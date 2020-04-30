Bu akşam atv'de enfes bir film var. Unutursam Fısılda... İzlemeyenler kaçırmasın. Seyredenler, atladıkları ayrıntıları, yeni tatları keşfetmek için bir daha izlesin. Filmi, rahmetli babamı Alzheimer'dan kaybettikten kısa bir süre sonra izlemiştim. Film bitti, yazılar aktı, ışıklar açıldı ama ben uzun süre perdeye bakmaya devam ettim. Çünkü Çağan Irmak'ın filmi biter bitmez hayalimde benimki başlamıştı...

Bakın 6 yıl önce film için bu sütunlarda neler yazmışım:

"Bu filme gidin ki, Hümeyra'nın ve Işıl Yücesoy'un yılların imbiğinden geçmiş o rafine oyunculuklarını damağınızda gezdirin. Farah Zeynep Abdullah'a bir kez daha hayran olun. Mehmet Günsür ile Kerem Bürsin'i izlerken 'Bizde artık jön yetişmiyor' diyenlerin kulağını çınlatın. Kenan Doğulu yorumuyla 70'lerin müzik evreninde astral bir seyahate çıkın ve Gözde Cığacı adında bir genç oyuncunun ismini benim gibi defterinize not edin.

Hayriye'nin (Işıl Yücesoy) gençliğini oynarken altına girdiği ağır yükü öyle başarıyla omuzlamış ki... Benim gibi gecenin bir saati ekran başında uyuklarken karşısına çıkan eski Türk filmlerini seyre dalıp 'Artık böylesi yapılmıyor' diye iç geçirenlere 'Beyazperdenin masalcı abisi' Çağan Irmak'tan ninni kıvamında bir fısıldama... Birilerinin kulağınıza fısıldamasını beklemeden, gidip görün derim..."

Şu tutsak günlerimizde hepimizin ruhuna iyi gelecek Unutursam Fısılda saat 23.05'te atv ekranında. Ben bağışıklık sistemimi güçlendirmek adına üçüncü kez izleyeceğim.



Eşkıya'dan 'Testere' finali

atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz şanına yaraşır soluk kesici bir bölümle sezon finali yaptı. Finalle ilgili geçen hafta yaptığım tahmin de aynen tutu. Hani demiştim ya, "Olan bitenler Hızır'ın, Feyyaz'ı açığa çıkarmak için düzenlediği bir tezgah olmasın sakın?" diye, gerçekten de öyleymiş. Komplodan bir tek bizim iki kafadar İlyas ile Behzat'ın haberi yokmuş.

Bu arada Hızır'ın evine girmeye çalışan 'Kasaplar' namlı Ortadoğu cellat timini ayı tuzağı ile yakalayıp motorlu testere ile biçtiği sahne, doğal olarak hepimize ünlü korku filmi Testere'yi anımsattı.

Hızır'ın, yeğeni Alparslan ile sohbeti ise unutulmaz mesajlar içeriyordu. Eşkıya, şiddet içeriyor gibi görünse de aslında temel misyonu, mafyanın özenilecek bir hayat olmadığını anlatıyor olması. Hızır da yeğeni ile sohbet ederken bugüne kadar kaybettiği sevdiklerini hatırladı. Kızı da dahil olmak üzere hayatta değer verdiği pek çok kişi kucağında can vermişti. Yeğenine dedi ki, "Yakında bir çocuğun olacak. Bırak bu hayatı ve uzaklaş. Bana kimse böyle bir seçenek sunmamıştı. Bu fırsatı değerlendir..."

Alparslan bu öğüdü tutar mı bilmem ama bildiğim, kılıçla yaşayanın kılıçla öldüğü...



Bu da güvercin canisi

İnsanların az olmasından yararlanıp Eminönü Meydanı'na otomobiliyle geldi. Topluca yem bekleyen güvercinlerin tam karşısına geçip, gaza basarak son sürat aralarına daldı. Onlarca güvercini telef etti ve ortadan kayboldu.

Geçen hafta başka bir haber izlemiştim. Bu kez buram buram insanlık ve vicdan kokan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir eski gelenek canlandırılmıştı. Osmanlı kıyafetleri giyen görevliler İstanbul'un sokaklarındaki kuşları düzenli olarak beslemeye başlamışlardı. "Ne güzel geleneklerimiz var" diye sevinirken, karşıma bu güvercin canisi çıktı...

Ne olur yanına kalmasın! O adam yakalanıp içeri tıkılsın. Çünkü arabayla güvercin ezmeyi eğlence sayanlarla aynı havayı solumak istemiyorum.



Gaf kürsüsü

Tele 1 muhabiri Seda Şanlıer, hasta vatandaşımızı kurtarmak için İsveç'e ambulans gönderilmesini "Hükümetin şovu" olarak nitelemesin mi?



Zap'tiye

Kerem Tunçeri - Aslı Enver aşkı ifşa olduktan iki gün sonra bitti. İyi ki Kerem ile Aslı zamanında sosyal medya yokmuş da efsane olabilmişler!..



Ne demiş?

"Barış, savaş çıkaranların 'Ne kadar kazandık?' diye hesap yaptıkları süreye denir." (atv'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis'in sözü)