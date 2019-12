Önceki gece Türkiye Başarı Ödülü'mü almak için Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeydim. Yılın En Başarılı Yazarı ödülünün gururu yanında haber açısından da hayli bereketli bir gece oldu.

Tören Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, tv8'in kardeş kanalı tv8,5'tan canlı yayınlanıyordu. Sıra Yılın En Başarılı Gündüz Kuşağı Sunucusu ödülüne geldiğinde geceye katılan ve ekrandan izleyenlerle birlikte ben de büyük bir şaşkınlığa uğradım. Zira ödül, Acun'un telif hakları yüzünden mahkemelik olduğu Zuhal Topal ve onun sunduğu Sofrada programına gitti. Malum, Acun bu programın formatının kendi kanalında yayınlanan Yemekteyiz'den çalıntı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, uzman bilirkişi ise bu iddiayı doğrulayacak bir rapor oluşturmuştu. Geçen hafta boyunca da Acun, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olup Fox'u hırsızlıkla suçlamıştı. Durum böyleyken, tv8,5 canlı yayınında Zuhal Topal ile Sofrada'nın ödül alması herkes tarafından 'ilginç bir çakışma' olarak nitelendirildi. Topal ise teşekkür konuşmasında "1.5 yıldır bu programı yapıyorum, yoluma devam edeceğim" dedi.

Eve geldim, tv8,5 yayınını kayıttan izledim. Bir de ne göreyim? Zuhal Topal sahneye çıktığı anda yayın kesilip ekrana tv8 programlarının tanıtımı girmiş. Yani Zuhal Topal'ın o konuşmasından tv8,5 izleyicilerinin haberi olmamış.

Neyse, 'Öngörülemeyen küçük bir yayıncılık kazası' deyip geçelim...



Çarkıfelek bombası

Dedim ya, Türkiye Başarı Ödülleri gecesi haber açısından hayli bereketliydi. Hem ödül almak, hem de vermek için Safiye Soyman ile beraber birkaç kez sahneye çıkan Faik Öztürk de gecenin neşe kaynağı oldu. Kostüm olarak kendisine frak seçen gecenin sunucularından Şenol İpek'e takılırken hafiften bir gaf yapıp "Atatürk'ün garsonuna benzemişsin" dedi. Ancak hazırcevap İpek'in harika yanıtı salondan büyük alkış aldı: "Atatürk'e hizmet etmekten gurur duyarım..."

Gecenin bombası ise yine Faik Öztürk'ten geldi. "İlk kez burada itiraf ediyorum" diye söze başlayarak inanılmaz bir hikaye anlattı: "Allah şifalar versin, sevgili Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek programına katılmıştım. Yarışma başlamadan Mehmet Ali bana '10 bin lira verirsen, otomobili sana çıkartırım' dedi, ben de kabul ettim. Otomobil yazan zarfın turuncu olduğunu söyledi. Ancak üzerimizde mikrofon olduğu için bizim konuşmalarımızı reji duymuş ve zarfların içini değiştirip otomobili yeşile koymuşlar. Ben ısrarla turuncuyu istedim, bir de baktım içinden bisiklet çıktı..."



Yuh artık!

Yukarıdaki başlığı bana yakıştıramadınız değil mi? Ben de kendime yakıştıramadım ama gördüğüm karşısında içimden başkası gelmedi...

Adını verip de 'şehvetle' gerçekleştirmek istediği reklam kampanyasına alet olmak istemiyorum. Eski bir Survivor yarışmacısı genç kadın, kendi Youtube kanalında konuşuyor. Sözde kadına yönelik şiddete tepki gösteriyor. Ama niyeti üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Tek amacı, Youtube kanalının tanıtımını yapıp dikkat çekerek abone sayısını artırmak. Konuşmasının son bölümünde masasının üzerinde bulunan seks oyuncağını öpüp "İşte benim sevgilim" diyor.

Bazıları için kendi kanallarını tanıtmak adına her yol mubah hale geldi. İş giderek çirkinleşiyor. Uyarayım istedim...



Ne demiş?

Ebru Yaşar'dan buram buram tevazu kokan(!) bir demeç: "Kim Kardashian yokken ben vardım!"



Gaf kürsüsü

Gedikli okurlarımızdan Hakan Renkoğlu not etmiş: Gel Konuşalım'da sunucu Seray Sever "Mucize-2'nin galasına katılım o kadar çoktu ki... Birçok iş adamı, sanatçı oradaydı. Yani oraya bir bomba atsalar, bayağı bir insan giderdi" diyerek, istemeden de olsa kötü niyetlilere yol göstermiş oldu.



Zap'tiye

Yolda başıboş gezen ineğin kulağındaki küpeye trafik cezası kesilmiş. Trafikte başıboş gezen tüm kural tanımaz 'öküzlerin' kulağına küpe olsun!