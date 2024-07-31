ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Borç hatırlatması CHP'li başkanları çok rahatsız etti.

Mansur Yavaş gibi SGK borcunu 31 Mart'ın intikamı olarak yorumlayan oldu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk gibi "Niye borcu biriktirdiniz?" diyerek milleti cambaza baktırmaya kalktı.

Saraçhane medyasına akıtılan paradan beslenen gazeteci takımı tweet atıp durdu.

Neyse kimse bu önemli meseleye "mali darbe" diyerek çarpıtmasın!

Çünkü CHP'li başkanlar bilinçli olarak borcun üstüne yattı.

Hemen hepsi Zeydan Karalar gibi "Ödemem kardeşim" dedi.

Genel bütçeden belediyeye aktarılan 10 milyar lira da herife yetmedi...

Bu parayı Karalar hizmet için değil şahsi reklamı için kullandı.

Yandaş sanatçılara bol bol konserler verdirdi.

Fondaş medyaya milyonlar akıttı.

AK Partili Konya Belediyesi örnek bir belediye.

Hem SGK'ya borcu yok hem de Başkan Uğur İbrahim Altay şehri kalkındırdı.

Deprem bölgesine yaptığı hizmetler ise destanlık.

CHP'li başkanlar da "deprem" ayağına belediyenin parasını çaldı.

Zenginleşen başkanlara "Nereden buldun?" denilse iş ortaya çıkacak!

Bu belediye başkanları ejderhadan farksız; doymuyorlar...

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CHP'li Zeydan Karalardemişti.Peki hükümetin gönderdiği 10 milyarı ne yaptı?Arapsaçına dönen şehir trafiğini rahatlatmak için yol, köprü altgeçitler mi?Aksine hükümetin yaptığı hizmeti vatandaş görmesin diye otobüsleri köprüye sokmadı!Şimdi soralım 136 milyona yapılan havaalanı önündeki altgeçit ihalesi ne oldu da 200 milyona çıktı?Dört ayda altgeçide 70 milyon fark niye geldi?Belediye başkanlığından önce Karalar'ın cebine sıçan düşse unlanmazdı.CHP İl Başkanı iken oğlu Mert'e verecek yüz lirası yoktu.Bugün başkanın fabrikaları, okulları ve sayısız evi ile arabası var.Yüz lira harçlığa talim eden oğlunun bile hatırı sayılır serveti...Bu zenginliğinin kaynağını açıklayabilir mi?Karalar'la iş yapan müteahhitler de köşe oldu.Yemekçi Süleyman Kirici kaç köşe olmuştur kim bilir?Reklamcı Semih Dizidar'a yatak ve ısıtıcı ihalesi boşuna verilmedi yani!

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Eski bir yönetici, "ASKİ'nin 2019 Nisan'ında sıfır SGK borcu vardı" dedi.

Sadece ASKİ'nin 1.5 milyar lira borcu var...

Her ay ASKİ'den Büyükşehir'e 50 milyon lira aktarılıyor.

Sözcü "CHP'nin Erdoğan'ı Kızdıran Hizmetleri" başlığıyla çıktı önceki hafta.

Neymiş, Ekrem İmamoğlu halka ucuz yemek vermişmiş.

Mansur Yavaş emeklilere 1500 lira vermişmiş.

Zeydan Karalar da Adana'da gıda yardımı yapmışmış.

Kimi kandırıyorsunuz ulan!

Kimlerin tanıklığında yapılmış bu yardımlar, kim denetlemiş ha, kim?

Sayıştay mı yoksa mülkiye müfettişleri mi?

Yemekçi Kirici'ye ihale edilen 50 bin ramazan kolisinin çok çok azının dağıtıldığını bir belediye çalışanı söylüyor.

Hadi oradan yalancı takımı...

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PORNOCU VE ZİNACILAR

Kulağıma Mersin Üniversitesi ile ilgili yine rezil şeyler geldi.

Öğretim üyesinin eşiyle yasak aşk yaşayan görevli hâlâ üniversitede.

Fakülte hastanesinde ise hemşirelerle porno izleyen müdürler varmış.

FETÖ'cüler bir yana, zinacı ve pornocular bir yana.

Bu nasıl yönetim arkadaş?

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HATAYSPOR VE AYDIN TOKSÖZ

İyi yürekli arkadaşım Aydın Toksöz için düzgün biridir demişti...

Başkan Levent Mıstıkoğlu ise bilançoda olmayan borçlardan söz etti, "Hâlâ ödenmemiş futbolcu ve personel alacakları var" dedi. Anlaşılan Aydın Efendi'nin kırmadığı ceviz kalmamış.

Hepsini tek tek yazacağız...