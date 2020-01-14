Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık'ın veteriner davası üç yıl sonra sonuçlandı.

Aşık'a tehdit, hakaret ve yaralama suçlarından ertelemesiz 2 yıl hapis cezası verildi. Karar, üst mahkemede bozulmazsa Aşık'ın hapse girmesi kesin.

Peki ne yapmıştı Yağmur Aşık? Evinin bahçesinde yaralı halde bulduğu, doğada ender rastlanan kulaklı orman baykuşunu veterinere götürmüş, tedavisi bittikten sonra da yeniden evine götürüp aynı yerde doğaya salmak istemişti.

Veteriner Dilara Tezel ise buna karşı çıkarak, hayvanın Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı yetkililere teslim edilmesi gerektiğini söylemişti. Buna sinirlenen Yağmur Aşık, tartıştığı veterinere hakaret ederek, itip kakmıştı.

Bir kişinin diğerine hakaret edip şiddet uygulaması cezasız kalmamalı tabii ki. Bu yönüyle kararı destekliyorum. Ancak kararın çıktığı gün bir maganda, tartıştığı acil servis doktorunun ağzını burnunu kırıp onu komalık etti. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adım gibi eminim ki, daha önce pek çok vakada yaşandığı gibi ya para cezası ile kurtulacak ya da cezası ertelenecek. Peki ya Bakırköy'de aracıyla dokuz kişiyi hastanelik eden hukukçu anne-babanın sicili sabıkalarla dolu oğlunun tahliyesine ne demeli? Haydi onu da geçtim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bile isyan ettiren, Berfin kararını nasıl hazmedeceğiz?

Bir tarafta kulaklı orman baykuşu, diğer tarafta adına 'hukuk' dediğimiz sağır guguk kuşu... Ormanın bile bir kanunu varken, bu adaletsizlikle nasıl yaşayacağız?



Kupa'nın marka değeri arttı

Bundan birkaç yıl öncesine kadar Türkiye Kupası, kulüpler için 'eziyet' içeren bir formaliteden ibaretti.

Kupa neredeyse tüm ciddiyetini ve önemini yitirmişti. Ta ki Ziraat Bankası ana sponsor olup, atv de yayıncı kimliğiyle taşın altına elini sokana kadar.

Ligdeki kalitesiz ve kısır çekişmeden yıllardır yakınan bir futbolsever olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

Ben lig nedeniyle tadı kaçan ağzımı, Kupa ile çalkalıyorum. Çünkü burada çok daha fazla heyecan ve mücadele var. Ayrıca büyük takımlarda yabancılar yüzünden şans bulamayan genç yeteneklerimiz de Kupa sayesinde kendilerini gösteriyorlar.

Diğer yandan bu yıl Kupa, 4 büyükler için çok daha büyük bir önem kazandı.

Çünkü eğer ligdeki sıralama böyle devam ederse, sezon sonunda pek çok 'büyük' için Avrupa kupalarına katılmanın tek çaresi bizim Kupa'yı kazanmak olacak. Öyleyse bugün İstiklal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe, yarın Çaykur Rizespor-Galatasaray maçları için saat 20.30'da atv ekranları başında olma zamanıdır.



Kadın eli değince

Filenin Sultanları bir destan daha yazıp Almanya'yı mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Ekran başında kızlarımızın harika performansının yanı sıra beni keyiflendiren bir başka olay daha vardı. Kadın spor spikeri Başak Koç'un muhteşem anlatımı.

Üniversitenin Televizyon Programcılığı bölümünden mezun olan, kariyerini özel eğitimlerle pekiştiren, kişisel gelişim uzmanı Mümin Sekman'dan dersler alan, voleybolun dışında atletizm branşına da son derece hakim olan Başak Koç'u, zaten çeşitli kanallarda sunduğu voleybol programlarından tanıyordum. Ama Voleybol Milli Takımımız'ın son oynadığı Polonya ve Almanya maçlarında ortaya koyduğu kusursuz spikerlik performansı, onun daha geniş kitleler tarafından tanınıp sevilmesini sağladı. Akıcı Türkçesi, tecrübe kokan yorumları, kadın duyarlılığıyla bezediği benzetmeleriyle Başak hepimize "Kadın eli değince başka oluyor" dedirtti.



Gaf kürsüsü

27 oyuncunun rol aldığı, ancak sadece 26 kişinin izlediği Laz Kit filmi için sosyal medyada "Oyuncuları bile izlememiş" diye dalga geçildi. Ama film vizyona girene kadar 5 oyuncunun vefat ettiği ortaya çıkınca klavye silahşorları çok utandı.



Zap'tiye

Manisa'da çocuklar kartopu oynayabilsin diye belediye kent merkezine kamyonla kar taşıyor. Ağrı'da ise yolları kapanan hasta çocukları kurtarmak için kar ambulansları kullanılıyor. Garip ülkeyiz vesselam!



Ne demiş?

"Servis atışlarında Almanları gözlerine far tutulmuş tavşana çeviriyoruz." (Türkiye-Almanya voleybol maçını anlatan spiker Başak Koç'un sözleri)