Haber, İhlas Haber Ajansı tarafından servis edildi. Aynı gün içinde dört ayrı trafik magandası İstanbul'un çeşitli yerlerinde motosikletlerini tek teker üzerine kaldırıp sözde 'şov' yapmışlardı. Bizim atv Haber de dahil, neredeyse tüm haber bültenleri bu görüntüleri kullandı. Sözde, olayın tehlikelerine değiniyorlardı. Gelin görün ki, trafiği tehlikeye düşürmenin bizim kanunlarımızdaki ceza bedeli birkaç yüz liraydı. O magandalar üç kuruş verip haber bültenlerine çıkmaya zaten dünden razıydılar. Haber sorumlularımız bilmeden ya da 'haber ve görüntü kıtlığından' onların şov amaçlarına kendi ekranlarını da alet etmişlerdi.

Bu köşede bin kere yazdım. Motosikletini tek tekerlek üzerine kaldıranları, makas atanları, otomobili hareket halindeyken şoför mahallini terk edip göbek atanları, direksiyonu 6 yaşındaki çocuğuna emanet edenleri göstermeyin. Onlara, akşam kahvehanedeki arkadaşlarına "Gördünüz mü, şovumu tüm Türkiye'ye seyrettirdim" dedirtmeyin. Onları, diğer potansiyel trafik magandaları için örnek ve idol haline getirmeyin. Lütfen magandaların gönüllü reklam ajansı olmayın!

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'Yolun sonunu' gösteren iki rol model

Müge Anlı'yı ilk kez bir televizyon reklamında görünce şaşırdım. Ama sonradan anladım ki bu sadece bir reklam değil, son derece önemli bir toplumsal mesajın halka ulaşmasına hizmet eden bir kampanyanın parçası. Müge'yi mutfakta sanıyoruz ama geniş plana geçince görüyoruz ki, o mutfak dekoru, kuruyup giden bir gölün tam ortasına kurulmuş. Öyle bir hiçlik, öyle bir yoksunluk ve çaresizlik iklimi ortaya çıkıyor ki, insanın önce gözleri, sonra yüreği yanıyor.

Kampanya, bulaşık makineleri için deterjan üreten Finish'e ait. Müge, "Eğer kirli bulaşıkları sudan geçirmeden makineye koyarsak, yaptığımız su tasarrufu ile her yıl bir gölü kurumaktan kurtarabiliriz." diyor.

Kampanya için seçilen bir başka isim ise Taner Ölmez. O da hemen her reklam kuşağında karşımıza dikilip bize su israf ederek geleceğimiz 'yolun sonunu' gösteriyor. Müge Anlı ve Taner Ölmez... İnsanların yüreğine umut aşılayıp rehberlik eden, kıyı feneri gibi çakıp duran iki önemli rol model. Eğer onların söyledikleri de kâr etmezse, dönüşeceğimiz çölde serap bile göremeyeceğiz...

Bu arada Finish'in bu kampanyasını kim akıl edip hayata geçirdiyse helal olsun. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama 'daha da iyisi' olabiliyormuş işte...

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Sıcak, çok sıcak olacak...

Bu yazıyı cuma sabahı erken saatlerde yazıyorum. Karşımdaki tüm ekranlar, 'Son Dakika' bantları ile dolu. ABD, Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi füze ile öldürmüş. Saldırıda 7 üst düzey yetkili ölmüş. İran'ın ilk tepkisi "İntikamımız acı olacak" şeklinde.

Altın fiyatları anında yükselmiş. ABD Başkanı Donald Trump, kişisel Twitter hesabından bayrak paylaşmış. Akdeniz ve Basra Körfezi'nde İran ve ABD ile birlikte Rusya, Çin, Japonya, İngiltere donanmaları tetikte bekliyor. Rusya ve Çin dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz tedarikçisi İran'ın yanında saf tutarak, ABD'nin bölgede güçlenmesine izin vermeyecekmiş gibi görünüyor. Kısaca... Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyuluyor. İnşallah sizlerin bu satırları okuduğunuz pazar günü dünyayı felakete sürükleyecek adımlar atılmamış olur.

İnşallah Üçüncü Dünya Savaşı'na yürekleri yetmez. Zira, bölgede çıkacak bir savaştan hem askeri, hem ekonomik açıdan en fazla etkilenecek ülkelerin başında biz geliyoruz. Allah korusun...

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Ne demiş?

Atlamışım, atv Haber'in 2019 derlemesinde rastladım. Muhabir, sokaktaki teyzeye soruyor: "Hangi takımı tutuyorsunuz?" Teyzem kendinden emin: "Ben AK Parti'liyim..."

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Gaf kürsüsü

Rap'çi Killa Hakan yeni yıla geçen yıl olduğu gibi pencereden tabancayla havaya ateş ederek girdi.

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Zap'tiye

Televizyonda ne dizi, ne maç. ne yarışma var. Kendimi, elektrik kesildiği halde karanlıkta ekrana bakmaya devam eden avanak gibi hissediyorum.