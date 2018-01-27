Meyvelerin kralı: Nar

Kalp sağlığından, diyabet ve kansere kadar birçok hastalık için şifa kaynağı. İsterseniz tanelerini tüketin isterseniz suyunu... İki günlük nar yoğunluklu kürle vücudunuzdaki toksinlerden kurtulun

Nar meyvesine "eczane bitki" diyorum. Ayurveda tıbbında aft, ishal, ülsere karşı ve kuvvet verici olarak kullanılan nar bizim bulunduğumuz coğrafyada daha çok antidiyabetik olarak kullanılmıştır. Bugün nar ile ilgili çok sayıda makale yayımlanıyor. Kanser önleyici, kalp damar, diş eti hastalıkları, diyabet ve morötesi ışınların zararlı etkisinden koruyucu etkileri sayfa sayfa yazılıyor.

Ve sadece bir kase nar tanesi veya bir su bardağı nar suyu tüm bu olumlu etkiler için yeterli miktar. Şişmanlık, artrit ve alzheimer gibi hastalıklar söz konusu olduğunda olumlu etkileri yeni çalışmalarla destekleniyor. Hal böyle olunca "nar meyvelerin kralıdır" demek kalıyor bana.



NAR ÇEKİRDEĞİ DOĞAL TEMİZLEYİCİ

Meyveleri taze yiyin, sularını tüketmeyin konusu nar için geçerli değildir. Narı hem tane olarak hem de nar suyu şeklinde tüketmek doğrudur. Çünkü nar tanesinin çekirdekleri dişleriniz yardımıyla iyice ezilerek yenilirse antiaterojenik dediğimiz damar sağlığında etkili pursinik asidi en etkili şekilde almış olursunuz. Narın suyu ise antosiyanidin ve ellajik asitten zengindir.

Hiçbir nar ekstresi bu kadar yüksek oranda bu fenolik bileşikleri içermez.



TAZE NAR VE NAR SUYU

Narı taze meyve ve taze sıkılmış meyve suyu olarak tüketmeliyiz. Nar hapları, nar ekstreleri şeklinde kullanmamak gerekir. Çünkü nar ekstresinin taze nar kadar etkili bir şekilde vücutta serbest radikalleri temizlemediği, oksidatif stresi önlemediği ve kan yağlarında düşmeye neden olmadığı ortaya konulmuştur. Narı kabuğuyla birlikte sıkmak bedene çok daha fazla yarar sağlar.

KANSER HÜCRELERİNİ YAŞATMIYOR

?Nar suyu prostat kanseri hücrelerinin yayılmasını, çoğalmasını ve tümörün büyümesini güçlü bir şekilde baskılar.Günde 180-240 ml nar suyu prostat kanseri olan hastalarda prostat kanseri hücresi sayısında anlamlı azalma sağalayark şifa niteliğinde etkinlik gösterir. Erkeklerde sperm arttırıcı etkisi de bulunan nar suyu özellikle sperm kalitesi düşük olan erkeklerde spermin hareket yeteneğini arttırarak üreme fonksiyonuna canlılık kazandırmaktadır.

Nar, akciğer ve meme kanserinde kanserli hücrelerin yaşam süresini azaltmakta tümör büyüme seyrini düşürmektedir.

Çünkü bir su bardağı nar suyu kanser hastalıklarında tedavi edici düzeyde 570 mg kadar polifenollerden gallik asit içererek bu etkiyi sağlamaktadır.

KALBE EN YARARLI MEYVE

?Kalbi her zaman dinç tutan, kalbe giden damarların sağlığını koruyan pursinik asit tam bir damar temizleyicidir. Pursinik asitten zengin bir su bardağı nar suyu ateroskleroz önleyicidir. Üzüm ve yaban mersinine göre çok daha etkili bir kalp dostu olan nar, kalpteki düz kas hücrelerinde oluşan hasarları azaltarak yaşla birlikte oluşan kalp kası zayıflamasını azaltır.

DİYABET HASTALARI İÇİN ŞİFA

?Nar özellikle diyabetiklerde kolesterol ve trigliserit düşürücüdür. Diyabette gözlenen ilk klinik sorunlardan biri kalp ile ilgili ikincil hastalığın ortaya çıkmasıdır.

Diyabette nar suyu içimi kolesterolün emilimini azaltır, dışkı ile atımı artırır. Hipertansiyon hastalarında ise nar tansiyon yükselmesini önleyici etki sağlar. Tansiyon hastaları bir su bardağı nar suyu ile kan basınçlarını kontrol altında gün boyu rahatlıkla tutabilirler. Diyabet hastaları yemeklerin ardından bir küçük kase nar tanesi tüketirse kan şekerleri dengelenir.



MORÖTESİ IŞINLARA KALKAN

?Nar güneş ışınlarındaki morötesi ışınların zararlı etkilerinden sizi koruyan tek meyvedir. Bu zararlı ışınlar deri kanseri oluşumunu, derinin yaşlanmasını ve deride incelmeyi sağlayarak cildin genel yapısını yaşla birlikte bozar. Özellikle yaz aylarında nar tanesi yemek ve nar suyu içmek güneşin zararlı etkilerini neredeyse tamamen ortadan kaldırır.

LAHANA DETOKS ÇORBASI

2 büyük kase ince kıyılmış beyaz lahanayı tencereye koyun. 2 adet kırmızı biber, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı kırmızı mercimek, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2'şer çay kaşığı köri, pulbiber, karabiber, kimyon, muskat ve zerdeçal ekleyip yeterince suda lahanalar lokum gibi oluncaya kadar pişirin, mutfak robotundan geçirin. Çorbanız hazır.

İKİ GÜNLÜK NAR DETOKSU KÜRÜ

Uyanınca: 1 su bardağı tarçınlı ballı sıcak su.

Hazırlanışı: 1 su bardağı sıcak suya 1 tatlı kaşığı bal, 1/4 çay kaşığı tarçını iyice çözdürüp ılıdıktan sonra içiniz. Güne doğal toksin atıcı tarçın ve bağışıklık sistemi güçlendirici bal ile başlarsınız.

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurtayı ikiye bölüp üzerine zerdeçal, karabiber, kimyon serpin. Bu yağ yakıcı etki sağlayacak.

Yanına narılı detoks salata:

Bolca ince kıyılmış maydanoz, taze nane, taze dereotu, kurutulmuş yumuşak domatesten istediğiniz kadar salata yapıp içine 2 yemek kaşığı nar ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip tüketin.

Ara: 6 yarım ceviz ve 2 yemek kaşığı nar

Öğle: 1 kase lahana detoks çorba ve yanına narlı detoks salata (aynı tariften öğle yemeği içinde hazırlıyoruz) Ara: 6 yarım ceviz ve 2 yemek kaşığı nar

Akşam: 100 g fırında veya ızgara balık fileto yanına 1 adet zeytinyağlı enginar ve yanına narlı detoks salata (aynı tariften akşam yemeği içinde hazırlıyoruz).

Ara: 200 ml nar ve az zencefil ile hazırlanmış taze nar suyu Diyeti Uygularken: Adaçayı, ıhlamur serbest, her öğünde 2 küçük bardak su, 2 fincan şekersiz sütsüz kahve ve 2 küçük şişe veya su bardağı doğal maden suyu içebilirsiniz.