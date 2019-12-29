Hiç abartmıyorum, gerçekten de öyle. Bu sene en iddialı komedyenlerin vizyona girmeden önce allanıp pullanan filmlerinde bile 'gülümseyememiş' biri olarak Baba Parası filminde tüm 'yıllık kahkaha açığımı' giderdim. Zaten senarist Selçuk Aydemir'in mizah duygusu benimkine çok yakın duruyor. Bu nedenle sadece filmlerine değil, televizyon dizilerine ve romanlarına da çok gülüyorum. (Film sonrasında sohbet ettiğim Rasim Öztekin ile aynı görüşte birleştik. Selçuk Aydemir'in kaleminde Ferhan Şensoy tatları var) Bu özel frekansı Murat Cemcir ve Ahmet Kural da tutturunca her seferinde ortaya harika işler çıkıyor.

Filmin sağlam bir hikayesi, düzeyli mizahının yanında söyleyecek önemli sözleri de var.

Yani pek çok komedi filmi gibi sermayeyi kediye yüklememiş.

Skeçleri, fıkraları birbirinin arkasına dizip işin içinden sıyrılmaya çalışmamış. Bütün yükü, fayton atı gibi karikatür tiplerin arkasına bağlamamış.

Murat Cemcir ile Ahmet Kural harika oynamışlar.

(Ama acaba Ahmet Kural'ın Kıbrıs şivesi çok gerekli miydi?) Rasim Öztekin ile Devrim Yakut tek kelime ile döktürmüşler. Ben konservatuvar oyunculuk bölümü öğrencisi olsam sırf ilham almak adına filme gider, bu ikisini izlerdim. Bu arada 'Mezarlık Bekçisi' rolündeki oyuncu Giray Altınok'un isminin yanına uğurlu tik'imi atmadan duramadım.

Film, 1 Ocak'ta vizyonda.

Yeni yıla kahkahalarla girmek isteyenlere tavsiye ederim.

Ama filme çocuklarıyla birlikte gitmek isteyen ebeveynleri de bazı küfürlü diyaloglar için şimdiden uyarmalıyım.



Hepsini tutturdum vallahi!

Geçen yıl bugünlerde "Tabii ki astrolog filan değilim. Bu nedenle 'yüzde 100 tutacak' kehanetlerde bulunup kendimi 'garantiye' aldım. İşte yeni yılda 'mutlak' tutacak kehanetlerim" deyip aşağıdakileri sıralamıştım:

Müge Anlı yine cinayetleri çözecek, kayıpları bulacak, ayrı düşenleri kavuşturacak.

Kanallar yine göle maya çalar gibi yeni dizi yayınlayacak. En az yarısı, üçbeş bölüm sonra ekrandan kaldırılacak.

Çeşitli yarışmalar vesilesiyle kaynanalar çemkirecek, gelinler yalandan ağlayacak.

Survivor'a en az bir 'aykırı' karakter bulunup milleti gıcık etmesi sağlanacak.

O Ses Türkiye jürileri yine "Sesin güzel ama duyguyu bize geçiremedin" diyecek.

Kim Milyoner Olmak İster?'in ilk sorusunda elenenler sanal âlemde yine 'fenomen' olacak. Vallahi hepsini de tutturdum. Ne acı değil mi? NOT: 2019'un ekranlardaki unutulmaz lafları, safları ve gaflarına yarın başlıyoruz, kaçırmayın.



'Şeytan eşer, kendi düşer'

Bu sözün sahibi, üç haftadır Müge Anlı'nın programında çekirge gibi iki kez sıçrayan ama üçüncüde adaletin eline düşen Zeynep Ergül'e aitti. Ergül, sözde kızını bulmak için stüdyoya gelmişti. Ama asıl amacı iki ağabeyini, muhtemelen kendisinin de ortak ya da tanık olduğu bir cinayetle suçlayıp içeri attırmak ve eve tek başına konmaktı. Onunla ilgili olarak ben de bu köşede "Acaba dediği kadar cahil ve saf mı, yoksa şeytana pabucunu ters giydirecek kadar zeki bir Oscar'lık oyuncu mu?" diye yazmıştım. Meğer ikincisiymiş. Perşembe günü bağ evinin karşısındaki alanda maktulün kemikleri bulununca Zeynep Ergül sorgulanıp tutuklandı. Tıpkı stüdyoda söylediği gibi, kendi kötülüğü, kendi eline ayağına dolanmıştı. Allah cümlemizi, insan kılığına bürünmüş, Oscar'lık oyuncu yeteneğiyle donanmış aramızdaki şeytanlardan korusun.



Gaf kürsüsü

Müge Anlı, çelişkili ifadeleri ve yalanlarıyla kendisini çıldırtan Zeynep Ergül'e kinaye yaptı: "Senin hayatın da ne kadar zor geçmiş. Herkes sana karşı hep yalan söylemiş." Zeynep Ergül'ün yanıtı stüdyodakileri iyice çıldırttı: "Bu kadar sınavdan geçip cenneti hak etmek kolay değil tabii. Herkesin sevabını alacağım."



Zap'tiye

Kuş gribi ve domuz gribinden sonra şimdi de gergedan gribi salgına dönüştü. Doktor yerine veterinere mi görünsek ne?



Ne demiş?

"Değirmende doğan sıçan, gök gürültüsünden korkmaz." (Baba Parası filminden)