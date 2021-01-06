Bankacılık Kanunu açık… 5411 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde bankaların kurucu ortaklarında aranan şartlar sıralanıyor.

Ne diyor maddede?

Bankaların kurucuları arasında devletin şahsiyetine, egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına, devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya karşı suç işleyenler ve bu suçlara iştirakten hükümlü bulunanlar yer alamaz.

Uzun uzun suç içerikleri sıralanıyor, isteyen açıp okuyabilir.

Peki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finansörlerinden Boydaklar için bu madde geçerli değil mi?

***



Şöyle anlatayım…

Hatırlayın, Boydaklar, Ülker Grubu ile birlikte finans sektöründe hizmet veren kurumları Anadolu Finans ve Family Finans'ı, 2005'te Türkiye Finans Katılım Bankası adı altında birleştirdi. 2007'de bankanın yüzde 60 hissesini, 1 milyar 80 milyon dolara Suudi bankaya sattı. Satış sonrası Ülker ve Boydaklar ellerinde bulundurdukları yüzde 20'şer hisse ile banka yönetiminde stratejik ortaklık misyonlarını sürdürmeye devam etti.

Boydak Ailesi'nin birçok ferdi 2016'da Kayseri'de yapılan FETÖ soruşturması çerçevesinde tutuklandı. Mahkemeler tutuklu sanıklar Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün, Memduh Boydak'a 18 yıl, Şükrü Boydak'a 10 yıl, tutuksuz sanıklar Mustafa, Erol, Bekir ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Boydak Holding'e ait şirket hisselerinin müsaderesi (devlete aktarılması) kararı çıktı. O tarihten sonra holding bünyesindeki birçok şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimine geçti.

Türkiye Finans hisselerine ise dokunulmadı.

Halen bankanın yüzde 67.03 hissesinin sahibi Suudi banka…

Yüzde 10.57'lik hisse ise Gözde Girişim'de…

***



Kalanlara bakalım.

Yüzde 1.9'luk hisse FETÖ'den 18 yıl ceza yiyen Memduh Boydak'ın… Yüzde 1.9 yedi yıl ceza alan Bekir Boydak'ın, yüzde 1.58 on yıl ceza alan Şükrü Boydak'ın, yüzde 1.52 de mahkemenin 11 yıl cezaya hükmettiği Hacı Boydak'ın…

Yüzde 1.9'luk hisse Mustafa Boydak'ta, yüzde 1.78'lik hisse de Yusuf Boydak'ta…

Velhasıl, toplam yüzde 10.58'lik hisse mahkemelerde Türk devletine karşı Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği'nden hüküm giymiş aile fertlerinde…

Özkaynak üzerinden hisselerin değeri 565 milyon TL…

Bankanın ortaklık yapısında belirsizlik yaratan bu durum daha ne kadar sürdürülebilir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) acaba Bankacılık Kanunu'na da aykırı olan bu durumun düzeltilmesi için kesinleşmiş mahkeme kararını mı bekliyor?

Önümüzdeki süreçte gelişmeleri izlemek gerek...