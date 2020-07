Garip bir toplum olduk. Ünlü kadın, doğum nedeniyle kilo alıyor, fotoğrafının altına 'Şiştikçe şişti, tanınmaz halde' yazıyorlar. Hastane çıkışı fit halini görenler "Bu nasıl doğum yapmak? Doğum sırasında yağlarını da mı aldırdı?" diye soruyorlar. Ünlü kadınlara 'annelik sevincini' bile çok görüyorlar.

Bergüzar Korel, sosyal medyada ve gazetelerde ünlü hamile kadınlar için yapılan yorumlarla ilgili harika hicivler içeren bir paylaşımda bulundu. Doğumdan sonraki kilolu hallerini fotoğraflayıp kendi sosyal medya hesabından paylaştı ve gazetecilere de "Sizleri yormak istemedim" diyerek atıfta bulundu. İşte Bergüzar'ın o fotoğraflar için kendi seçtiği başlıklar:

Bergüzar Korel bikinili YAKALANDI!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti!

4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.

Doğum kilolarından hâlâ kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel'in saklanma çabaları ise işe yaramadı.

Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel'in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı.

Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel'i görenler "Eski halinden eser yok" demekten kendilerini alamadılar.

Bravo Bergüzar! Umarım mesajın alınmıştır...



Bu belgesel kaçmaz

Bugün TLC ekranlarında müthiş bir belgesel başlıyor. Adı, Çalınan Bebekler... Yıllar boyu 200'den fazla bebeği gerçek ailelerinden kopararak başka ailelere satan canavar ruhlu doktor Thomas Hicks'in işlediği suçların ortaya çıkartılacağı belgeselin büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Belgeselde, bu insanlık dramının kurbanlarının yaşadıklarını ilk ağızdan öğreneceğiz. Thomas Hicks'in kliniğinden satılan yüzlerce çocuk, evlatlık oldukları gerçeğini öğrendikten sonra biyolojik ailelerini araştırmaya ve bulmaya çalışsa da, aileleri bu gerçeğe inandırmak oldukça zor olacak. TLC, Doktor Hicks'in mahvettiği yüzlerce hayatı, daha önce açığa çıkmayan sırları ve duygu yüklü buluşmaları ekrana getirecek. Çalınan Bebekler, bu akşamdan itibaren her Cuma 20.30'da TLC ekranlarında olacak.



Sosyal medyadan irin akıyor

Sosyal medya rezaletlerini izliyor musunuz? 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirip bunu Instagram canlı yayınıyla paylaşan genç kızı... Mardin'de 2 yaşındaki bebeğinin ağzına sigara tutuşturup, çakmakla yakarken "Bakın, geleceğin keşi" diye gururlanan (!) sözde babayı... Maksat tık almak, like'lanmak! Ben bunu uyuşturucu parası bulabilmek için çocuğunu zorla dilendiren, anasını babasını bıçakla tehdit eden bağımlıların davranışına benzettim.

Sosyal medyaya çekidüzen getirecek yasalar bir an önce çıkarılmalı. Belli ki yarın çok geç olacak.



Sivrisinek koronayı yayar mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sivrisinekle mücadelede bir kez daha sınıfta kaldı. İstanbullu, azgın sivrisinek saldırıları nedeniyle akşam saatlerinde burnunun ucunu dışarıya çıkartamaz oldu. Başta çocuklar olmak üzere herkesin kolu bacağı yara içinde. Kimyasallara karşı bağışıklık kazanan sivrisineklerle mücadelenin en etkin yolu, bahar aylarında durgun su kaynaklarının kontrol altına alınması ama belli ki buna pek aldıran yok.

Peki bir sivrisineğin günde ortalama 50 kişiyi soktuğu ve kan aldığı düşünülürse, bu haşere koronavirüsün yayılmasına sebep olabilir mi? Sivrisineklerin pek çok hastalığı yaydığı ve salgınların hızını artırdığı gerçeği önümüzde dururken, Büyükşehir Belediyesi'nin daha etkin bir mücadeleye girişmesini beklemek İstanbullunun en doğal hakkı.



Gaf kürsüsü

"Hakem Abdülkadir Bitigen yanlış penaltı kararıyla çok iyi götürdüğü maçın içine... Yani maçı bitirdi..." (Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun BeIn Sports'a verdiği röportajdan)



Zap'tiye

Düğünde cansız mankene takı, tribünde seyirci yerine kartona basılmış fotoğraflar... Korona geldi geleli hepten 'sanal' olduk.



Ne demiş?

Astronot "Uzaya çıktığımda Tanrı'yı göremedim" deyince, altına bir takipçisi şöyle yazmış: "Merak etme, tüpündeki oksijen bitince görürsün."