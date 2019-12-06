Hem de ne gelmek... Uzun süredir bir filmin fragmanından bu denli etkilenmemiştim. Kostüm, dekor, sinema dili, oyunculuklar tek kelime ile şahane duruyor.

Yapımcılığını, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileri ile sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği sezonun en iddialı yerli filmi Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın fragmanını, yapımcısının özel servisiyle daha dumanı üstündeyken izleme fırsatı buldum ve çok beğendim. Hollywood prodüksiyonlarını kıskandıracak yapım, Türk sinemasında yeni bir dönemi başlatmaya aday.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nda izleyici, Osmanlı Akıncıları'nın dünyasında keyifli ve bir o kadar da gururlu bir yolculuğa çıkacak. Film, Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan ve Kazakistan'da gösterime girecek.

İstanbul'u fethinin ardından Osmanlıların yönünü Roma'ya çevirdiği dönemde; anarşi ve kaosla dolu Balkan coğrafyasında, Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının zulme dur diyebilmek için Sırbistan Kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadele ve bu mücadelenin neticesinde bir cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alan film, 17 Ocak'ta vizyona girecek.

Kamil Aydın'ın yönetmenliğini üstlendiği Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu, Levent Özdilek, Eren Vurdem, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Selda Alkor ve Serdar Gökhan yer alıyor.

Dünya, fethettikleri topraklarda canları çekip de ağaçlardan koparttıkları elmaların yerine dallara kese ile altın asan Osmanlı Akıncıları sayesinde vicdan, adalet ve hoşgörüyü de yeniden keşfedecek. Bu arada küçük bir tüyo: Sırbistan Kralı Lazar rolünde Levent Özdilek'ten hepimiz fena halde nefret edeceğiz, şimdiden söyleyeyim .



Biraz unutulmak iyidir

Engin Altan Düzyatan'ın Burçin Terzioğlu ile başrolünü paylaştığı Fox'taki Kurşun dizisi, öngörülen reytinglere ulaşamadığı için final yapma kararı aldı. Bu sonuçta, Engin Altan Düzyatan'ın iki ay içinde Ertuğrul Gazi'den, salon beyefendisine dönüşmesinin seyirciye pek inandırıcı gelmemesinin de etkisi olduğuna inanıyorum.

Düzyatan, dizinin erken final yapması üzerine en az bir yıl televizyon dizilerinden uzak kalma kararı almış. Bence doğru ama gecikmiş bir karar. Keşke bu kararı Kurşun dizisinden gelen teklife evet demeden önce alsaydı. Hatta, Ertuğrul Gazi olarak yeni dizide bayrağı hakkıyla oğlu Osman Gazi'ye (Burak Özçivit) devredip ondan sonra bir köşeye çekilseydi daha şık ve yerinde olurdu diye düşünüyorum.

Baskın karakterleri birkaç sezon boyunca canlandıran oyuncuların mutlaka bir ya da iki sezon aşınan yüzlerine pansuman yapmak üzere geri çekilmelerinde fayda var. Ben ABD'deki dizilerde bir yapımdan ayrılıp hemen ötekine zıplayan oyuncu henüz görmedim. Bizdeyse ölen adam, daha kırkı çıkmadan hoop başka bir diziye kendini atıyor.

Şimdi diyeceksiniz ki, "Ne yapsın adamlar? Su akarken küplerini dolduruyorlar." İyi hoş da, onlar dizi ve reklamlardan bir ayda asgari ücretin 160 katı para kazanıyorlar. Bir yıl işsiz kaldılar diye üzülecek değilim yani...



Zap'tiye

FOX'taki Sofrada programının, tv8'deki Yemekteyiz'den çalıntı olduğu, bilirkişi raporuyla belgelendi. FOX'un menüsündeki değişmez yemek: Yalancı dolma!



Gaf kürsüsü

Evkur reklamı günlerce televizyonlarda yer aldı ama kimse ekranı kaplayan koca harflerle yazılmış "Alışveriş yapabilirsirsiniz" şeklindeki yazım hatasını fark etmedi.



Ne demiş?

Gülben Ergen-Yeşim Salkım kapışmasında son raunt: GÜLBEN ERGEN: (Selülitlerinden söz ederken) "Aslan gibi üç tane çocuk doğurdum. Anneyim ben anne. O kadar da olacak." YEŞİM SALKIM: "Açma o zaman o kadar. Bazılarının aslına rücu edişini görmek ne güzel."