FERHAT ÜNLÜ

Zamanın ruhu; ulus devletlere -kendi bekalarını temin için- yeni kavramlar üretmeyi, önceden teşriki mesaisinin fazla olmadığı disiplinlerden yararlanmayı ve disiplinler arası düşünmeyi dayatıyor. Ekonomik istihbarat ya da tersinden düşünürsek istihbari iktisat da bu yeni kavramlardan biri.

İstihbaratın askeri, operasyonel, entelektüel ve teknik yönünde başarılı bir ülkeyiz, ancak istihbaratın ekonomik yönünü de geliştirmemiz gereken bir zaman dilimine eriştik.

Türkiye Cumhuriyeti ulus devletinin önemli milli güvenlik meselelerinden biri, ekonominin ve buna eşgüdümlü şekilde ekonomik istihbaratın geliştirilmesidir. 2020'den itibaren Milli İstihbarat Teşkilatı'nda var olan ekonomik istihbarat altyapısı geliştirildi ve ayrıca Koronavirüs pandemisiyle birlikte medikal istihbarat konularına da yoğunlaşılmaya başlandı.

Ekonomik istihbarat veya ekonomik beka deyince Türkiye'de akla ilk gelen kavram, doğal olarak enflasyondur. Enflasyonla mücadele, Türkiye'nin terörle mücadele mazisinden bile eskidir. Ülkemiz, doksan dokuz yıllık tarihi boyunca zaman zaman beka tehdidi haline gelen enflasyon sorunuyla mücadele edegelmiş bir ülkedir.

EN DÜŞÜK VE YÜKSEK ENFLASYONLAR

Enflasyonla mücadelede yakın tarihimizde ilk anda göze çarpan iki ayrı yıl var. Biri 1980, diğeri 1994. 1980 darbesinin olduğu sene ve 1994 ekonomik krizinde üç haneli enflasyonları gördük. 1980'de 115.6 seviyesine çıkan enflasyon, Türk Lirası'nın develüe edildiği, yani ithalat-ihracat dengesini de sağlamak amacıyla TL'nin değerinin döviz karşısında bilinçli olarak düşürüldüğü 24 Ocak kararlarından sonra dizginlenmeye başladı. Ancak 13 yıl sonra, 1994 ekonomik krizinde tüketici enflasyonu 125.5 seviyesiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyonunu gördüğümüz 2010 (Yüzde 6.4) ve 2012 senelerinde (Yüzde 6.16), cumhuriyet tarihinin en büyük istihbari tehditleriyle yüzleşmek zorunda kalmış olmamız kaderin garip bir tecellisidir. Bugün istihbari ve askeri anlamda bekamızın 2010 ve 2012'ye göre tahkim edildiğini göz önüne alırsak enflasyonun, 2022 yılının ilk 11 ayının verilerine göre yıllık 84,39 seviyesinde gerçekleşmesi de kaderin aksi yönde ilginç bir başka tecellisidir.

BİLGİ REZERVİ, ALTIN REZERVİ KADAR ÖNEMLİ

Ulus devletler açısından başka bütün alanlarda olduğu gibi ekonomide de bilgi, istihbarat her zaman geçer akçedir. Bilgi, eğer dezenformasyonlarla imitasyon haline getirilmemişse altındır diyebiliriz. Ne kadar çok altın rezerviniz varsa ekonominizin o kadar sağlam olması gibi ne kadar çok bilginiz varsa istihbaratınız ve güvenliğiniz de o kadar sağlam olur.

Türkiye, ekonomi bürokrasisinde deneyimli kadrolara öteden beri sahiptir. İstihbaratta da ayrıca ekonomik istihbaratla iştigal eden bir kadro oluşturulmuştur. Bu kadronun temel görevi; öncelikle kısa, sonra orta ve giderek uzun vadede ekonomide yaşanacak olası gelişmeleri öngörmek, küresel ekonomik faktörlerin ulusal yansımalarını tahmin etmek, enflasyonla mücadelede çözüm önerileri sunmak gibi başlıklardır.

Küresel ve bölgesel göçlerin ekonomiye etkileri, yapay zekâ teknolojisinin iktisadi sonuçları gibi yan konular da istihbari iktisadın alanlarından biridir.

Yakın geçmişe kadar, çok uluslular başta olmak üzere büyük şirketler bile kendi bekaları için ekonomik istihbarata ulus devletlerden daha fazla önem verir konumdaydı. Ancak artık ekonomik istihbarat; holdinglerin, şirketlerin uğraş alanından çok ulus devletlerin uğraş alanıdır. Zira ulus devletlere en çok zarar verme potansiyeline haiz küreselleşme trendleri ekonomik alanlarda görülmektedir. Henüz siyasi amaç kazanmayan bu trendlerin tarihsel akışta siyasi niteliğe bürünüp tek dünya devleti ütopyasıyla ulus devletleri doğrudan tehdit etme imkân, ihtimali de vardır.

Toparlarsak… Ekonomik istihbarat ya da istihbari iktisat, yakın gelecekte daha sık konuşmaya başlayacağımız bir kavramdır. Koronavirüs pandemisi sonrasında başlayan küresel ekonomik buhranın en önemli zorunlu sonuçlarından biri, hatta birincisi budur.