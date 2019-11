Şov dünyasının sosyal olaylara 'siyasi meşrebine göre' tepki vermesi, köşemizin müdavimlerinden sevgili Ramazan Budaklar kardeşimi öfkelendirmiş. İşte tespitleri:

"Günaydın yazarlarından Mevlüt Tezel şöyle yazmış köşe yazısında: 'Hollywood bazen popüler bir komedi filminde bile ülkesinin bazı siyasi tezlerini satır aralarında anlatmayı başardığı için ABD'nin 'soft power'ı (yumuşak gücü) daha güçlü.'

Neden diye soralım: Çünkü yapımcısından yönetmenine, çizgi filmcisinden şarkıcısına, hatta affedersiniz pornocusuna kadar hepsi aynı amaçla ülkelerine hizmet etmek için hücreler gibi çalışıyor. Bize bakın hele: 15 Temmuz olaylarında, Gezi olaylarında, fidan dikiminde, Barış Pınarı Harekatı'nda yani milli meselelerde ünlülerimizin, şarkıcılarımızın, yapımcı ve yönetmenlerimizin birkaç istisna dışında ülkemizin çıkarları doğrultusunda çalışmalarını sağlayamadık. İstekleri yok, milli değiller, Türkiye'yi kendi ülkeleri görmüyorlar, halkımız Müslüman, kendi halinde mütevazı olduğu için bizi sevmiyorlar. Ne yapalım, onlar olmasa da oluruz! Ama olsalar çok daha güçlü oluruz. Soft power olayında mesela, Amerika'dan da güçlü olabiliriz. Oyunculukları iyi aslında hepsinin. Baksanıza, bize Türk gibi, Müslüman gibi, ülkesini seviyormuş gibi oynuyorlar, hepsi Oscar'lık! Ama iş gerçekten Türk milletini, askerini, menfaatlerini, milli tezlerini savunmaya gelince maalesef hepsi Altın Ahududu!.."



Asıl 'mucize' seyirci



Köşemizin sürekli okurlarından Sevgi Erol, tutan dizilerin adeta seyirciyi cezalandırdığını yazmış:

"FOX'ta yayınlanan Mucize Doktor dizisi aslında seyirciye 'Mucize sizsiniz' diyor. Nasıl mı? Bir türlü ilan edildiği saatte başlamıyor. Geçen hafta yeni bölümün 21.00'de başlaması gerekirken, 21.15'te hâlâ reklam gösterilmesi seyircinin sabrının mucize olduğunu gösteriyor. Ayrıca kanallar dizi tutunca hemen gösterim sürelerini ya da reklam kuşaklarını uzatıyorlar. Böylece seyirci ikinci plana atılıyor. Her şey reyting ya da reklam geliri olmamalı. Bir de ilk bölümde reytingi düşükse üçüncü bölümde dizi bitiyor. Bence burada yapımcılarla televizyon kanallarının yaptığı iş sözleşmesi şartlarında eksiklik var. Tüm suç seyircide olamaz. Sözleşmelerde dizilerin gösterim süreleri mutlaka yazmalı. Böylelikle seyirci mağduriyetten kurtulabilir."



Can dostları unutmayın



Malum, havalar soğuyor. Sokak hayvanları için zor günler başlıyor. Özellikle turistik yerlerde nüfusun aniden azalmasıyla birlikte can dostlarımız için açlık ve susuzluk tehlikesi baş gösteriyor. Emekli İETT şoförü okurumuz Süleyman Bilgin de bu konuya dikkat çekmiş:

"Selam güzel insan. Turizm şoförlüğü yaptığım dönemlerde, Çanakkale tarihi yarım adasında gördüğüm can dostlar köpekler ve de kediler, ziyaretçilerin epey kalabalık olduğu yaz dönemlerinde beslenebiliyorlardı. Ancak soğukların başlamasıyla beraber, hediyelik eşya satan tezgahların ve ziyaretçilerin azalmasıyla bu hayvancıklar açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Öyle ki tur zamanlarında lokantalardan topladığım bayat ekmekleri bile ziyafet tadında yiyen bu dostları unutmayalım. Kış mevsiminde yarım adayı ziyarete gideceklere bagajlarında götürecekleri yemek artıkları, mamalarla o canları doyurabileceklerini sayfanızda duyuralım ve bir iyiliğe vesile olalım. Allah, iyileri iyilerle karşılaştırsın. Allah'a emanet olun."



Gaf kürsüsü



Otobüsteki adam, yanına oturmasına izin vermediği genç kız karşısına oturunca şu sözlerle taciz etti: "Senin değerli bir hazinen olsa saklamaz mıydın? Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor."



Zap'tiye



İlk bölümündeki hamamda tecavüz sahnesi yüzünden izleyiciler tarafından 'ucuz reyting taktiğine başvurmakla' suçlanan Kanal D'deki Azize dizisi ancak 11'inci olabildi. Eee, boşuna dememişler "Hamama giren terler" diye...



Ne demiş?



Beyazıt Öztürk'ün O Ses Türkiye'deki rakibi Murat Boz'un elinden yarışmacı kapmak için söylediği manilere devam: "Murat Boz kenarı püsküllü battaniye gibidir. Hani hep yüzüne batar da uyuyamazsın ya, öyle işte... Ama ben anneanne yorganıyım..."