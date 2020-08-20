Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına önemli bir adım atıldı.

"Made In Türkiye" damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından indi. Bu tarihi ana tanıklık etmenin ayrı bir gururunu yaşarken bir başka büyük müjdenin ilk ip ucunu Başkan recep Tayyip Erdoğan kürsüden verdi. Yeni Türkiye'nin geleceğine dair önemli hamleler ardı ardına geliyor. Yerli kaynak, yerli teknoloji, bağımsız enerji ve GÜÇLÜ TÜRKİYE'nin aydınlık yarınlara koşuyor olması gurur kaynağımız. Pandemi sürecinde tüm dünya da yatırımlar sekteye uğrarken bu denli önemli yatırımları hayata geçirmek ayrıca güçlü bir alkışı hak ediyor. Hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir günü daha yaşadık. Kalyon Holding tarafından gerçekleştirilen bu devasa yatırım ile ülkem üzerindeki dünün ipoteğini kaldırıyoruz.

Enerjide bağımsız Türkiye'nin yarınlarını hayal etmek için güçlü Türkiye'nin güçlü liderini izlemeye devam edin.

Düne dair Kalyon Holdingin güneş enerjisi panel üreten fabrikasının açılışı kadar yarın ki 'büyük müjde'nin de ne olduğuna dair öngörülere ayrı bir başlık açıldı. Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası hayırlı olsun...

Dünyanın güneşi yerli ve milli dokuşla enerjiye dönüşüyor.