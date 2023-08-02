ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İki gencin canlı canlı infaz görüntüleri kanımızı dondurdu?

İdamın geri gelmesi şart yani! Cezalar caydırıcı değil, parayı veren düdüğü çalıyor!

Cezalar, yaptırımlar yeniden düzenlenmeli...

İnsanların yürekleri yanmamalı...

FETÖ'cü Ramazan Hıdıroğlu'nun kızı Duygu, Mersin Üniversitesi'nde öğretim üyesi olmuş... Nasıl oldu bu?

FETÖ'nün Mersin'deki kasası Sabahattin Batmaz'ın yeğeni Elvin Kerime Batmaz da öğretim üyesi olmuş!

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde şarj konusunda tartışmalı bir ihale yapılmış... Rektör yardımcısı hukuki itirazları görmezden gelmiş.

Ah para ah, gözün kör olsun senin!

Neyse Zonguldak'a da ayrı bakacağız!

Hüseyin ve kardeşi Gülcan Kış'a gelince; onların ilişkilerini tek tek masaya yatıracağız!

Kim ak kim kara belli olacak!

Ama şimdiki konumuz FETÖ!

Zira FETÖ, üniversiteleri ele geçirmeye başladı!

Hapisten çıkan kimi FETÖ'cü iş insanları işin içinde.

İddialar akıl alır gibi değil, yapılan yüksek bağışlar sayesinde üniversitelere adam yerleştirildiği doğru mu?

Adana İncirlik Üssü'ndeki CIA ajanları, FETÖ'nün uyuyan hücreleriyle birlikte eskisi gibi harekete geçmiş!

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Tarsuslu uncu Ramazan Hıdıroğlu'nu FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapse mahkûm etti...

Adam hâlâ dışarıda ve cezadan kurtulmanın yolunu arıyor.

Oğlu Ahmet'le bile mahkemelik oldu.

Baba oğluna, oğlu da babasına FETÖ'cü diyor... Tantanaya bakın siz!

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DUYGU HIDIROĞLU

Metin Külünk, "FETÖ yapılanması için üniversitelerin tepeden tırnağa gözden geçirilmesi lazım" diyor!

17/25 Aralık'tan ve 15 Temmuz'dan sonra üniversitelerde örgüt hiyerarşisiyle hareket eden, mahrem imamlara bağlı FETÖ'cü öğretim üyeleri var.

FETÖ'den ceza almış Tarsuslu iş insanı Ramazan Hıdıroğlu'nun kızı Duygu nasıl öğretim üyesi olabildi?

Babasının, kızının öğretim üyesi olabilmesi için üniversiteye yüklü miktarda bağış yaptığı iddiaları doğru mu?

FETÖ'nün Mersin imamı ve kasası olduğu iddia edilen Sabahattin Batmaz'ın yeğeni Elvin Kerime de üniversiteye bu taktikle mi kapağı attı.

Yargı ve güvenlik güçlerini göreve davet ediyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığına rağmen maalesef üniversitelerde FETÖ ile gerektiği gibi mücadele edilmiyor!

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FETÖ TERMAL OTELCİ KILIĞINDA

Mersin ve Tarsus'a çok dikkat edilmesi lazım.

Çünkü FETÖ eskisi gibi buraları üs yapmaya başladı.

Kimi inşaatçı, kimi termal otelci ve sanayici kılığında yeniden yapılanıyor.

15 Temmuz sonrası yapılan operasyonlar yetersiz kaldı.

Çoğu FETÖ'cü hain ise kurulan "havuz" sayesinde yırttı...

Onları da ifşa edeceğiz. 6 yıl hapse çarptırılan sanayici Ramazan Hıdıroğlu, FETÖ'ye "Bahar Koleji" isimli okulu yaptırdı, çocuklarını ise örgütün Mersin'deki Yıldırımhan Koleji'nde okutmuştu.

Eşi Güzin Hıdıroğlu ve kızı Duygu örgüt için çalışmıştı.

Ramazan efendi, darbe girişimi öncesi karısı Güzin'i boşadı.

Mal varlığını eşinin üzerine geçirdi... Darbe girişimi sonrası yeniden evlendiler. Oğlu Ahmet, Mersin 5. Sulh Hukuk'ta açtığı vesayet davasıyla babasını FETÖ'cü olmakla suçlamış, kendisinin "vasi" tayin edilmesini istemiş.

Ramazan Hıdıroğlu ise oğlunun akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek oğluna "vasi" olmayı talep etti. FETÖ tarzı şantajlar, montaj kasetler sadece CHP'de yok, ailelerde bile var!