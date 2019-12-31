Bu sezon bizim Gaf Kürsüsü, bilgi yarışmalarındaki cehalet dolu yanıtlarla doldu taştı. İçerinden seçim yaparken bile çok zorlandım. Hepsini buraya almaya kalksam, bir haftalık yazı dizisi olurdu. Başta Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK yetkilileri olmak üzere, bu memleketin eğitim-öğretim sistemine yön verenleri, bu 'seçmeleri' dikkatlice okumaya davet ediyorum. İşte saç baş yolduran o yanıtlar:

Atv'deki En Zayıf Halka'nın yarışmacısı, 'Her şeyin belli olacağını ifade eden deyimde kuyruğu kopan hayvan hangisidir?' sorusuna 'Dana' yerine 'Kertenkele' demesin mi?

Atv'deki Güven Bana yarışmasında Müge Anlı sordu: 'Tunus nerede?' Heyecanlı yarışmacı Ezgi iyice panikledi: 'Tunus nerede?

Cezayir'de mi?'

360 kanalındaki Ben Bilirim yarışmasında 'Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüdür' diye soruldu. Yarışmacının cevabı şapka uçurtacak cinstendi:

'Nil Nehri...'

En Zayıf Halka'nın heyecanlı yarışmacısı Yusuf'a 'Bostan olarak bilinen bir türü de olan, közlenerek, beğendi de yapılan bir sebze...' diye sorulunca ne yanıt verdi dersiniz?

'Karpuz...'

Kim Milyoner Olmak İster?'de hanım yarışmacı 'Konser başlangıcında orkestra şefi 'Son, ki, üç, dört' dediğinde genellikle hangisi olur?" sorusuna 'Seyirciler saymaya devam eder' yanıtını verdi. (Doğrusu: Müzik başlar.)

Kim Milyoner Olmak İster?'de 'Hangi hayvanların erkek damızlık olanlarının ismi burçlara verilmiştir?' diye soruldu. Şaşkın yarışmacı "Yengeç ve balık" şıkkını tercih edip elendi.

(Doğru yanıt: Koyun ve sığır.)

Güven Bana'nın yarışmacılarından Volkan Bey ile Süreyya Hanım 'Cumhuriyetin ilan edildiği yıl, Birinci Meclis'in açıldığı tarihten kaç yıl sonradır?' sorusuna tam 15 dakika boyunca doğru yanıt aradılar. Sonunda kafadan atıp şans eseri doğru yanıtı (3 yıl) bulabildiler. Biri okulda muhasebeci, diğeri şarkıcı, söz yazarı ve senaristti.

Güven Bana'da gelen saçma yanıtlar sunucu Müge Anlı'yı çıldırttı: -Koyunun yavrusuna ne denir? -Keçi. - Sıpa neyin yavrusudur? -Sığır? İnek?..



YILIN LAFI

"Allah'ım, yapıştırıcı da almamışım yanıma. Ağlamaktan kirpiklerim düştü..." (Bülent Ersoy, acıklı film Annem'i izledikten sonra muhabirlere izlenimlerini anlatırken...)



YILIN SAFI

Survivor yarışmacısı Sabriye, Sema ve Seda için diyor ki: "Sanki aynı yumurtadan çıkmışlar." Seda şaşkın: "Eee biz zaten tek yumurta ikiziyiz!?!"



YILIN GAFI

Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken, Eurovision'da konuk sanatçı olarak şov yapan Madonna'yı yarışmacı sandı ve birinci olamamasına çok şaşırdığını söyledi.



YILIN LAFLARI

2. Sayfa'da Banu Alkan'a sordular: "Hiç maddi sıkıntı çektiğiniz oldu mu?" Afrodit'in yanıtı şaşırttı: "Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu..."

Beyazıt Öztürk, Youtube kanalı için 6 ünlüyle otomobilde kareoke partisi yapıyordu. İbrahim Büyükak, arka koltuktaki sıkışıklıktan adeta tek vücut haline geldiği Doğu Demirkol'dan şikayetçiydi: "Doğu'nun tüm zenginliklerini tattım şu anda..."

"Sokakta sigara içen kadın ucuzdur" dediği iddia edilen Yaşar Alptekin'e en sert yanıt Show Ana Haber sunucusu Ece Üner'den geldi: "Kadına fiyat biçene ne denir? Bunu da Yaşar Alptekin'e sormak lazım..."

Sevgililer Günü'nde 'Tatlı Sert'ten bir diyalog: MÜGE ANLI: "Çiçek getirmeden öpmek yok." AVUKAT RAHMİ ÖZKAN:: "Çiçek de getirecektim ama yanlış anlaşılır diye vazgeçtim." MÜGE ANLI: "Ne yanlış anlaşılacak canım, dedem yaşında adamsınız!"

EYS'den bir diyalog: ESER YENENLER: "Tarkan'ı bir tek siz çıkarttınız şovunuza, bir daha da başka yerde çıkmadı. CEM ÖZER: "Evet ya, artık nasıl nefret ettirdiysem talk show'dan..."



YILIN SAFLARI

O Ses Türkiye'ye katılmak için ABD'den gelen Türkmenistanlı yarışmacı Şahina, FBI ajanı olmak istediğini söyleyince Beyaz espriyi patlattı: "Sen yine de FBI ajanı olacağını televizyonlara çıkıp söyleme tamam mı kızım. FBI tarafından pek hoş karşılanmaz."

Prof. Nihat Hatipoğlu, atv Haber'e verdiği röportajda anlattı: Bir gün bir genç kendisine şöyle bir soru yöneltmiş: "Hocam rüyamda bir adamı dövdüm, şimdi gidip ondan af dilemem gerekir mi?"

Manisa'da iki trafik magandasının silah çekip önünü kestikleri otobüsün içinden tam 28 polis inmesin mi...

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacısı, masaya konulan çiçeklere itiraz etti: "Canlı çiçekler oksijen saçıyor, rahatsız oluyorum..."

Kim Milyoner Olmak İster?'den bir diyalog. Sunucu Murat Yıldırım: Kardeşinizi desteklemek için mi geldiniz? Abla: Hayır, onu her gün görüyorum zaten. Ben sizi görmeye geldim. Bir de bana borcu var, uzun zamandır vermiyor. Buraya onu söylemeye geldim. Belki sizin önünüzde utanır da verir.

Balıkları taze göstermek için mavi ışık kullanıp zabıtadan ceza yiyen Beşiktaş'taki balıkçının atv muhabirine belirttiği mazeret ilginçti: "Gelini de evden gönderirken süslemiyorlar mı?



YILIN GAFLARI

Beyaz, O Ses Türkiye'deki yarışmacının ailesiyle sohbet ederken "Biraz da şu yanda bekleyen damada söz verelim" dedi. Ancak o kişi ailenin damadı değil, yarışmacıya destek olan iş adamları derneğinin başkanıydı.

'Gafman' Kemal Kılıçdaroğlu'nun çöpten ekmek topladığını iddia ederek 'Türkiye gerçeği' diye afişe ettiği fotoğraftaki kadının dört evi olduğu ve sokak hayvanları için yiyecek topladığı ortaya çıktı.

Star Ana Haber'deki alt yazıda 'Kış turizmi' yerine 'Kız turizmi' yazılmasın mı...

"Bu sene limonda dekolte düşük..." (CNN Türk'teki haber bülteninde Mersinli limon üreticisi 'rekolte' demeye çalışırken)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyaret ettiği taksi durağında çalan telefonu açtı: "Buyurun ben Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay?" Karşıdaki inanmadı: "Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan."

Bültenlere yansıyan haber ibretlikti: 81 promil alkollü sürücü, polise "200 promile de aynı cezayı mı kesiyorsunuz?" diye sordu. "Evet" yanıtını alınca üzüldü: "Bilseydim, daha çok içerdim..."