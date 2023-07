ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Siftahsız kepenk kapatan esnafın ensesinde boza pişiren vergici takımı, CHP'li Zeydan Karalar'ın yönettiği Adana Belediyesi'ni talan edenlere ses çıkarmıyor, neden?

Belediyeden dört yılda 5 milyarlık ihale alan şirketleri yazıp duruyoruz, konuşmaktan gazeteci Rıfat Söylemez'in dilinde tüy bitti. Onlar inadına görmezden geliyor.

İşin içinde başka bir iş mi var yoksa?

Ya İçişleri Bakanlığı müfettişleri!

Onlar niye ortada yok?

Vurguncuları kim koruyor?

Sivrisinekler milletin anasını ağlattı...

Belli ki ilaç yerine su sıktılar...

Yerine ne faturası koydular?

Vergici takımı ahbap çavuş görüntüsü veriyor...

Memleketin bir kuruşa ihtiyacı var, bilmiyorlar mı?

Para denen şeytana mı taptılar yoksa?

***

Adana Belediyesi'nin kasasına hortum uzatanları yazıyorum, bir babayiğit ortaya çıksın be! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yırtınıyor... Bunlarda tık yok!Payas'ta vergi kaçıran demir tüccarı İlyas Keleş'in mezardakilere şirket kurdurduğunu yazmış, naylon fatura vurgununu belgelemiştim.Israrım üzerine adama 500 milyon lira ceza kesildi.Demirci Hüseyin Eryılmaz'ın, hâkim Cangül Sazak'ı parasıyla sevgili yaptığı bir ülke burası, uyumayın!Adana Vergi Denetim Başkanı Serkan Kurt'a ihbarım var!Bir baksın hele bu firmalar devlete vergi vermiş mi yoksa naylon faturalarla zarar mı göstermiş?İşte onlar:Atanaz İnşaat Taahhüt Nakliye Gıda Kıymetli Maden Otomotiv ve AŞ YSF Peyzaj Temizlik Ltd. Şti.Regulus Peysaj AŞ Karaoğlu Petrol Ltd. Şti.Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Ltd. Şti.Serkan Bey, bu firmalar belediyeden 4 yılda 5 milyar liralık iş kapmış. Bana hikâye anlatma da bak şu işe...Reis dünyayı talan eden çetelerle savaşıyor, bir de bunlara bakacak değil ya!

***

CHP'li belediyeler ise vatandaşı canından bezdirdi.Mesela Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer...Adam burnundan kıl aldırmıyor...Adeta kibir abidesine döndü.Köpeği Karamel kadar insana kıymet vermiyor.Mezitli'den muhtar Ömer Kaykaç böyle söylüyor!Bir başka iddia ise başkanın işten çıkardığı işçilerin yerine HDP'lileri doldurduğu şeklinde...Daha da vahimi, geçen yıl polisevine yapılan saldırının asıl hedefinin orada konaklayan müfettişler olduğu...Belediyeyi inceleyen müfettişler önemli şeyler bulmuş, kaldıkları polisevi bombalanınca şehri terk etmiş!Hatay Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş zaten deprem öncesi yoktu, deprem sonrası hepten kayboldu.Expo'ya milyarlar akıtan Lütfü Efendi, milleti susuz bıraktı.Meseleye TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman sahip çıktı.Susuzluğa mahkûm edilen Kırıkhan'a yakında su gelecek!Başkan Vahap Seçer, Taşucu-Ovacık arasındaki çok kıymetli hazine arazisini komik paraya Kargicik Turizm ve Yatırım AŞ'ye aldırdı.Seçer ve kankası Hüseyin Kış da şirketin ortağı.Hüseyin Efendi, kızı Aslı'yı belediyenin iştiraki olan Deniz Kızı AŞ'nin müdürü Buğra Yıldız ile evlendirince büyükşehrin rantına da ortak oldu.Hüseyin Kış'ın gözü doymuyor; yüzlerce dönüm arazi ve daha başka belediye olanaklarını hoyratça kullanıyor!Hüseyin Efendi'nin İsmail Küçükkaya'yı da beslediği kulağıma geldi.Kız kardeşi CHP mebusu Gülcan Kış ile İsmail meselesi ise dilden dile!