47 yaşında elektrikli olarak yollara dönüyor

Elektrikli otomobillerin retro tasarımlarla yeniden hayat bulması yaygınlaşıyor. Hyundai de, 1974 yılında ürettiği ilk modeli Pony’i tekrar elektrikli olarak üretecek

Son yıllarda markaların tarihlerinde iz bırakan modelleri elektrikli olarak yeniden ürettiklerini görmeye başladık. Bu akıma Hyundai de katıldı. Güney Koreli marka, ilk modeli Pony'i günümüz teknolojisi ile üretti.

Hyundai Pony EV, elektrikli otomobillerin retro tasarımlarla yeniden hayat bulmasına en güzel örneklerden biri oldu.

Hyundai'nin 'geçmişe saygı kuşağı' kapsamında geliştirdiği konsept modeli Pony EV, geniş bir kitlenin beğenisini kazandı.

1974 yılındaki tasarımına sadık kalınan Pony, teknolojik bir retro otomobil olacak. Dış tasarımı orijinalliğini korurken, iç tasarımı tamamen yenilenecek.



Yeni nesil retro akımının izlerini taşıyan Ioniq 5 sonrası Hyundai'nin tanıttığı Pony EV, genleri 70'li yıllara kadar uzanan otomobilin son teknoloji altyapıyla harmanlanmış bir versiyonunu temsil ediyor.

Pony EV'nin klasik versiyonla arasına çizilen önemli değişimlerin başında ışıklandırmalar geliyor.

Köşeli formları korunun bu bölümlerde, ilk kez Ioniq 5'te kullanılan parçalara yer verilmiş.

Pony EV'nin iç mekanında ise daha önce görmediğimiz bir kokpit bizi karşılıyor. Direksiyon simidinin de yine klasik modellerden alışık olduğumuz üç kollu yapıda olması, eskinin yeniyle başarılı bir kombinasyonu olarak dikkat çekiyor.

Pony'nin en dikkat çekici yanlarından birini ise gösterge paneli oluşturuyor. Dijital olarak rakamların yansıtıldığı eski ampüllere benzer tasarıma sahip olan mini LED'ler bugüne kadar hiç bir otomobilde görmediğimiz bir fikre ışık tutuyor.



KORE'NİN İLK MODELİNİ 1974'DE ÜRETTİ

Hyundai Motor Company, 1967 yılında otomobil üretimine başladı. İngiltere'den kit halinde gelen Ford Cortina modelinin montajı Ulsan Fabrikası'nda yapıldı. Hyundai, daha sonra kendi modelini geliştirdi. 1974'te Güney Kore'nin ilk otomobili Pony üretildi.



60'LARA DAMGASINI VURDU

Citroen'in ilk kez 24 Nisan 1961 tarihinde Fransa'nın Rennes kentinde bulunan fabrikasında üretimine başladığı efsanevi modeli Ami 6, bu yıl 60 yaşına girdi. Önce Sedan ardından da Station Wagon gövde tipiyle tanıtılan Citroen Ami 6, 1971 yılına kadar 1 milyon adetlik satış performansına ulaşarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Ami 6'nın çok tutulan Station Wagon versiyonu 550 bin adetlik satışla söz konusu performansta büyük rol oynadı. O dönem, 2CV, ID ve DS modellerinden oluşan markanın ürün gamını tamamlamak üzere devreye alınan Ami 6'yı diğer otomobillerden ayıran en önemli özelliği ise eşsiz tasarımıydı. "Z-Line" adı verilen ters açılı arka camıyla dikkatleri çeken Citroen Ami 6, bu tasarımla adeta 60'lara damgasını vurdu.