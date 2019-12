Sıra geldi her yıl sonunda yaptığımız envanter dökümüne... Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda televizyon ekranlarında neler olmuş, Yakından Kumanda'nın ambarında neler birikmiş, gelin hep birlikte sayıp dökelim...

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Turkuvaz Grubu'nun kanalları atv, a Haber, a Spor, a Para, a News, atv Avrupa, minikaÇocuk, MinikaGo ve a2 kendi kulvarlarında rakipsizdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Sen Anlat Karadeniz, Bir Zamanlar Çukurova ve Hercai en çok izlenen diziler olurken, sadece Çukur ve Mucize Doktor onlara yaklaşabildi. Müge Anlı ve Esra Erol gündüz kuşağına adeta ipotek koyarken, bayrağı Murat Yıldırım'dan devralan Kenan İmirzalıoğlu da geleneği devam ettirip Kim Milyoner Olmak İster?'in en çok izlenen bilgi yarışması olmasını sağladı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise dini içerikli programların zirvesinde yer almaya devam etti.

Özetle; geçen yıllarda olduğu gibi 2019'un ekrandaki tema rengi yine Turkuvaz'dı...

***

YILIN ANTİPATİKLERİ

Bu başlığın altına iki isim yakışıyor: Mehmet Akif Alakurt ve Can Yaman... Söylemleri ve icraatlarıyla neredeyse kendilerinden nefret ettirdiler. Mehmet Ali Alakurt, önce Türk bayrağından "Rıfkı Cumhuriyeti'nin bayrağı" diye söz etme densizliğinde bulundu. Ardından, Adanalı dizisinin izleyicilerini aşağıladı. Son olarak "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen, zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir" diyerek tepki topladı. Kendini savunmak isterken söyledikleri ise olayın üzerine adeta tüy dikti: "Benim annem de Türk kadını. Hem de arabadan inip kurşun sıkacak kadar..."

Can Yaman'ın ise yıl boyunca ağzından çıkanı kulağı duymuyor gibiydi. Son olarak bir İspanyol kanalındaki canlı yayında onu takdir etmek için "Bana uzaylı olmadığını kanıtlayabilir misin?" diyen hayranına "Arka odaya gel göstereyim" gibi son derece kaba ve cinsiyetçi bir yanıt vererek 'Yaman çelişkilerine' bir yenisini kattı.

Velhasıl 2019, yakışıklıların yakışıksız halleriyle çenemizin yorulduğu bir yıl oldu.

***

YILIN LAFI

Show Haber muhabiri, kahvaltı sırasında bahçe zemininin çökmesi sonucu bir kat aşağı düşen aile ile dalgasını geçti: "Kahvaltıya Bodrum'a gitmişsiniz, doğru mu?"

***

YILIN SAFI

Kanal D'deki '2. Sayfa'dan bir diyalog:

HAKKI BULUT: Ben banka kartlarıma şifre olarak önce kendi yaşımı, sonra hanımın yaşını yazıyorum.

SUNUCU GÜLŞEN YÜKSEL: Abi şu anda senin hesapları boşaltıyorlar, biliyorsun değil mi?

***

YILIN GAFI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkardığı işçilere ne tavsiye etti dersiniz? "İş için yeniden belediyeye başvurun."

***

YILIN LAFLARI

Ebru Polat'ın, otel havuzunda mayoyla poz veren Can Yaman'ın fotoğrafına yaptığı yorum çok ses getirdi: "Maşallah... Olan var olmayan var. Bunu gördükçe evdekine yemek veresi gelmez insanın."

Çapa'dan ambulans çalan hırsızın savunması dudak uçuklattı: "10 yıl ambulans şoförlüğü yapmıştım, nostalji olsun diye çaldım. Ayrıca gece ormanda ambulansın içinde uyumak da iyi geldi..."

Cem Yılmaz son gösterisinde içini döktü: "Bizim halk 'bitmiş' demeyi seviyor. Bana da 'Filmi çakıldı' diyorlar. Tamam ulan! Çakıldı! Defne de tekmeyi bastı. Tamam ulan tamam."

Yılmaz Morgül, 2.Sayfa'da anlattı... Bülent Ersoy'un yanından arayıp demişler ki, "Yılmaz Bey, Bülent Hanım size ulaşmak istemiş ama yeni numaranızı bilmiyormuş." Morgül yanıt vermiş: "Nasıl bilmez? Benim numaram hep aynı, 1 numarayım!.."

Bir köy okulunda öğretmen soruyor: "Trafikte arabası olmayan, yürüyenlere ne denir?" Gariban çocuk yanıt veriyor: "Fakir denir." Öğretmen mahcup: "Hayır, fakir demiyoruz, yaya diyoruz."

***

YILIN SAFLARI

Haber sitesinde yer alan 'Finlandiya'da 20 saat oruç tutuluyor' haberinin altına biri şöyle bir yorum yazmış: "İyi olmuş kafirlere..."

Mardin'de iş yerini soyup soğana çeviren hırsızın bıraktığı not şaşırttı: "Kardeş hakkını helal et. Karım eşyaları çok beğendi. Şikayetini geri al, zararını en kısa zamanda öderiz."

Beyaz TV'deki Hayatta Her Şey Var'a telefonla bağlanan kadın izleyici, programdaki ilahiyatçıya akıl uçuran bir soru yöneltti: "Param yok, Hacca gidemiyorum. İnternetten Kabe'nin canlı görüntüsünü izlesem olur mu?"

ABD'deki KTLA televizyonunun muhabiri Sara Welch, polis takibi sonunda öldürülen adamın haberini vermek için canlı yayına bağlandı: "Şu kovalamacanın sonunda ölen adama ulaşmaya çalıştık ama yorum yapmak için müsait değildi..."

atv muhabiri Sümeyye Yılancı, balmumu müzesindeki Atatürk heykeline hayranlığını dile getirirken şöyle dedi: "Saçları o kadar gerçekçi görünüyor ki. Zaten gerçek saçtan yapılmış."

***

YILIN GAFLARI

Zuhal Topal, FOX'taki yemek programında büyük pot kırdı. Evine ziyarete gittiği yaşlı Sıdıka Teyze'ye "Merak etme, senin 40 mevlidine de geleceğim" deyince kadıncağız şoke oldu.

Devirdiği çamlarla adı 'Gafman'a çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mersin, Güneydoğu'nun incisi oldu. Gidin bakalım güneydoğu sahillerine öylesini bulabilir misiniz?" dedi. Eee bulamayız tabii, çünkü Mersin, Güneydoğu Anadolu değil, Akdeniz bölgesinde!

Prof. Celal Şengör, Birgün gazetesine verdiği röportajda söyledikleriyle büyük tepki topladı: "Organ bağışına taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın lüzumu yok."

Hadise, O Ses Türkiye'de genç bir yarışmacıya öğüt veriyordu: "Hayallerinden vazgeçme. Bu trenin kaptanı sensin..."

Boşanmış Kocalar Derneği Başkanı Muhammet Özen'in, Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran için söylediği "Aslan parçası, meydanda karıyı boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık" sözleri en az cinayet kadar büyük infial yarattı.

***

FENOMENLERİN (!) ÇÖKÜŞÜ

2019, dilimize kolayca yerleşen 'fenomen' kelimesini sorgulamamıza yol açan gelişmelerle doluydu. Reynmen, kendisine masum sorular soran muhabiri yumrukladı. 'Yalan Oldu' şarkısıyla iki gecede fenomen (!) olan Fatih Bulut, yeğeninin askere uğurlama gecesinde havaya ateş açarak yine bir gecede yalan oldu. Kerimcan Durmaz'ın uçak tuvaletinde çekip paylaştığı iğrenç video ise fenomenin (!) gerçek düzeyi konusunda fikir sahibi olmamızı sağladı.