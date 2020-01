Zorlu PSM içindeki Touche adlı kulüpte 'müzikli edebiyat dersi' var, aklınızda bulunsun. Öğretmenler kim mi? Ali ve Aysun Kocatepe çifti...

İkilinin, her ay sahne alacakları yeni mekandaki ilk programlarına ben de misafir oldum. Sadece birbirinden keyifli şarkılar dinlemekle kalmadım, Ali Kocatepe'nin hem müzik adamı, hem de gazeteci kimliğiyle derlediği, müzik ile edebiyatın tarihteki önemli kesişme noktalarından da haberdar olup bilgi dağarcığıma yenilerini ekledim.

Zaten Ali Kocatepe'nin besteci kimliğinde edebiyatın son derece önemli bir yeri var. Ünlü şair Sabahattin Ali'nin 8 şiirini besteleyip hafızalarımıza kazıyan, onun kaleminde adeta delikler açıp mısralarını ney gibi kulaklarımıza üfleyen de o... Sadece Sabahattin Ali mi? Nazım Hikmet'in 'Geberiyorum' şiirini notalarla nakış gibi işleyen de o... Bana göre Türk Pop Müziği'nin en önemli üç bestecisinden biri olan Ali Kocatepe'nin edebiyatla harmanlanmış müziği ile eşi Aysun Kocatepe'nin billur sesi birleşince ortaya bir sahne şovundan fazlası çıkıyor. Bir de aşklarının kapısını bir daha kapanmamak üzere sol anahtarıyla açan ikilinin sahnedeki sadece müzikal değil, ruhsal uyumu da insana kendini iyi hissettirip evlilik müessesine saygısını pekiştiriyor.



'SESSİZ GEMİ'

Kocatepe şarkılarının yanı sıra Tom Jones'tan Dede Efendi'ye kadar uzanan repertuvarda yok yok. Ama asıl güzellik, Ali Kocatepe'nin anlattığı şarkıların bilinmeyen hikayeleri. Not ettiklerimi, fragman niyetine paylaşayım:

Sessiz Gemi şarkısını bilirsiniz. Hani şu Hümeyra'nın meşhur ettiği ünlü Yahya Kemal Beyatlı şiirinden yapılan şarkıyı... Herkes gibi ben de bu şiirin ölen bir sevgilinin ardından yazıldığını sanıyordum. Meğer öyle değilmiş. Heybeliada'da oturan Yahya Kemal Beyatlı, Şişli'de ikamet eden Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'a gönlünü kaptırmış. Eve yaptığı ziyaretlerden birinde o zamanlar 15 yaşında olan Nazım Hikmet, ünlü edebiyatçının cebine bir pusula bırakmış. Beyatlı, evden çıkıp cebinde o kağıdı bulunca şoke olmuş. Üzerinde "Hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak giremezsiniz" yazıyormuş. Bu not üzerine, aşkını kalbine gömmüş ve dönüş yolunda bindiği vapurun geride bıraktığı köpüklere bakarak 'Sessiz Gemi' şiirini yazmış...

Padişah Abdülmecit, dönemin en ünlü müzik adamı Hamamcızade İsmail Dede Efendi'ye demiş ki: "Yarın Avusturya'dan çok önemli konuklarımız gelecek. Malum, bizim eserlerimiz pek yavaş. Misafirlerimiz için bir gece içinde vals besteleyebilir misin?" Dede Efendi, "Başım üstüne" deyip ülkemizin vals esintileri taşıyan ilk şarkısı 'Yine Bir Gülnihal'i bestelemiş. Peki Dede Efendi niye "Yine Bir Gülnihal" demiş, onu bilir misiniz? Çünkü karısının ismi Gülmnihal'miş. Sevgilisinin de...



'VUSLATA ERDİM'

Üçüncüsü daha da inanılmaz.

Ünlü bestekar Saadettin Kaynak'ın Sultanahmet Camii'nde müezzinlik yaptığını bilenleriniz vardır belki. Kaynak, birkaç gün ortalardan kaybolmuş. Merak eden arkadaşları evinin kapısını çalmışlar. Kaynak, son derece neşeli, hayat dolu bir halde kapıyı açıp arkadaşlarına demiş ki: "Ben vuslata erdim. Rüyamda Resulullah'ı gördüm. Ondan aldığım iham ile yeni bir şarkı yazdım. Onun için birkaç gündür eve kapattım kendimi." Peki, Saadettin Kaynak'ın o şarkısı hangisiymiş dersiniz? Hepimizin duyar duymaz kalkıp oynamaya başladığı 'Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece'...

Öykülerini dinlediğinizde, hayatınızdaki şarkıların anlamı da değişiyor. Bu müzikal edebiyat dersini kaçırmayın derim.

(Ali-Aysun Kocatepe, 21 Şubat ve 20 Mart'ta Zorlu PSM Touche Kulüp'te sahne alacaklar)

***

Ne demiş?

Yasak Elma dizisinde Halit'in dizide ilişki kurmadığı kadın kalmaması bir seyirciyi isyan ettirdi: "Halit, insan bi soluklanır be insafsız... Müzeyyen, Zerrin, Ender, Yıldız, Şahika, Leyla... Sıradaki kim, yoksa Aysel mi?"

***

Gaf'let kürsüsü

Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi'nde iğne yaptıran 36 kişi görme yeteneğini kısmen kaybetti. Hastane "Tıbbi bir hata yoktur" açıklaması yaptı.

***

Zap'tiye

Dönerciler Federasyonu Başkanı açıkladı: "Dönerin içine sabun olacak yağ koyuyorlar. Bayat tavuğu çamaşır suyu ile yıkayıp şişe geçiriyorlar." Gıda sektörümüzün en 'temiz'(!) yeri merdiven altı.