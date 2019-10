İyi ki yaptık bu harekatı... İyi ki çöktük vicdansız teröristlerin boğazına... Bu harekat, bir turnusol kağıdı işlevi gördü. Dostu düşmanı, iyiyi kötüyü daha net ayırt etmemizi sağladı.

Ben üniversitede uluslararası politika dersi de görmeme rağmen dış politika uzmanı değilim. Sadece sormayı, sorgulamayı, analiz etmeyi seven sıradan bir gazeteciyim.

Bu nedenle uzun uzun ahkam kesecek değilim ama sıradan bir vatandaş olarak benim de Barış Pınarı operasyonundan süzdüğüm pek çok ders oldu:

1- Ne yazık ki sivil şehitlerimiz de var. Gördük ki burnumuzun dibinde yuvalanan kahpe teröristler; çocuk, kadın demeden istedikleri anda canımıza kast edecek bir cürete ve imkana kavuşmuşlar. Sadece bu bile operasyonun haklılığını ispatlamaya yetiyor.

2- Türk'ün Türk'ten başka dostu yokmuş.

Bir tek genlerinde Attila kanı taşıyan Macaristan çıkıp emperyalistlere dur diyebildi.

Araplar ise tarih boyunca buldukları her fırsatta yaptıkları gibi bizi arkadan hançerlemeye kalktılar. Aralarında Yemen'a kan kusturan, muhalif gazetecileri parçalayıp aside yatırarak yok eden Suudi Arabistan, ABD ve İsrail'in yanında saf tutan demokrasi fukarası Mısır ve her sıkıştığında yardım elimizi uzattığımız, gemilerle yardımına koşarken şehitler verdiğimiz Filistin de vardı ne yazık ki... Hepinize yazıklar olsun...

3- Bu ülkenin Meclis'inde sözde 'milletvekili' olarak yer alıp, kürsüden şanlı ordumuza "İşgalci" demeye cüret eden HDP'lilerin de aslında Kürt halkını değil, PKK, YPG ve uzantılarını temsil ettiği bu harekatla ayan beyan ortaya çıktı. Zaten gönlümüzde yerleri yoktu. Lütfen artık Gazi Meclis'imizde de olmasınlar.

4- Memlekette ne çok Amerikan mandası gönüllüsü olduğunu da Barış Pınarı sayesinde gördük. Vatanını seven herkesi ahmak ve boşboğaz ilan edip şu Trump'ı bile şirin göstermek için köşelerinde dört takla atan 'Amerikan seviciler', size de kocaman bir yazıklar olsun...

5- 'Ayıdan post, Rus'tan dost olmaz' önyargısının da bu harekat sayesinde yıkıldığına şahit olduk. Zira Suriye'deki en egemen güç olan Rusya'nın 'Olur'u olmasaydı, bu harekat bu denli tıkır tıkır işleyemezdi, zayiatımız artardı. Şimdi anladınız mı ABD güdümlü FETÖ'nün Rus savaş uçağı düşürtüp Rus Büyükelçi'sini öldürmekle aslında neyi engellemeye çalıştığını...

6- Bir de klavye teröristleri deşifre oldu bu operasyon sayesinde. Ne zaman biraz toz toprak kalksa, görünmez olduklarını sanıp sözde 'savaş karşıtı' söylemlerle alttan alta operasyonu engellemeye çalışan 'hücreleri' de tanımış olduk.

7- Barış Pınarı ile anladık ki, sahadaki göğüs göğüse çarpışma kadar, dezenformasyon merkezli 'kirli savaşa' karşı da mücadele etmek gerekiyor.

PKK ve sempatizanları daha harekatın ilk dakikalarından itibaren ellerinde hazır tuttukları, daha önce Suriye rejim güçlerinin İdlib'de çocukları öldürdükleri görüntüleri 'Bakın Türkiye çocukları vuruyor' diye dünyaya servis etmeye başladılar.

Neyse ki bu kez hazırlıklıydık.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin etkin mücadelesi ile gerçekler anında ortaya çıkartılıp operasyonun kirletilmesinin önüne geçildi.

Ama belli ki savaşın bu alanında da her zaman teyakkuz durumunda olmalıyız.

8- Gördük ve anladık ki bir ülke kendi 'milli' silah ve mühimmatıyla savaştığında zafere çok daha yakın duruyor. Bu yolda her türlü eleştiriye göğüs gerip savunma sanayi projelerini hayata geçirmekte kararlılık gösteren herkese milletçe minnet borçluyuz.

9- Ve... Barış Pınarı operasyonu gösterdi ki; devletiyle, milletiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle 'bir olan, diri olan, iri olan' Türkiye'nin karşısında hiçbir güç duramaz.

İyi ki yapmışız bu harekatı...

İyi ki...



Ne demiş?

"Güneş doğup batarken ses çıkartıyor mu?" (Doğuştan işitme engelli bir çocuğun yürek burkan sorusu)



Gaf kürsüsü

CNN Türk'teki Gece Görüşü'nde tam reklama girilirken Mehmet Metiner, programa bağlanması beklenen Sezgin Tanrıkulu için "İnşallah sarhoş değildir" dedi. Metiner, reklam dönüşünde Tanrıkulu ve izleyicilerden özür diledi.



Zap'tiye

Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı 'çocuk gelin' karakteriyle herkesi ağlatan oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD'de kendisinden 48 yaş büyük bir adamla evlenmiş. Belli ki rolünden çıkamamış!