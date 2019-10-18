Havaalanı çalışanına söyledikleriyle tepki toplayan Fatma Funda Esenç davasında verilen karara inanamadım.

Rötar nedeniyle banko görevlisi Tuğçe Selvi'ye "Koca g..... büyüteceğine aklını kullan, hooop hop, temas yok temas yok, ben Çingenelerle temas etmiyorum, sokak süprüntüsü" diyen Esenç'in sözlerinin hakaret değil, 'kaba söz' olduğuna kanaat getiren mahkeme, 2 yıl 4 ay hapsi istenen sanığa 1740 lira para cezası verdi, onu da 5 yıl erteledi.

Esenç, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan ise beraat etti.

Yani 1740 lirayı veririm, alayına söverim, öyle mi? Şimdi ben bu haberi izleyen çocuğuma bir insana onun fiziksel kusurları üzerinden hakaret etmenin, ahlaksız olduğunu söylemenin, bir sosyal sınıfı aşağılamanın kötü bir davranış olduğunu nasıl izah edeceğim, söyler misiniz?

Korkarım bundan böyle kimse diline hakim olmaya çalışmayacak.

Çünkü herkesin kafasında bir 'fiyat' oluştu.

Kesesine güvenen açacak ağzını, yumacak gözünü.

Oysa bu davanın bir 'emsal' oluşturması gerekiyordu. Fırsat kaçtı. Yazık... Çok yazık...



Asker selamı nasıl verilir?

Avrupa, 9 yaşındakiler dahil, başarılarını asker selamıyla kutlayan sporcularımızı hazmedemezken, Türkiye'nin dört bir yanından Barış Pınarı'ndaki Mehmetçiklerimize asker selamı veren vatandaşların fotoğraf ve videoları yağıyor.

Aslında bu selam tabii ki simgesel. Tamamen nizami olması gerekmiyor. Ama ben yine de eğitim çavuşu olarak görev yaptığım kıtada öğrendiğim kadarıyla nizami asker selamını anlatayım:

Bir kere kafada kep şapka ya da miğfer yoksa el başa götürülmez, sadece kafa hafifçe eğilerek selamlama yapılır. Sağ el, hafif bir kubbe oluşturacak şekilde, parmaklar bitiştirilerek, bilekten bükülmeyecek şekilde sağ kaşın kenarına sert bir şekilde götürülür. Elin avuç kısmı asla gösterilmez. Bu esnada sağ kol, omuz başı hizasında gergin durmalı, sol elin orta parmağı sol pantolon çizgisinin ortasına gelecek şekilde vücuda yapışık, topuklar bitişik, ayak uçları 35-40 derece açı oluşturacak şekilde olmalıdır.

Peki bunca yazıyı niye mi yazdım? Çünkü, 'Her Türk asker doğar...'



Patibuldular'ın müthiş başarısı

Hayvan sahipleri bilir ama beslemeyenler anlamakta güçlük çeker. O sevimli dost bir süre sonra ailenin bir üyesi, yani 'evlat' olur. Yokluğu, kaybı giderek 'evlat acısına' dönüşür. İşte bu nedenle sevimli dostları ölen ya da kaybolanların ruh halini iyi bilirim. Yıllar önce ölen Siyam kedim Siyami'den sonra kendimi günlerce toplayamamıştım, yakın dostlarım iyi bilir. Ancak şimdi kaybolan, kaçırılan, evden kaçan hayvanları bulmak eskisinden çok daha kolay. Çünkü Müge Anlı ve ekibinin hayata geçirdiği, ülkenin en 'organize' sivil toplum hareketlerinden biri olan Patibuldular var. Müge geçen hafta açıkladı. Şimdiye kadar tam 330 hayvan ailesine kavuşturulmuş. Bu müthiş bir sayı. Eğer siz de sevimli dostunuzu kaybettiyseniz, umutsuzluğa düşmeden önce onun bir fotoğrafını ve bilgilerini patibuldular. com'a yükleyin. Göreceksiniz, kısa zaman sonra bulunup, yine boynunuza atılacak...



Ne demiş?

"Her unutkanlığı Alzheimer hastalığına yormayın. Unuttuğunuzun farkındaysanız, Alzheimer değilsiniz demektir. Çünkü Alzheimer hastası, unuttuğunu bilmez." (Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun atv Kahvaltı Haberleri'ndeki sözleri)



Gaf kürsüsü

O Ses Türkiye'de Beyaz ve Hadise, sahneye birlikte çıkan iki yakın arkadaşa baskı yapıp, "Lütfen sevgili olun" diye tempo tuttular. Ancak yan stüdyoda kızın babasının beklediğini ve konuşmaları takip ettiğini görünce fena halde mahcup oldular.



Zap'tiye

Resulayn'da Mehmetçik'ten kaçmak için kırmızı tuvalet giyip peruk takarak ruj süren YPG'li terörist kıskıvrak yakalandı. İlk kez bir askeri operasyon, 'güzellik yarışmasına' sebep oldu!