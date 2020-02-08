Her cumartesi olduğu gibi bugün de söz Yakından Kumanda okurlarında. Köşemize sürekli katkı veren kadim okurlarımızdan Haluk Zırh, bir dizide ölüp hemen bir başka dizide 'hortlayan' karakterlere değinmiş:

"Günaydın Sayın Aytuğ, Show TV'de Zemheri diye bir dizi başladı. Kadın dizisindeki Doruk, hasret kaldığı babasını (Caner Cindoruk) bu dizide görebilir.Kadın dizisinde ölen Caner Cindoruk bu dizide aniden karşımıza çıktı ancak daha bir ay ya oldu, ya olmadı. Böyle olunca da seyrederken bazen dizileri karıştırdığımız oluyor. Hiç olmazsa aradan bir yıl geçseydi, belki unuturduk ya da özlerdik...

Neyse yapımcılar daha iyi bilirler, biz karışmayalım işlerine.

Bu arada Ramo'yu henüz seyretmedim, ancak bu ve diğer başka diziler için de sizinle daha önce aynı tehlikeyi paylaşmıştım. Yayın gününü salı seçen dizilerin şansı, seçilen günden dolayı yüzde 50'yi geçemez. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi severek izlenen bir dizinin gününü seçmek büyük risk. Tabii ki yapımcılar da bunu biliyorlar, bu dizilerin önünü kesmek için salı gününü seçiyorlar. Allah yollarını açık etsin. Hele bir de sizin anlattığınız gibi Ramo durağan geçen bir tempoda ise işleri daha da zor."



AYNI KONULAR BAYDI

Haluk Zırh, dizilerdeki benzer konu ve karakterlerin izleyiciyi nasıl sıktığından da söz etmiş:

"Her ne kadar diziler birbirine benzemesin diyorsak da, ille de benzer karakterler, konular işlenip duruyor ve çok geçmeden final yapıyorlar. Zümrüdüanka'da, bir zalim ve dediğim dedik kardeş, bir adil, vicdanlı kardeş. Güvercin'de bir zalim, vicdansız kardeş, bir vicdanlı, adaletli ağabey.

Hep benzer karakterler, benzer konular. Daha bir çok benzer dizi sayabiliriz. Dizilerin ilk bölümüne şöyle bir bakıyorum ve tamam mı, devam mı kararımı vererek seçimlerimi yapabiliyorum. Çünkü çok beklemeye gerek kalmıyor. Balık baştan kokar misali... Bu sektörde çalışan herkesin Allah yardımcısı olsun. İnsanları memnun etmek çok zor. İyi günler dilerim, kolay gelsin."



Aklın yolu bir!

Geçenlerde otomobil alım satımlarını güvenli hale getirmek için noterlerde başlatılan harika uygulamaya değinmiş ve emlak alım-satımları için aynı uygulamanın tapu ve vergi dairelerinde de başlatılmasını dilemiştim. Meğer emlak konusundaki benzer uygulama çoktan başlamış da benim haberim olmamış. Sağ olsunlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden bir bilgilendirme notu geldi. Emlak alım-satım işlemi yapanlar, diledikleri taktirde Takasbank yöntemiyle işlemlerini hem kolay, hem de güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. İşte o bilgilendirme notu: "Gayrimenkul piyasasında gerçekleştirilen alımsatım işlemlerinde, alıcı ve satıcıların talep etmesi halinde, taşınmazın devrine ilişkin bedelin güvenli bir yöntemle el değiştirmesini sağlama doğrultusunda, Takasbank birimlerince, alım satım işlemine ait makbuz numarası ve taraf bilgileri ile TAKBİS'te sorgulama yapılarak, sorgulama sonucu satış işleminin tamamlanıp, taşınmazın alıcı adına tescil edildiğinin öğrenilmesiyle, alıcının hesabındaki para Takasbank aracılığıyla anlık olarak satıcının hesabına transfer edilmektedir."

Ne diyeyim?

Aklın yolu bir...



Şeref kürsüsü

Yabancı oyuncu kontenjanına takılıp kadro dışı kalan Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo, sözleşmesi gereği sezon sonuna kadar sadece antrenmanlara çıkıp 1 milyon dolar alma hakkı varken, "Bu para hakkım değil" diyerek kendine yeni takım aramaya başladı. Helal sana son Samuray!



Zap'tiye

83 milyonluk Türkiye'de 88 milyon MR, röntgen ve ultrason çekilmiş. Selfie çılgınlığını biliyorduk da, bu 'vücudumuzu görüntüleme' sevdamızdan yeni haberdar olduk!..



Ne demiş?

"İnsan yere göğe sığdıramadığını bazen küçücük bir 'hoşça kal'ın içine sığdırıverir. Hoşça kal..." (atv'nin dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin Hünkar'a vedası.)