Riva'da kördüğüm

Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi için TFF, ağustosun üçüncü haftasını istedi. Kulüpler Birliği ise 11 Eylül'de ısrarcı oldu. Yaşanan tartışmalardan sonuç çıkmadı. Komisyon kurulmasına karar verildi.

Süper Lig'de bitime 5 maç kala yeni sezonun planlaması da çorbaya döndü.. Konuyla ilgili olarak futbolun paydaşları dün Riva'da buluştu.

YAYINCI KURULUŞ YİNE İNDİRİM İSTEDİ, BU TALEP DE KABUL GÖRMEDİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Kulüpler Birliği'ni oluşturan 18 Süper Lig kulübünün başkanı ve yayıncı kuruluşun temsilcileri dün bir araya geldi. Yeni sezonun başlama tarihi, yabancı sayısı, Finansal Fair Play ile ilgili son düzenlemeler ve yayıncı kuruluşun gelecek yıl için istediği indirim konusunda taraflar istek ve düşüncelerini dile getirdi.



ŞENOL GÜNEŞ "AĞUSTOS" DEDİ

Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, pandemi nedeniyle ertelenen EURO 2020'de ilk maç 11 Haziran 2021'de oynanacağı için liglerin ağustos ayında başlamasını ve milli takım için daha geniş bir hazırlık dönemi yaşanmasını istiyor. Güneş, "Takvim sıkışmasın, biz de şampiyona öncesi havaya girelim" düşüncesinde. Kulüpler Birliği de transfer çalışmaları nedeniyle başlangıç tarihi için 11 Eylül'ü işaret ediyor. Yayıncı kuruluş ise 28 Ağustos tarihine sıcak bakıyor. Dün yapılan toplantıda herkes kendi tarihinde ısrar etti. Konuyla ilgili bir komite kurulması ve ortak yolun bulunması istendi. 28 Ağustos ve 4 Eylül öne çıktı.







ALT LİGLER GÜNDEM DIŞI

TFF 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerde kalan maçların oynanmayacağı kararı önceki gün açıklanmıştı. Dün toplantı uzayınca bu konu görüşülmedi. TFF'nin birincileri üst lige çıkarmak, ikincilere play-off oynatmak, ya da ilk ikileri çıkartma üzerinde durduğu öğrenildi. Play-off oynatılmazsa üçüncü madde küme düşmeyi hak edenler dışında kaldırmak.



HERKES TV İZLEDİ NİYE ZARAR ETTİNİZ!

Yayıncı kuruluş indirim talep etti, kulüpler ise "Pandemi sürecinde herkes evde televizyon izledi, siz niye zarar ettiniz" diyerek bu isteğe sıcak bakmadı.



Toplantının en çetin geçen konusu yayıncı kuruluşun indirim isteğinde yaşandı. Daha önce "Sezon sonunda masaya oturacağız ve sözleşmemizi gözden geçireceğiz" diyen Digiturk yetkilileri, o sunumu dün yaptı. Yaklaşık 25-30 dakika süren sunum nedeniyle de toplantı uzadı.

Yayıncı kuruluş, "Pandemi sürecindeki zararımızın karşılanmasını ve bu rakamın önümüzdeki iki yıldaki sözleşme bedelinden düşülmesini talep ediyoruz. Yeni yatırım yapamadık ve zararımız kaçak yayınlar nedeniyle bir hayli fazla. Biz Türkiye'de olmaktan memnunuz ve sözleşme süresini tamamlamak istiyoruz" dedi. Daha önce iki kez indirim yapıldığını hatırlatan kulüpler ise "Zarar etmenizi istemeyiz ama zararın gerekçesi ne? Pandemi sürecinde herkes evde televizyon izledi" diyerek bu talebe sıcak bakmadı. Bu arada yayıncı kuruluşun sezon sonuna kadar ödemesi gereken 578 milyon TL'nin haftalık olarak hesaplara yatırıldığı, 170 milyon TL'nin ödendiği belirtildi.



YABANCI KADEMELİ DÜŞECEK

Görüşülen ancak sonuca varılamayan bir diğer konu yabancı sınırlaması oldu. Mevcut kurala göre; Süper Lig ekipleri 14 yabancı oyuncu transfer edip, bu futbolculardan 12'sini maç kadrosuna alabiliyor. TFF'nin bu sayıyı önce 10'a sonra yıllar içinde 9'a ve 8'e indirmesi bekleniyor. TFF görüşünü kulüplerle yeniden paylaştı, Kulüpler Birliği, yabancı sistemiyle ilgili bir toplantı daha yapılmasını istedi.