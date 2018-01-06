Normal kilolu obezler risk altında

Normal kiloda olabilirsiniz, bu obez olmanıza engel değil. Zayıf ama yağlı bir vücudunuz varsa sağlığınız risk altında

Evet, yanlış duymadınız. Kilosu normal görünen obezler de var. Dışarıdan bakıldığında gayet iyi görünen ama sağlığı tehdit eden boyutta yağa sahip olanlardan bahsediyorum.

Gençti, çok sağlıklı görünüyordu, sigara içmezdi ama kalp kirizi geçirdi, felç oldu dediğimiz birçok kişi aslında normal kilolu obezdir. Kötü huylu kolesterol, inflamasyon belirteci olan CRP, trigliserit ve insülin direnci yüksekliği gibi ortak olumsuz metabolik anormallikler mevcuttur. Ve sonuçta kalp krizi veya felç normal kilolu obezler için kaçınılmaz son diyebiliriz.

Bu yepyeni terim kadın erkek fark etmeksizin beden kitle indeksi normal sınırda olan ve vücut yağ yüzdesi kadında yüzde 33, erkekte de yüzde 23'ün üzerinde olması ile tanımlanıyor. Bel çevreniz belirlenen değerlerin üzerinde ve vücut yağ yüzdeniz fazla ise kanda da yüksek CRP, trigliserit, insülin direnci varsa fazla olan bu yağ dokusunu acilen eritmek için doğru bir beslenme programı uygulamalısınız.



NORMAL KİLOLU OBEZ OLMAYIN

Balık ve ceviz: Haftada iki kere bir seferde 140 gram somon veya sardalya gibi yağlı balık ve her gün 10 adet ceviz tüketin. Balığı mutlaka buharda veya buğulama, cevizi ise kavrulmamış taze olarak yemek damarların sağlığına sağlık katar.



Kaliteli uyku: Uykusuzluk yağ yapan hormonların fazla salgılanmasını sağlar. Normal kilolu obezler ve obezler genelde ya aşırı uyuyarak ya da yetersiz uyku ile bedenin yağlanmasını sağlayan kortizol hormonunun hep aşırı salgılanmasına neden olur.



Televizyon ve bilgisayar başında az zaman geçirin: Televizyon ve bilgisayar karşısında kesintisiz iki saatten fazla zaman harcamak yağlanmanıza neden olur.



Egzersiz: Egzersiz, haftada beş gün yapıldığında vücudunuzun kas dokusunu koruyarak yağ dokusunun anlamlı azalmasını sağlar. Yürüyün, bisiklet sürün, düşük tempoda koşun, yüzün veya yoga yapın.



Porsiyon küçültün, yavaş yiyin: Normal kilolu obez olmamanın en güçlü iki silahı porsiyonları küçültmekten ve her bir lokmayı uzun uzun çiğnemekten geçiyor. Tabaklarınızı, yemek ve servis kaşıklarınızı, su bardaklarınızı ve çorba kaselerinizi küçültün.

Hızlı yiyen bireylerin kısa zaman dilimi içinde yavaş yiyen kişilere göre bir öğünde en az yüzde 60 daha fazla miktarda yemek yediğini unutmayın.

Ayrıca öğüne başlarken, öğün sırasında ve öğün bittikten sonra birer bardak su kuralı yemeği yavaş yemenize yardımcı olur.



Şekerli, tatlandırıcılı, asitli içeceklerden uzak durun: Kilo almayı kolaylaştıran, vücudun özellikle göbek çevresinde yağlanmayı arttıran şeker içeren tüm yapay meyve suları, asitli kolalı içeceklerden kesinlikle uzak durun. Özellikle kolalı içeceklerde bulunan fosforik asit hem mide iç yüzeyini tahriş etmekte hem de mide de fazla asit salgılanarak daha fazla yemek yemeyi tetiklemektedir. Yapay tatlandırıcı içeren asitli veya gazsız içecekler ise beyinde doyma hissinin kaybolmasına, tat alışkanlıklarının değişerek tuzlu, yağlı ve şekerli besinlerden fazla zevk alınmasına dolayısıyla fazla kalori alınarak vücudun yağlanmasına neden olur.



İşlenmiş ve yüksek nişastalı yiyecekler: İşlenmiş yani besinin doğal yapısının bozulması ile elde edilen yiyecekler kilo artışını çok hızlı yapmasa bile hastalık yapacak kadar vücudun yağlanmasını sağlar. Yüksek nişasta içeren beyaz makarna, beyaz erişte, beyaz ekmek, beyaz şekeri kesinlikle yememek ve patates, mısır, bal kabağı, pancar ve havuç gibi sebzeleri de az, nadir tüketmek gerekir.

KREMA, KAYMAK VE MAYONEZİ UNUTUN



Sağlıksız yağları hayatınızdan çıkarın: Sağlıksız yağlar kilo almasanız bile kanda kolesterol düzeyini artırır, insülin direncinin oluşmasını sağlar.

Kuyrukyağı ve tereyağı, etlerin yağlı kısımları, krema, kaymak, mayonez ve salam kalp için en riskli olan yağ çeşitleridir. Palm yağı, Hindistan cevizi yağı, pamuk yağı, tavuğun derili kısmı, margarinler ve kızartılmış yiyecekler hem kalp krizine zemin hazırlar hem de yağlanmayı artırır.



Muskatı baş tacı yapın: Muskat beyin için iyi bir baharattır. Fakat muskatın kalp damarlarını rahatlatan, metabolizmayı olumlu etkileyen ve yağ depolamayı önleyen etkileri son yapılan araştırmalarda keşfedilmiştir. Sıcak süte eklenen 1/2 çay kaşığı rendelenmiş muskat tansiyonu düşürmekte, beyin dokusunu yenilemekte, vücutta varsa ağrıyı hafifletmekte ve kilo almanın önüne geçmektedir.

Muskat, süt ve yumurta ile birlikte tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır ve gün içinde zihinsel zindelik sağlar.