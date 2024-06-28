Herkesin beklediği karar bugün açıklanıyor. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Raja Kumar Türkiye saatiyle saat 12.00'de genel kurul kararlarını duyuracak.

Türkiye gri listeden çıkacak mı?

Biliyorsunuz, dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit ediyor FATF… Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yapılanlara bakıyor. 1989'da OECD bünyesinde kurulan bir örgüt… Dünyada 200'den fazla ülke FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etmiş durumda… Türkiye 1991'de üye oldu. Ülkelerin FATF tavsiyelerine uyup uymama mecburiyeti yok. Ama uyarlarsa da dış yatırımcı nezninde imajları düzeliyor. Bu da yabancı yatırımcı açısından önemli bir gösterge oluyor.

Türkiye'yi 2021'de gri listeye almışlardı. Gri listeden çıkmak için bir ülkenin FAT ile üzerinde mutabakata vardığı eylem planını tamamlaması gerekiyor. Türkiye de çok uzun zaman önce eylem planındaki 40 standardın 39'unu tamamladı.

FATF, en son Şubat'taki genel kurulda 2021'den beri izledikleri Türkiye'nin eylem planını tamamladığına hükmetti. Dolayısıyla teknik olarak gri listeden çıkış için bir engel kalmamış durumda...

Tabii siyasi bir karar çıkmazsa!

Neden böyle diyorum?

Zira kurulda kararlar oybirliği ile alınıyor. Geçmişte listeye neden aldıklarını biliyoruz. Ekonomi yönetimi Türkiye'nin gri listeden çıkmasını bekliyor. Umarım da olur…

Peki gri listeden çıkılırsa ne olacak?

Yabancı yatırımın akışı hızlanacak. Yabancı yatırımcı sadece bu listeye mi bakıyor?

Elbette hayır…

Ama bu bir referans oluyor.

Şöyle bir örnekleme yapayım. IMF'nin 2021'de yayımlanan bir çalışma raporu var. 2000 ile 2017 yılları arasında gri listede yer alan 89 yükselen ve gelişmekte olan ülkeyi incelemişler.

Gri listeye alınan ülkelerde sermaye girişlerinin ortalama olarak GSYH'nin yüzde 7.6'sı, doğrudan yabancı yatırımın ise yüzde 3 oranında azaldığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla gri listeden çıkmamız durumda TL varlıklara yabancı ilgisinin artması söz konusu olacak.

Genel Kurul'un tamamen siyasi saikle hareket etmesi durumunda ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun son dönemde borsada yaşanan yabancı hareketini mercek altına alması gerekecek!

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HİSSENİ SAT, SIFIR MALİYETLE PARAYI CEBE KOY!



İlk halka açıldığında 12.50 TL'den çıktı. Furyadan nasibini aldı. Diğer enerji şirketleri gibi o da yükseldi. Gel zaman git zaman hisse fiyatı 150 TL'leri buldu. Sonra geri çekilmeler başladı.

Fakat hissede ilginç gelişmeler yaşandı.

Transformatör ve anahtarlama ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Astor Enerji'den bahsediyorum.

Önceki gün sabah bir KAP atıldı. Yatırım kararı açıklandı, sonra bir tane daha açıklama yapıldı… Hisse prim yapınca, bir ay önce televizyonlara çıkıp 'nakite ihtiyacımız yok' diyen patron hisse sattı. Hem de piyasadaki fiyatının altından… 94.45 TL'den… 37 milyon lot hissenin ederi 3 milyar TL'den fazla…

Sıfır maliyetle parayı cebe koydu.

Aynı hareketi birkaç ay önce de yaptığı için küçük yatırımcılar tepkili…

Bakalım Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçecek mi!