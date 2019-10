Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kimse Bilmez'e izleyiciden son derece hak edilmiş bir takdir mektubu geldi. Köşemize sürekli katkı veren okurlarımızdan Kemal Kozan'ın satırlarını paylaşıyorum:



5 DAKİKALIK DERS

"Bu köşeyi takip eden okuyucuların da hatırlayacağı üzere benim gönderdiğim, sizin de 07 Eylül 2019 tarihinde yayınlamaya değer gördüğünüz yazıda özetle; birçok dizide manevi değerlerimizin göz ardı edildiğini, gençlerimizin maneviyattan uzaklaştığını, hatta çoğunun gusül abdesti almayı bile bilmediklerini belirtmiştim.

Naçizane bir tavsiye olarak da çok izlenen diziler arasına dinimizin emrettiği temel kuralları bir uzman danışman yardımıyla serpiştirmenin faydalı olacağını önermiştim.

Bu önerimize cevap Kimse Bilmez ekibinden geldi.

Ezan okunduğunu duyan Pilot ile müstakbel kayınpederi cuma namazına gittiler.

Namaz çıkışı kayınpederi Pilot'a dinledikleri hutbeyi naklederken 'Gençlerimizin yüzde 60'ı gusül abdesti almayı bilmiyormuş' dedi.

Pilot da her zamanki gibi gene mahallenin saf delikanlısından gusül abdesti almasını isteyerek nasıl alındığını görmek istedi. Ortalama 5 dakika civarında süren sahnenin kısa özeti böyle. Bu 5 dakikanın ekran başındaki izleyenlere verdiği ne? Öncelikle bu ülkede herkes villalarda, yalılarda yaşamıyor, ezan sesini duyup camiye giden insanlar da var. Ayrıca gusül abdestinin önemini ve nasıl alındığını bilmeyenlere öğretmesi var.

Bence bunlardan daha da önemlisi, izleyen ebeveynlerin birçoğunun 'Acaba benim çocuğum da gusül abdestini bilmeyen bu yüzde 60'ın içinde mi?' diye kendisini sorgulamasına sebep olması var.

Bir izleyici olarak manevi değerlerimize verdiği önemden ve izleyicinin hassasiyetlerine kulak vermesinden dolayı Kimse Bilmez ekibine teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum.

Saygılarımla."



***



Helal olsun bu evlatlara



A Milli Futbol Takımımız'ın attıkları gollerden sonra Barış Pınarı'nda görev yapan Mehmetçiklerimize asker selamıyla destek olmasının UEFA nezdinde soruşturmaya tabi tutulması ve Avrupa liglerinde görev yapan Türk futbolcuların sırf harekatı destekledikleri için kulüplerinden uzaklaştırılmaları, geride bıraktığımız haftanın en fazla tartışılan konularından biriydi. Köşemizin vefalı okuru, değerli dostum Kamil Çetin de bu konu üzerine kalem oynatma gereği hissetmiş:



ÜLKE OLARAK SAHIP ÇIKTIK

"Sevgili kardeşim, Almanya gibi teröre ve PKK'ya açıkça destek veren bir ülkede, yiğitçe, mesleğinden ve ekmek parasından olma pahasına harekatımıza destek veren, bunu internet ortamında paylaşan ve bu yüzden kadro dışı bırakılan St. Pauli takımının futbolcusu Enver Cenk Şahin kardeşimize ülke olarak, Spor Bakanlığı olarak, Başakşehir Kulübü olarak sahip çıktık, sahipsiz olmadığını bütün dünyaya gösterdik. Kaldı ki bu kardeşimiz, daha evvel de ülkemizde terörden ceza alan Diyarbakır futbolcusu Deniz Naki yazan formalarla sahaya çıkmayı reddeden iki Türk çocuğundan biriydi. Diğer kardeşimiz de Almanya'da doğup büyüyen Ersin Zehir'dir. Federasyonumuz, Enver Cenk Şahin'i bir ay sonra oynanacak iki milli maçın kadrosuna almalı ve onurlandırmalıdır. Olay duyulur duyulmaz devreye giren ve Şahin'e sahip çıkan Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile kulübünün kapılarını ardına kadar açan, 'Burası onun yuvasıdır' diyen Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ her türlü övgüyü hak etmiştir. Kendilerine yürekten sevgi ve saygılarımızı gönderelim sizin aracılığınızla."



Ne demiş?

Atv Kahvaltı Haberleri'nde Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Sizin gibi zeki bayanlara bayılıyorum" deyince, sunucu Nihan Günay mahcup oldu.



Gaf kürsüsü

Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışan ve önemli reklam kampanyalarının reklam yazarlığını yapan Türk Dili Bölümü mezunu yarışmacı, 'Kahvaltı masasına genellikle hangisi getirildiğinde altına nihale konulur? A) Ekmek sepeti B) Fındık kreması C) Meyve tabağı D) Çaydanlık' sorusunda izleyici jokerini kullanmasın mı! (Doğru yanıt; tabii ki çaydanlık!)