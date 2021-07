7.500 kişilik ordu kuruyor

Pandemide artan taleple saha çalışanı sayısı 6 bini aşan Yemeksepeti, istihdamını 7.500’e çıkaracak. Lojistik departmanı yöneticisi Altuğ, “Bordrosuz çalışanımız yok, önceliğimiz güvenlik” dedi

Pandemiyle birlikte online platformlara vatandaşın ilgisi arttı. 2001'de Türkiye'nin ilk online yemek siparişi sitesi olarak kurulan Yemeksepeti de on binlerce üye restoran ve 24 milyon kullanıcıya ulaştı. Şirket, 6.000'den fazla saha çalışanıyla hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 7.500'e çıkarmayı hedefliyor. Yemeksepeti'nin Lojistikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Logistics Officer) Semih Altuğ ile hızlı ticareti, yatırımları ve saha çalışanlarını konuştuk...

Pandemide online platformların iş yükü daha da arttı. Şu anda kaç çalışanınız var sahada?

Pandemi ile birlikte ofis çalışanlarımız evden çalışma sistemine geçti. Büyük özveriyle çalışan saha çalışanlarımız için de en iyi çalışma ortamını sağlamak adına birtakım yeni aksiyonlar aldık. Çalışanlarımızın mutluluğu ve bağlılığı en büyük önceliğimiz… 6.000'den fazla saha çalışanımız var. Çalışanların yüzde 95'i çalışma şartlarından memnun. Yıl sonunda 7.500 kişiyi saha çalışanı olarak istihdam etmeyi hedefliyoruz.



BORDROSUZ ÇALIŞANIMIZ YOK



Saha çalışanlarına ayrıcalık sağlanıyor mu?

Saha çalışanlarımız pandemi sürecindeki artan talebi sürdürülebilir kılmamız adına önemli rol oynadılar. Gerçekten kahraman oldular. Biz de onların güvenliği ve ayrıcalığını hissettirebilmek adına üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalıştık. Piyasanın en dayanıklı kasklarını temin etmemize ek olarak; yazlık/kışlık mont, dizlik, korumalı pantolon, sudan koruyan aparatlar vb. aksesuvarlar ile saha çalışanlarımıza maksimum konfor ve güvenlik sunuyoruz. E-ticaret pazarında pek çok saha elemanı maalesef sosyal güvenlikten yoksun olarak çalışırken, 6 binden fazla çalışanımızın tamamı bordrolu. Kendi işinin patronu olmak isteyenleri de geri çevirmiyoruz.

Ödül sisteminiz var mı?

Var... Ancak bu ödül sisteminin en iyi çalışma kriterinde hız yer almıyor. Çalışanlarımızın güvenliği ilk önceliğimiz. Hızlı ticaret platformu olarak hızı motor sürüşünde aramıyoruz. Teknoloji ve süreç yönetimi ile siparişin kısa sürede hazırlanması, teslimat adresine en uygun yoldan giderek, en kısa rota ile teslim edilmesi için çalışıyoruz. Derin öğrenme teknolojimizle siparişi teslim etmek için en uygun kuryeyi belirliyoruz. 3-4 dakikada hazırlanan siparişlerimizin çoğu 3 km gibi bir mesafede teslim ediliyor. Saate 20 km ile 3 km'yi 9 dakikada alırsınız. Motorla hız yapmaya gerek olmadan sipariş yaklaşık 15 dakikada teslim edilebiliyor. Her ay her deponun ilk üç çalışanına ödül hediye çeki veriliyor. 26 Mayıs'ı 'Saha Kahramanları Günü' olarak dizayn ettik ve bu günü geleneksel olarak kutlamayı sürdüreceğiz. Özel günlerde hediye çekleri ile saha çalışanlarımıza dokunmaya gayret veriyoruz. Ek mesai yapan çalışanlarımız ödemelerini hiçbir istisna olmadan alıyor.



TECRÜBESİZ MOTORCU ALMIYORUZ



Saha elemanlarına eğitim veriyor musunuz?

Aldığımız başvuruları ön elemeden geçiriyoruz. Minimum 6 aylık ehliyet arıyoruz. Tecrübesiz motorcuları almıyoruz. Başvuru değerlendirmesinin ardından, mülakat yapıyoruz ve bu aşamalardan geçen arkadaşlarımızı uzmanların yaptığı motor sürüş testi ve güvenli sürüş eğitimine alıyoruz. Bu aşamadan da geçenleri işin inceliklerini öğrenmeleri için ofis eğitimine alıyoruz. İSG, araç kullanım politikası ve kullanıcı karşısında davranış eğitimi de veriyoruz. Eğitimler tamamlanınca cep telefonu, şirket hattı, iş kıyafeti ve koruyucu ekipmanlarını teslim ederek görev bölgelerine gönderiyoruz. Kendi bölgelerinde iş başı eğitimi de alıyor ve sahada aktif göreve başlamak için vardiya planlarına dahil olabiliyorlar.



45 BİN RESTORANI DİJİTALLEŞTİRDİK



Peki pandemi dönemi nasıl geçti?

Zor günler geçiren restoranlara elimizden gelen her türlü desteği verdik. Son bir senedir 45 bin yeni restoranı dijitalleştirerek sistemimize kattık. Bunların yüzde 82'si mahalle restoranlarından oluşuyordu. Böylece, tekillere restoranlara, zincirler karşısında ciddi bir rekabet eşitliği sağladık.