tespit etti. Siyaset adına utanç verici bir durumdur bu!

Hizmetle değil dalavere ile seçim almaya kalkarsan mağlubiyet kaçınılmazdır! Siyaset dürüst yapılmalı!

***

CHP'li vekiller entrikacı da belediye başkanları farklı mı?Tabii ki hayır. Mesela Adana Belediye Başkanı... Herifvegibi muhaliflere milyonlar ödedi ama işçilerine kuruş ödemedi!Belediye kasasını Reis'e muhalif sanatçılara akıtıp durdu.ın yaptığı Şehitler Köprüsü'nden belediye otobüslerini geçirtmeyecek kadar partizan biri. Billboardları oğlunun kankilerine bedava kullandıracak kadar duyarsız!Atatürk Caddesi'ni lağım kokuları sarmış umurunda değil.Cadde sakinleri kafayı yemek üzere, herif takmıyor!Karalarnın reddettiği 755 milyon liralık borçlanma ile ilgili fondaşlara tırıvırı laflar ediyor ama!EYT'lilerin tazminatı ile personelin deprem parası için borçlanma istediğini belirtiyor vediyor... Yani istismarın, yalanın daniskasını yapıyor!Bu nasıl çalışmadır ki etrafı b.k götürüyor, sivrisinekler koloni halinde insanlara saldırıyor!Hesap vereceksin Zeydan efendi!Yaptığın adrese teslim ihalelerin tek tek hesabını vereceksin.Karun kadar zenginleşmenin, FETÖ'cüile iş tutmanın da hesabını vereceksin!AK Parti İl Başkanıdedi.Aladağ Belediye Başkanıdediyor.MHP İl Başkanıise,dedi.Bu CHP'liler hem yalancı hem de komplocu değil mi!