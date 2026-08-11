Türkiye Büyük Millet Meclisi... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor...

13 Ağustos 2005... Cumartesi:

"Büyük devlet, güçlü millet kendisiyle yüzleşir... Hatasını, günahını masaya yatırır... Kürt sorunu benim sorunumdur."

Ve dün... 10 Ağustos 2026... Pazartesi... TBMM... Kürsüde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman:

"Adına ne diyorsak diyelim bu mesele Türkiye'nin kendisiyle imtihanıdır."

Evet... Güneydoğu sorunu... Kürt sorunu... Terör sorunu... Az gelişmişlik sorunu... İstediğimiz adı verelim... Ama...

Sorun gerçek... Ve bizim sorunumuz.

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına... Hatta daha öncesine uzanan bir sorun.

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BAŞBUĞ... RAHMET İSTEDİ

Alparslan Türkeş... Türk milliyetçiliğinin sembol isimlerinden.

Bir sözü var ki... Hatırlatmanın tam zamanı:

"Onlar ne kadar Kürt'se ben de o kadar Kürt'üm... Ben ne kadar Türk'sem, onlar da o kadar Türk."

Yıllar geçti.

Başbuğ'un oğlu Yıldırım Tuğrul Türkeş milletvekili oldu... Ve sözleri:

"Rahmetli babamın politikası belliydi. 'Onlar ne kadar Kürt'se ben de o kadar Kürt'üm. Ben ne kadar Türk'sem onlar da o kadar Türk'tür' derdi. Ben de bunu tekrarlıyorum."

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TARİHİN ÇÖPLÜĞÜ

Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıktıktan 36 gün sonra... 24 Haziran 1919'da dedi ki:

"Kürtler, kayıtsız şartsız devletten ve Türk kardeşlerinden ayrılmayacaklarını ve bu uğurda son nefeslerine kadar mücadeleye ve hayatlarını feda etmeye hazır olduklarını söylemişlerdir."

3 Kasım 1922... Meclis... Kürsüde Diyap Ağa... Dersim milletvekili:

"Düşmanlar bizi birbirimize kırdırmak için tuzaklar kuruyorlar."

Tuzak... 100 yıldan fazladır devam ediyor.

Ve nihayet... Terörsüz Türkiye... Devlet/ millet projesi... Dün, Hüseyin Yayman'ın vurguladığı gibi...

"Devlet politikası... Millet politikası."

Bir başka deyimle... Uygar Batı'nın(!) tuzaklarını parçalayıp tarihin çöplüğüne atma politikası.

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ZEYTİN DALI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 1 Ekim 2024'te, TBMM'de DEM milletvekillerine uzattığı zeytin dalı... Toprağa dikilen bir fidan.

Tuttu... Kök saldı... Dal budak verdi.

Sürecin mimarları... Başta, "Kürt sorunu benim sorunum" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş... MİT Müsteşarı İbrahim Kalın... Ve daha pek çok isim.

İçlerinde siyasetçiler de var... Değişik partilerden.

Sivil toplum liderleri de var... Akademisyenler... Oda/borsa başkanları.

Hangi birini sayalım?

Örnek vermek gerekirse... Diyarbakır... Mehmet Kaya... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... İlk günden itibaren sürece destek verdi.

Ve ilk günden itibaren elini taşın altından çıkarmadı.

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GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE

David Hume (1711-1776...) İngiliz filozof... Hüseyin Yayman, TBMM kürsüsünde, dün onun bir sözünü seslendirdi:

"Buraya geldik... Daha ileri gitmeyeceksek buraya kadar neden geldik?''

Atatürk dönemi... İsmet İnönü'nün Kürt raporu... Sonra Celal Bayar'ın Kürt raporu.

Çok partili yıllar... "Kürt sorununu demokrasi içinde çözmek" isteyen Başbakan Adnan Menderes.

Daha sonrası... Süleyman Demirel... Bülent Ecevit... İkisinin kabinesinde de Kürtler vardı... Kamran İnan'dan Şerafettin Elçi'ye kadar.

Turgut Özal... "Annem Kürt" dedi... Ve daha ötesini söyledi:

- Çocuktum... Bize "kuyruklu Kürt" derlerdi.

Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a... Türkiye bu sorunu çözmek istedi... Siyaset üretti... Ama karşısında hep tuzaklar vardı.

Onlarca yabancı devlet... Amerika'sından NATO üyelerine kadar.

Bunca engele çengele, çözüm yollarına döşenen mayınlara rağmen... Terörsüz Türkiye projesi ete/ kemiğe bürünebiliyorsa...

Güçlü ve büyük Türkiye ile ne kadar gurur duysak yeridir.

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ÖZLENEN TABLO

Geçmişte... Sorunun çözümü için girişimler oldu... Değişik dönemlerde.

Ama böylesine güçlü bir siyasi birliktelik sergilenmemişti.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Yasa Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 367 milletvekilinin imzasıyla gelmesi, 467 oyla kabul edilmesi... Önemli olay.

Ülkenin temel sorunlarında böylesine birliktelik sevindirici... Milletin özlemi.

Ah! Keşke...

Aynı irade yeni/sivil bir Anayasa yapmayı da başarabilse.

Siyasette etik... Siyaset ve para gibi kanayan yaralar için de kalıcı çözümleri arasa... Gereken yasaları çıkarabilse.

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OLMAZSA OLMAZ

Muhalefet... Demokrasinin vazgeçilmez unsuru... Dün vardı, bugün var, yarın da olacak.

Görevi muhalefet yapmaktır... Yapacaktır.

Eleştirecektir... Fikir üretecektir... Önerisini söyleyecektir.

Ama... Fakat... Lakin...

Kırıp dökmeden... Kavga etmeden... Ve ölçüsüz sözler etmeden... Kimseye "hain" demeden.

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KANAYAN YARA

Siyaset kurumunun görevi, sorunları görmezden gelmek... Ya da halının altına süpürmek değildir.

Sorunlar... Hele de Kürt sorunu gibi önemli olayları, aspirin tedavisiyle... Zor kullanarak çözmeye çalışmak...

İşi daha da zora sokmak demektir.

Türk siyasetinin, geniş bir katılımla bu derin yaraya... Kanayan yaraya el atması... Ve kamuoyundan büyük destek bulması...

Büyük başarı.

Devletin ve milletin başarısı.

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MECLİS... VE İTİBAR

Atatürk... "Büyük sorunlar... Milli sorunlar hep Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüldü... Gelecekte de yalnız orada kesin önlemler sağlanabilecektir" demişti.

Kürt sorunu... Büyük ve milli bir sorun.

Kesin çözümün adresi... Atatürk'ün gösterdiği adres:

Türkiye Büyük Millet Meclisi.

TBMM... Bu büyük ve milli sorunda gösterdiği uzlaşma, işbirliği ve çözüm gayretiyle... İtibarını artırmıştır.

Dileğimiz...

Ülkenin çözüm bekleyen diğer büyük sorunlarında da... Aynı gayretin, işbirliğinin, uzlaşmanın sergilenmesi.