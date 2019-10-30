Herkes meyve veren ağacı taşlamak için adeta pusuda bekliyor. Ekranlarda en doğru, en hayırlı işlere imza atan, bununla yetinmeyip öncülük ettiği sosyal kampanyalarla herkese örnek olan Müge Anlı, bir kez daha haksız şekilde lince uğratılmak istendi.

Programı ben de canlı izledim.

Müge Anlı ile atlı Sert'e telefonla katılan bir kadının ne dediği anlaşılmıyordu.

Müge Anlı, onu yayından almak zorunda kaldı. Sonra da bir bardak suda fırtına kopartılmaya başlandı.

Kadın Zazaca konuşuyormuş.

Zazaca, anaların ak sütü gibi helal bir ana dilmiş. Kimsenin bu sesi kısmaya hakkı yokmuş...

İyi de sevgili arkadaşlar, herkes Zazaca bilmek zorunda değil ki. Tıpkı Müge Anlı gibi... Ya o kadın, propaganda yapıyor ya da küfür ediyorsa ne olacak?

Bir sunucunun asli görevi, programının hukuk ve yayın ilkeleri içinde sürmesini sağlamaktır. Müge Anlı da bunu yapmıştır. Tabii ki Kürtler de, Zazalar da kendi dillerini konuşmakta özgürdür. Ama fazla alınganlığa da gerek yok.

Yıkalım artık yüreklerimizde hazır bekleyen şu lüzumsuz darağaçlarını...



Ne demiş?

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için NTV ekranlarında Rıdvan Dilmen'den ilginç bir benzetme geldi:

"Bir tarafta sokak kedisi Beşiktaş, bir tarafta ev kedisi Galatasaray..."



Karadeniz'den en güzel veda

Bir diziyi tutturmak kadar, reyting uğruna onu uzatıp tadını kaçırarak ekranlardan ve hafızalardan 'silinmesine' engel olmak da önemlidir. Pek çok dizi, hikayesi bitmesine rağmen sırf birkaç ay daha reyting damıtmak uğruna 'sündürüldüğü' için sempatisini kaybetmiş, hatta nefret edilecek duruma gelmiştir.

Bu nedenle bizim sektörde 'tadında bırakmak' da çok önemlidir. İşte atv ekranlarının fenomen dizilerinden Sen Anlat Karadeniz de öyle yapacak. 13 Kasım'da final yapıp 'zirvede' bırakacak.

Bu nedenle, ilkeli bir duruş sergileyen yapımcı Osman Sınav ve atv yönetimini kutluyorum. Umarım bu 'duruş', sektör için örnek oluşturur.

Final bölümünün çekimlerinde ise son derece duygusal anlar yaşadı. Özellikle dizinin çocuk yıldızı Demir Birinci, yönetmen son kez "Stop" dediğinde annesini canlandıran başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'na öyle bir sarıldı ki, setteki herkesin gözünden yaşlar süzüldü.

Demir Birinci, sosyal medya hesabından duygularını şu sözlerle paylaştı: "Biz çok güzel bir aileyiz ya. Bazı anlar vardır sonsuza dek kalbinde kalsın istersin, çok özel, çok kıymetlidirler. Yolculuğumuzun başından beri bizimle yürüyen sizlerle zaman zaman bu anları paylaşmaya çalıştık.

Bu da yağmurlu bir Trabzon gününden, en biz, en yürek burkan, en samimilerinden..

Hepiniz Demir'in abisi, ablası, arkadaşı, ailesi oldunuz.

Yaptığınız her şey kalbimizde, yürekten teşekkürler." Sen Anlat Karadeniz veda edecek ama atv izleyicisi bu kez bir başka sevdaya tutulacak. Diriliş: Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen Kuruluş: Osman dizisi, daha önce TRT 1 ekranlarında olduğu gibi çarşamba günlerinin vazgeçilmezi olacak.





Can Azerbaycan...

Azerbaycan'ın hazırlayıp 29 Ekim'de bize armağan ettiği harika 'Kurtuluş' filmini haber bültenlerinde izlerken gözlerim doldu.

Sakarya'daki meydan muharebesi öncesinde silah arkadaşına "Ölmek var, dönmek yok" deyip anasına yazdığı mektubu bırakan Azeri genç şehit düşüyordu. Silah arkadaşı iki yıl sonra o mektubu gencin Azerbaycan'daki anasına ulaştırıp şehadet haberini veriyordu.

O ana da "Veten sag olsun" diyordu...

Lehçemiz, ağzımız azıcık gayrı olabilir ama yüreklerimiz öyle 'bir' ki... Teşekkürler can Azerbaycan... "İki devlet, tek millet" olduğumuzu bir kez daha hatırlattığınız için...



Gaf kürsüsü

Hadise, O Ses Türkiye'de genç bir yarışmacıya öğüt veriyordu:

"Hayallerinden vazgeçme. Bu trenin kaptanı sensin..."



Zap'tiye

İstesek de istemesek de hayat 'gerimizden' geliyor.

Ebe şaplağı ile başlıyor, imam pamuğu ile bitiyor...