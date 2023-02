Hacizli oteli dokuz bin kişiye satıyor!

Yüksek kâr vaadiyle vatandaşın parasını alan sistemin son oyuncusu VClub oldu. Okan Bayülgen’le reklam yapan şirket Alaçatı’da üzerinde haciz bulunan oteli 9 bin kişiye birer metrekare hisseli olarak 325 biner TL’ye satmaya kalktı. 400 kişiyi ağına taktı

Daha önce bol vaatli reklam kampanyalarıyla vatandaştan para toplayan sonunda da batan sistemlere yenisi eklendi. Son dönemde Okan Bayülgen'li reklamlarla herkesi Alaçatı ve Bodrum'da otel sahibi yapmayı vaat eden VClub'ın modeli de benzerlerini hatırlattı. VClub bireysel yatırımcılara küçük bütçelerle ve tapulu olarak yatırım olanağı sağladığını iddia ediyor. Alaçatı ve Bodrum otelleri için bu yolla 1.000 kişiden 200 milyon TL'den fazla para toplandı. VClub'un kurucuları Bülent Öztürk ve Barış Soydan'ın pazarladığı Alaçatı'daki doğal sit alanında kurulu 132 odalı The S Oteli'nin ise tapu kayıtlarında haciz çıktı.







1 METREKARELİK TAPU!

VClub reklamlarında, Çeşme Alaçatı otelinde 10.000 kişiye tapu verileceği iddia ediliyor. Bodrum Torba'da ise yazlık evler 2+1'ler 350 bin, 1+0'lar 67 bin 500 TL'den pazarlanıyor. Herkese garantili kâr ve yurtdışında tatil vaadinde bulunuluyor. Alaçatı'daki otel 1/9000'lik paya ayırarak satılmaya çalışılırken, hisse sahibi olanlara 30 bin TL kira verileceği öne sürülüyor. Otelin 1 metrekaresi yani tek tapu bedeli 1 Aralık itibarıyla 325 bin TL'den satışa çıkarıldı. Bu mantığa göre otelin değeri 3 milyar TL'yi buluyor.

Sistemin vaadine göre otelin de her ay milyonlarca lira kira geliri dağıtması gerekecek. Ancak 132 odalı bir otelin böyle bir gelir yaratması pek de mümkün görünmüyor. Reklamlarında yüksek kira vaadiyle para toplamaya çalışan VClub kira sözleşmesinde ise 12 ay için kiracılara aylık 2.500 TL ödeme garantisi sunuluyor. 5 yıllık sürede de, her ay yüzde 20 artışla garanti verildiği belirtiliyor. Bunun dışında da otelin gelirinden pay verileceği söyleniyor. Ancak sözleşmede yüksek kira garantisi ile herhangi bir taahhüt yok.







'600 KİŞİYE SATTIM' DEDİ, TAPUDA TEK İSİM ÇIKTI

Öztürk, Alaçatı'daki otelde 400 kişiye hisse sattıklarını, Bodrum Torba'da ise 600 kişiden para topladıklarını belirtirken, tapuların verildiğini iddia etti. Ancak kayıtlarda Alaçatı'daki otelde 100 kişide tapu görünüyor. Öztürk'ün Bodrum-Torba'da 600 kişiye satış yaptığını iddia ettiği projenin tapusunun ise resmi kayıtlara göre bir tek kişide (Cihan Sütşurup) olması dikkat çekti.







MİLYARLIK PROJE YÜZ BİNLİK SERMAYE

Alaçatı ve Bodrum'da milyarlık olduğu iddia edilen projelerin pazarlamasını yapan VClub markasının alt şirketlerinin sermayelerinin oldukça düşük olması da dikkat çekiyor. Öztürk-Soydan ikilisinin adına Ticaret Sicil'de birçok şirket bulunuyor. BS Teknoloji, EvGaranti Gayrimenkul, VClub Alaçatı, Mobiltech, Bytech isimli şirketlerin neredeyse tamamında şirket sermayesi 100 bin TL. Bu akıllara milyarlık projeleri bu sermayeyle nasıl yapacakları sorusunu getiriyor.







ÇATAL-BIÇAĞA ORTAK OLACAKLAR

VClub'ın kurucusu Bülent Öztürk'ü aradık. Bir otelin 9000 hisseye nasıl bölüneceği sorusuna ilginç bir yanıt verdi: "Tapuya bütün demirbaş dahil her şeyi kaydettik. Yatak, yorgan, çatal, kaşık, tabak, restoran vb. Tapusu olanlar 9 binde bir çatalın da bıçağın da ortağı oluyor." Yüksek kira vaatlerini nasıl yerine getireceklerine ilişkin sorulara da "O vaat ilk bin kişi için"dedi.



İHTARNAME ÇEKTİLER

VClub'ın sahibi Bülent Öztürk ve Barış Soydan'ın daha önce Nef'te arsa projesinin satış-pazarlama bölümünde çalıştığı da öğrenildi. Bu nedenle projelerinde Nef'in isminin kullanıldığını iddia eden Nef, ihtarname çekti. Daha sonra da resmi bir açıklama yaparak proje ile bağının olmadığını açıkladı. VClub projesinde Zorlu Holding'in de adını geçirmeye kalktılar. Bu iddialar Zorlu Holding tarafından yalanlandı. Ancak aradığımız Bülent Öztürk, Şule Zorlu'yla Nettekare Gayrimenkul Teknolojileri adıyla bir şirket kurduklarını, bunun Zorlu Holding ile bağı olmadığını iddia etti.