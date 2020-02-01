Star TV'nin yeni dizisi Babil'e bizim okurlar da yakın markaj uyguluyor. İşte okurumuz Levent Dursun'un diziyle ilgili tespitleri:

"Merhaba Yüksel Bey, Çarpışma adlı saçmalıklar silsilesini yaratan ekip, şimdi Babil ismi ile daha saçma bir diziye başlamış. Patronuna doğaçlama bir yurt dışı gezisi öneren ve patronu kabul etmese tüm dizi anlamını yitirecek bir karakterin bir gecede organize ettiği konut satışı lansmanı da sorunlu. Zira gerçek zamanlı izlediğimizi düşündüğümüz sahnede konuklara konuşma yapan ikinci kahramanımız, diğerinin bir güvenlik görevlisini bayılttığını görür ve o an yaptığı işi bırakıp ona yardıma gider. İki dakika sonra geri geldiklerinde konuklar ayrılmış, hava kararmıştır. Oysa orada zaman sapması olmasını gerektirecek bir şey yoktur. Yemeyiz ama yemiş gibi yaparız. İyi mi kötü mü olduğunu anlayamadığımız Ozan Güven'in inandırıcılıktan uzak yazılmış rolü için söylenecek tek şey, Çarpışma'da Kıvanç Tatlıtuğ'un başına gelen şimdi Ozan Güven'in başına gelmiş. Yani yazık olmuş. Sevgili Ay Yapım biraz senaryo yazma işinin üzerine eğilmeli. Saygılarımla..."



Hızlı treni Türk dizileri mi buldu?

Köşemizin kıdemli okurlarından Hakan Eracun'un esprili yazılarını özlemiştik. Bakın diziler arasında nasıl da keyif ve hicivle dolaşıp durmuş:

"Yıllar önce Halit Ergenç'i, çocuğunun ilaç parası için çırpınan Şehrazat'a bir gece karşılığı 150 bin dolar teklif eden Onur Haksal karakteri ile izledik.

Yıllar sonra bir ara padişah da olsa (Muhteşem Yüzyıl) demek ki paralar suyunu çekti. Şimdi Halit Ergenç, Babil dizisinde oğlunun tedavisi için üçkâğıt yapan eski bir öğretim görevlisi İrfan rolünde. Zamanında yediğin hurmalar misali, Şehrazat'ın ahı tutmuş belli ki. 'Ne oldum' değil, 'Ne olacağım' diyeceksin Umarım şimdi Şehrazat'ı daha iyi anlamıştır. :) Bu arada Babil'deki İrfan'ın oğlunun MR sonuçlarına bakan doktoru da tutmadım. Hemen 'ABD'ye gidin' deyip olayı geçiştirdi. Bence İrfan, oğlunun tahlil sonuçlarını Hekimoğlu dizisinden Ateş Bey ile Mucize Doktor'dan Ali Vefa'ya da göstermeli. Bu ikisinin konsültasyonu ile Ferman Hoca'nın ekibi bu ameliyatı burada da yapabilir. Ne de olsa yapışık ikizleri Uhu ile yapıştırıyor gibi bir ayırıp bir birleştiren başarılı bir ekip var bu ülkede... :) Diğer yandan Mucize Doktor'da, Nazlı, Ferman Hoca'dan etkilenirken birden Ali Vefa'ya döndü. Demir, Nazlı'dan hoşlanırken şimdi Açelya Hemşire ile, Ferman da Beliz Hanım'la yaşıyor.

Başhekim ise başhemşireyi kovalıyor. Öteki tarafta Babil dizisinde İrfan, Eda ile evli ama Eda, İrfan'ın kankası Egemen ile yaşayıp bir çocuk yapmış ama İrfan kendi çocuğu sanıyor. İlay eskiden İrfan'ın sevgiliyken şimdi iş adamı Süleyman ile birlikte. Şimdi soruyorum:

Hızlı treni Japonlar mı buldu yoksa Türk dizileri mi? :)"Aynı konular baydı artık."

Köşemizin müdavimlerinden Haluk Zırh, dizilerdeki benzer konu ve karakterlerin izleyiciyi nasıl sıktığından söz etmiş:

"Merhaba Yüksel Bey, her ne kadar diziler birbirine benzemesin diyorsak da, ille de benzer karakterler, konular işlenip duruyor ve çok geçmeden final yapıyorlar. Zümrüdüanka'da, bir zalim ve dediğim dedik kardeş, bir adil, vicdanlı kardeş. Güvercin'de bir zalim, vicdansız kardeş, bir vicdanlı, adaletli ağabey. Hep benzer karakterler, benzer konular. Daha birçok benzer dizi sayabiliriz. Dizilerin ilk bölümüne şöyle bir bakıyorum ve tamam mı, devam mı kararımı vererek seçimlerimi yapabiliyorum. Çünkü çok beklemeye gerek kalmıyor. Balık baştan kokar misali...

Bu sektörde çalışan herkesin Allah yardımcısı olsun, İnsanları memnun etmek çok zor. İyi günler dilerim, kolay gelsin."



Gaf kürsüsü

Muhabir, bagajında mevta bulunan ve cenazeye giderken yanan otobüsten kurtulan kişiye sordu: "Peki ölüyü ne yaptınız?" Kazazede yanıt verdi: "Çok şükür, onu da çıkarttık sağ salim..."



Zap'tiye

Komisyon raporuna göre Trump 3 yılda 13 bin kez yalan söylemiş. Yalan makinasına bağlasalar, trafo patlardı vallahi...



Ne demiş?

"Yaptığım çorbanın yanlış olduğunu kimse fark etmedi. Gayet de güzel beğendiler. Onlara çok iyi yutturdum çorbayı." (tv8'deki Yemekteyiz yarışmacılarından Filiz Serttaş'ın itirafı)

