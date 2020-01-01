Türkiye, 60 yıl sonra kendi otomobilini yapmış, İstanbul Boğazı'nın güvenliğini artıracak, ekonominin lokomotifi inşaat sektörünü ve dolayısıyla istihdamı geliştirecek, mega kentin yaşam kalitesini artıracak kanal yapımına karar vermiş, Asya ile Avrupa'yı köprülerle, tüp geçitlerle, raylı sistemlerle birbirine bağlamış, İzmit Körfezi'ne dev köprüyü kurmuş, Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek köprünün inşasına başlamış, İstanbul ile İzmir'in arasını karayoluyla 3.5 saate indirmiş, Orta ve Batı Anadolu'yu hızlı tren ile birbirine yakınlaştırmış, kendi İHA'sını, Sİ- HA'sını üretmiş, yerli tankıyla, helikopteriyle, füzesiyle, obüsüyle, zırhlı personel taşıyıcıları ile kimseye tamah etmeden kendi kurtuluş savaşını kendi imkanlarıyla sürdürmeye başlamış... Buna kim sevinmez? Kim gurur duymaz? Peki bundan kim rahatsız olur? Tabii ki bugüne dek bu ülkeye tek bir çivi çakamayan kifayetsiz muhterisler...



KOMİK İDDİA

İktidarları döneminde bu ülkeyi yağ ve tüp gaz kuyruklarında inim inim inletenlerin, devlet hastanelerinde sürüm sürüm süründürenlerin, ABD'nin silah ambargosundan korkup Kıbrıs'ı yüz üstü bırakanların yukarıda saydığım muazzam atılımları alkışlamalarını zaten kimse beklemiyor.

Ama hiç olmazsa köstek olmasınlar.

Başlarını önlerine eğip kendi başarısızlıklarına üzülsünler diye bekliyor insan.

Ama nerdeee...

Kanal İstanbul projesi depremi tetikleyecekmiş... Gerçek bilim insanları bu komik iddiaya ağızlarını bırakıp başka yerleri ile gülüyor da, yahu bunun akıl dışı olduğunu bilmek, görmek için jeofizik profesörü olmaya gerek var mı? Eğer yer kabuğunda yapılacak her büyük inşaat projesi deprem yaratsaydı, bugüne kadar yaşlı gezegenimizde taş taş üstünde kalır mıydı?



OTOMOBİLE BAYILDIM

Neymiş... Yerli denilen otomobilin tasarımı İtalya'da yapılmış. Bre cahiller, benden duymuş olmayın ama dünyanın tüm otomobil devleri, yeni modellerinin tasarımını İtalyanlara çizdiriyor. Aralarında BMW'den Volvo'ya kadar pek çok modeli, Finifarina denilen o firmanın tasarımcıları çizdi. (Kaldı ki şirketin tasarım ekibinin başında bir Türk genci, Murat Günak bulunuyor) Sıradan bir otomobil sever olarak benim bile ezbere bildiğim bu gerçekten habersiz olmanız, cehaletinizi mi yoksa kötü niyetinizi mi ortaya koyuyor, işte orasını kestiremiyorum.

Yerli otomobilimize gelince...

Hem teknik özelliklerine, hem devrim niteliğindeki yeniliklerine, hem de son derece çekici dış görünümüne tek kelime ile bayıldım. Bakınca bazılarının 'çatlamasına' neredeyse hak bile veriyorum.

Muhtemelen Türkiye'nin üreteceği ilk savaş uçağına da karşı çıkacak olan o 'istemezükçüler'in artık yapabilecekleri tek bir şey kaldı: 2022'de o otomobillerimiz yollara çıktığında gizlice asfalta çivi dökmek...





2019'da iz bırakanlar

Yılı tamamladık, yeni bir yıla girdik. Ama bizim 2019 dökümü iki güne sığmadı. Bugün de sırada 2019 ekranında iz bırakanlar var:



YILIN ŞANSSIZI

Acun Ilıcalı, Gel Konuşalım'ın canlı yayınında kendi cep telefonundan bir video izletirken, eski eşi Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj da ekrana yansıdı. Subaşı mesajında "Acun, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım, Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey de konuşacağım" diyordu.



YILIN EN DRAMATİK SÜRPRİZİ

Maslak'taki makaslı trafik faciasında 10 yaşındaki kuzenlerden biri mezara, diğeri yoğun bakıma gitti. Günlerce hastanede kalan yüzü bandajlı kız, ayılınca babasını çağırdılar. Kız konuştuğunda, acı gerçek ortaya çıktı. Mezara giden ile hastaneye götürüleni karıştırmışlardı. Öldü denilen yaşıyor, yaşadığı sanılan mezarda yatıyordu...



YILIN YÜZSÜSÜ

İstanbul Esenler'den bültenlere yansıyan haberde adam, komşusunun motosikletini çalmaya çalışan 'arsız hırsıza' balkondan sesleniyor: "Hoop! Ne yapıyon?" HIRSIZ: "Çalıyom." KOMŞU: "Çalıyon mu?" HIRSIZ: "He çalıyom, n'apıcan?"



YILIN DUYARSIZI

Antalya'da navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu ters yöne girip çarptığı taksiye takla attıran Rumen şoför bir de yaralı taksiciye "Belek'e nasıl gidebilirim?" diye sormasın mı?



YILIN BİLGESİ

"Çok param olmadığı için yılda en fazla 150 kitap okuyabiliyorum. Kazandığım parayla kitap alacağım" (Kim Milyoner Olmak İster?'de 1 milyon liralık soruyu bilen 19 yaşındaki Arda Ayten'in sözleri... Bize işte böyle gençler lazım)