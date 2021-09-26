FERHAT ÜNLÜ

"Asıl mesleği baytarlıktı, ancak tutkuyla bağlı olduğu esas 'iş' edebiyattı. Bir münevverdi, ancak aynı zamanda -kendisi bunu hedeflememiş olsa da- Meclis bünyesinde vekillik yapmış bir siyasetçiydi. Muharrirdi ama bunun yanı sıra çevresine ve milletine 'didaktik' olmayan bir ruhla öğretmenlik yapan bir muallimdi. İyi bir hafız ve vaizdi, ama aynı zamanda -her ne kadar eserini, hiçbir zaman yayınlanmaması için yakmış olsa da- bir Kur'an meali yazarı… Hepsinden önemlisi bir şairdi, büyük bir şairdi.

Bunun yanı sıra Birinci Dünya Savaşı ve İstiklâl Savaşı yıllarında vatan savunmasında aktif rol almış bir paramiliter, istihbaratçı ve aksiyon adamıydı. Öyle ki meşhur İngiliz casus Thomas Edward Lawrence'ın operasyonlarına mani olmak üzere Arabistan'a gitti. Ancak o Arap Yarımadası'na gittiğinde maalesef iş işten geçmiş, Osmanlı'ya karşı isyan başlamıştı." Yukarıdaki satırlar, 14 Mart 2021'de bu köşede yayınlanan 'Âkif, Lawrence'a karşı' başlıklı yazıdan… O yazının üzerinden çok uzun zaman geçmedi, ne var ki yukarıdaki satırlara şu aşağıdakileri eklemezsem yazdıklarım bugün itibarıyla eksik kalır:

Âkif, döneminin ruhuna en uygun biçimde bu toprakların melez ruhunu taşıyan bir aydındı. Biraz da zamanla o kıvama gelmişti. Büyük şairdi, kültürde düşmanımızdan geride olduğumuzu, ancak bu alanda çok çalışarak onları aşabileceğimizi görmüştü. Zihni işgal altında değildi. Muhtemelen İstiklâl Marşı şiirinin ruhuna prangaların gölgesi sinmiş olsa da 'özgür' sıfatını bu zihinsel hürriyete borçludur Âkif.

Ersoy, bu düşünsel hürriyet sayesinde 'vatan kültü'nden koparılmış ötekileştirici bir İslam anlayışını kabul etmiyordu. Zira vatansızlığın ne olduğunu tam olarak yaşamasa bile görüyordu.

Devletsizliğin eşittir vatansızlık olduğunu da biliyordu. En kolay yayılan virüslerin, bu tür tarihsel dönemlerdeki habis fikir virüsleri olduğunu biliyordu, o yüzden vatandaşların, ileride kendilerine şemsiye olacak bir devletin çekirdeği olan Kuvayı Milliye'nin düşmanlarına prim vermemeleri gerektiğini anlatmak için vazifesi olmadığı halde cami cami dolaştı.



ERSOY'UN İSTİHBARATÇI GEÇMİŞİ

Şimdi artık Âkif'in biyografisinden bazı kesitleri kısaca aktarıp filme geçebiliriz.

Âkif'in kelime anlamı, ibadetle uğraşan kişi ya da sebat sahibi zat. Ersoy'da her ikisi de vardı. Yani adının hakkını veriyordu. Gerçi asıl adı Ragîf'ti. Babası, 20 Aralık 1873'te Karagümrük'teki evlerinde doğan oğluna ebcet hesabıyla doğum tarihini belirten Ragîf adını verdi. (Farsça kökenli. Pide, yufka anlamına geliyor.) Ancak pek yaygın olmayan bu isim yerine çocukluğundan itibaren bütün çevresi ona Âkif diye seslenince hep bu isimle anıldı.

Âkif, ilk sivil veteriner yüksekokulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ni 1893 yılında birincilikle bitirdi. 1898 yılında Tophane-i Âmire Veznedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım'la evlendi; bu evlilikten beş çocuğu oldu.

Balkan Savaşı'ndan sonra, 1913 yılında yaptığı kimi yayınlarda iktidarı eleştirdiğinden ötürü Darülfünun müderrisliği görevinden ayrıldı. Bunun üzerine İttihatçıların üç liderinden biri olan Enver Paşa'nın kurduğu Teşkilat-ı Mahsusa'ya girdi.

İslam birliği kurma gayesi güden Tunuslu Şeyh Salih Şerif ile birlikte Almanya'ya gitti. İngilizlerle birlikte Osmanlı'ya karşı savaşırken Almanlara esir düşmüş Müslümanların kamplarında incelemelerde bulundu. Burada yazdığı Berlin Hatıraları adlı şiirini, dönünce Sebilürreşad'da yayımladı.

İstanbul'a döndükten sonra 1916 yılında Teşkilat-ı Mahsusa tarafından bu kez Arabistan'a gönderildi. Görevi, bu topraklardaki Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırtan İngiliz propagandasına 'karşı propaganda' yapmaktı. Yani Âkif, Irak haritasını çizen İngiliz kadın casus Gertrude Bell'in öğrencisi Thomas Edward Lawrence'ın bölgedeki ayrılıkçı faaliyetlerine karşı mücadele etmeye çalıştı. Ancak bu faaliyetlere başlandığında iş işten geçmişti.

Âkif, İngiliz desteğiyle bir ayaklanma başlatmayı planlayan Mekke Şerifi Hüseyin Paşa ile görüşemedi bile. Ve zaten ayaklanma da başladı.

Bununla birlikte Âkif, Arabistan'da İngiliz saflarında savaşan Hintlileri etkileyici vaazları sayesinde Osmanlı ordusuna dâhil etmeyi başardı. Yani Arap Yarımadası'ndaki aşiretlerin Osmanlı'dan ayrılmasına mani olamadı ama 'düşman' saflarındaki Müslüman Hintlileri Osmanlı saflarına kattı. Bu süreçte Teşkilat-ı Mahsusa'nın efsanevi isimlerinden Kuşçubaşı Eşref'le çalıştı.



ŞAİRİN ŞİİRİ REDDİ

İki gün sonra sinemalarda bir film vizyona giriyor. Adı Âkif. Dün galasındaydık filmin. Bugün de Şırnak'ta galası var. Naçizane bir romancı olarak öncelikle şu ayrıntıyı okura/müstakbel izleyiciye aktarmam lazım: Film, istiklâle erişmeden şiir yazmak istemeyen bir büyük şairin, edibin iç çatışmasını yansıtmaya çalışmış, bunu başarmış da. Bir şairin İstiklâl öncesi ve sonrası şiir sancısını vermiş, iyi de vermiş. Âkif, İstiklâl Marşı yazmaya önce para ödülünden dolayı soğuk bakıyor, sonra kabul ediyor, ama müthiş bir şevk ve azimle çalışıp kısa sürede yazıyor. Mustafa Kemal, kendisine "Artık masaya çağrıldığımıza göre biz bu savaşı kazanmaya başladık" demektir deyince şiiri yazıyor.

İlham böyle bir şey… Manevi motivasyon şart. Bu, hele de müziğe en yakın edebiyat türü olan şiirde geçerli. 'Şairin sancısı' şu muhteşem dizelerle son buluyor, malum:



"Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: