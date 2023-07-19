ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

"Başkanın ahlaksız mesajları" başlıklı yazım NATO yoğunluklu gündeme rağmen bomba etkisi yarattı...

Eşcinsel ilişki yaşayan başkanları soran çok oldu...

"Bu reziller hangi partinin il başkanları? Ve hangi ilde görevliler?" gibi sorular geldi...

Kim olduklarını bilen de çıktı tabii...

Gazeteci Rıfat Söylemez radyoda bunu konuştu, gazeteci Ali Pekmezci de sitesinde yazdı...

Gay il başkanını görevde tutan belediye başkanının ismini bilenler çıktı. Ahlaksızlığa niye göz yumduğuyla ilgili yorumlar bile yapıldı...

Çünkü başkan da skandallarıyla ünlü biri!

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, partisinin ayıplarını kapatmak için olacak hasta randevularının parayla satıldığını iddia etti. Ama ortaya bir belge koyamadı.

Bunlar yalanı peynir ekmek gibi nasıl da yiyor!

CHP Adana İl Başkanı ise Reis'e laf atarak ahlaksızlığı gizlemenin peşindeydi... Kim yer bu tezgâhları be!

İttifakın tavrına göre rezil başkanları açıklayacağım!

Gay başkan, yönetimdeki bir erkekle de ilişki yaşıyor!

Masanın küçük ortağının ilçe bakanı da bir gay!

Millet İttifakı'nın LGBT'ye verdiği destek boş değil yani, CHP eskiden beri LGBT'ye sıcak bakan bir parti.

Adana Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Zeydan Karalar, eşcinseller için danışmanı İpek Sabah'ı Almanya'ya kadar göndermiş biridir.

2013'te ise CHP İstanbul mebusu Binnaz Toprak, eşcinsellerle ilgili Meclis'e önerge verdi...

CHP'nin eşcinsellere ilgisiyle ilgili yazılacak çok şey var!





NOT

Haftaya UNESCO şehri Midyat ve Belediye Başkanı Veysi Şahin köşemizin konuğu olacak.

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İSMAİL KÜÇÜKKAYA-GÜLCAN KIŞ AŞKI

Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Mersin'den çıkmıyor!

Belediye Başkanı Vahap Seçer'le kanka, SİFED Başkanı Hüseyin Kış'la da akraba gibi...

Bu arada Mersin, Küçükkaya ile CHP'li Gülcan Kış'ın aşkını konuşuyor... Olabilir ikisi de bekâr...

Sadece aşkı değil İsmail'in milyonluk evi ile yazlığı da dillerde.

Küçükkaya sabah sporuna Gülcan'ın ağabeyi Hüseyin Kış'la birlikte çıkıyormuş.

Öğretmen eşi Eda Demirci'den olaylı şekilde boşanan İsmail Küçükkaya, Bodrum'da kız arkadaşı Halime Türkoğlu ile görüntülenince İstanbul'daki sevgilisi Selen krize girmişti.

Şimdi ise Mersinli aşkıyla dillerde. Gemici misali adamın her limanda bir durağı var!

Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve işadamı Hüseyin Kış'ı boşuna ekran kuşu yapmadı.

Hüseyin Kış'ın kızı Aslı'nın düğününde bile vardı.

Son söz: Gazeteci din adamından önce dürüst olmalı...

Çünkü büyük bir kitleyi yönlendirebiliyor...

Onu dilimize dolamamızın sebebi de budur!

Hüseyin Kış, kızı Aslı'yı Mersin Belediyesi'nden Buğra Yıldız'la evlendirdikten sonra büyükşehrin rantına ortak oldu!

Serveti ciddi şekilde arttı. Mut ilçesinde binlerce dönüm arazi ve henüz imar geçmeyen yerlerden yüzlerce dönüm tarla kapatıldı. Adamın çocukları, damatları, gelinleri ve kuzenleri bile ihya oldu...

Hüseyin Kış gibiler kurduğu STK'lar sayesinde bürokratlarla temas kurar. STK başkanlıklarını bu amaçla tercih ederler.

Millet İttifak'ının lağımı patladı, çevreye pis kokular yayıldı...

Piyasada ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen ama gâvurun kılıcını sallayan 56 binin üzerinde kripto var! Er geç devlet tepelerine binecek!