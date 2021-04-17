Türkiye'yi dünyaya açan lider...

Serbest piyasa ekonomisinin mimarı... 17 Nisan 1993'te vefat etti... Yarın ölüm yıldönümü.

Rahmetle anarken... "Tarih dedenin" arşivinden birkaç not paylaşalım.

6 Kasım 1983... Anavatan Partisi tek başına iktidar... Turgut Özal Başbakan.

1987'ye kadar... Dört yıl boyunca... Başbakan Özal, devlet protokolünün 7'nci sırasında yürütüldü.

İlk beş sırada... Milli Güvenlik Konseyi üyesi, darbeci beş komutan.

6'ncı sırada... TBMM Başkanı.

7'nci sırada Başbakan.

Siyasetten, medyadan, akademik dünyadan, iş âleminden, sendikalardan, STK'lardan en küçük bir itiraz gelmedi.

Kimse çıkıp da, "Böyle şey olur mu?" demedi. Aksini söyleyen varsa parmak kaldırsın.

Tek kişi hariç... Tevazu bir yana... Ben.

Dönem... Askeri vesayetin bütün ağırlığı ile sürdüğü dönem.

TERCÜMAN Gazetesi'nde bu saçma protokol uygulamasını eleştirdim.

ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeciler ile Genel Sekreter rahmetli Mustafa Taşar, yazımı, Özal'ın önüne koydular... Rahatsızlıklarını seslendirdiler.

Özal... Derin bir nefes çekti... Sabredilmesini istedi.

1987... Özal ikinci kez tek başına iktidara gelince... Protokol yeniden düzenlendi... Ve ayıp sona erdi.

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İşte böyle bir şey

Anavatan Partisi, 29 Kasım 1987 seçimlerinde, 292 milletvekili çıkardı.

Turgut Özal, 31 Ekim 1989'da kaç oyla Cumhurbaşkanı seçildi? "263 oyla." Aradaki fire... Özal'ın milletvekili yaptıkları.

Kimi Özal'ın karşısına aday olarak çıktı, kimi de Özal Cumhurbaşkanı olmasın diye ANAP'tan istifa etti... Kimi de oylamaya katılmadı, oy vermedi.

Siyaset... İşte böyle bir şey.

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İlk boykot

Tarih 10 Kasım 1989...

Özal, çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı.

Saat 09.05... Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni... Saygı duruşu.

Törende tek parti lideri var... Alparslan Türkeş.

DYP ile SHP... Özal'ı boykot edip törene gelmediler... Özal gittikten sonra... Alternatif tören yaptılar.

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Brütüsler

Anavatan Partisi Milletvekili Kamran İnan, bir gün Turgut Özal'a dedi ki:

- Koca Roma İmparatoru Sezar'ın bir Brütüs'ü vardı... Sizin ise bir düzine Brütüs'ünüz var... Bu kadar Brütüs'ü nereden buldunuz?

- Kimler bunlar?

- Saymakla bitmez. (

Kaynak... Kamran İnan'ın kitabı... Siyaset Yılları.)

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Yorumsuz

1983... Turgut Özal Başbakan oldu...

Kampanya başladı:

- Oy verdik Özal'a, ölmeden girdik mezara... Usandık bu zamlardan, kurtarın bizi Özal'dan.

1989... Özal Cumhurbaşkanı... Kampanya güncellendi:

- Çankaya'nın şişmanı, işçi düşmanı.

17 Nisan 1993... Özal sizlere ömür... Devlet töreni ile toprağa verildi.

Siyasetin, "Anadolu fırtınası" rahmetli dostumuz Osman Bölükbaşı derdi ki:

- Biz adamı kâfir diye asarız, şehit diye cenaze namazını kılarız.

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Siyaset

Özal... "Siyaset nedir?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

- Siyaset... Çuvalı patlatmadan kamyondan indirmektir.

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Şer cephesi

Ölümünden bir ay önce... Hüsnü Doğan ve arkadaşları, Özal'ı iftara davet ettiler... Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Merkez Lokantası'na.

Özal... İftardan sonra konuşma yaptı:

Lüzumsuz bir kavganın içindeyiz.

Türkiye kadar dedikodusu çok olan bir ülke yoktur.

Dedikodu yapmak günahtır... İnsan eti, ölü eti yemek demektir.

Canım sıkılınca bunlara şer cephesi diyorum... Türkiye'de bir şer cephesi var.

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Risk

Darbeden (12 Eylül 1980) sonra... Demokrasiye dönülürken (1983)... Partiler kurulurken... Özal, "Kurucu bulmakta" zorlandı.

Zira... "Şimdi rağbet, güzel ile zengine" şarkısı misali... Valiler, profesörler, emekli paşalar, zenginler, "askerin desteklediği" Milliyetçi Demokrasi Partisi önünde kuyruğa girmişlerdi... Emekli Orgeneral Turgut Sunalp'in Genel Başkan olduğu parti.

Tarih... 2 Ağustos 1988... Başbakan Özal, ANAP'ın TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:

Partiyi 37 kişi kurduk... Neden 50 değil de 37?

Çünkü kimse iktidar olacağımıza inanmıyordu... ANAP'a kurucu olup da riske atılmak istemiyordu.

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Ana muhalefet

Erdal İnönü... Ana muhalefet Sosyal Demokrat Halkçı Parti lideri... Özal, Cumhurbaşkanı adayı olunca dedi ki:

- Seçilirse elini sıkmam... Yalnızlığa mahkûm olur... Muhalefet partilerinden hiçbirinin katılmadığı seçimde, seçilmiş Cumhurbaşkanı görev yapamaz.

Ana muhalefettin Genel Sekreteri Deniz Baykal:

- Cumhurbaşkanlığı makamı, yıpranmış Başbakanların dinleneceği bir istirahatgâh değildir.

Ve... Özal Cumhurbaşkanı seçilince...

1. Erdal İnönü... Bal gibi, Özal'ın elini sıktı.

2. Özal... Çankaya'da istirahat etmedi... Ölene kadar koşturdu... Yorgunluktan kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Nur içinde yatsın.