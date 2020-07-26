Cuma günü sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözü Sultanahmet'e çevrilmişti. 500 bin kişi hep birlikte namaz kılıyordu. "Sultanahmet, dünyanın merkezidir" sözü bir kez daha belgeleniyordu. 400'e yakın yabancı basın mensubu oradaydı. Dünyanın en ünlü haber kanalları canlı yayındaydı. İran Devlet Başkanı, "Ayasofya'nın yeniden cami olması bu yüzyılın en önemli olayıdır" diyordu. Bütün dünya, 'yüzyılın en önemli olayına' odaklanmışken, atv ve TRT 1 dışında normal yayın akışını değiştirip Ayasofya'dan canlı yayın yapan majör kanal yoktu. Üstelik bu iki kanalın ayrıca haber kanalları da vardı. Buna rağmen bu tarihi olayı izleyicilerine ana kanallarından aktarmayı seçmiş, bana göre de son derece doğru yapmışlardı. Gelin görün ki; FOX, Kanal D, Show TV ve Star TV gibi büyük (!) kanallar normal yayın akışına devam ettiler. FOX, o tarihi anlarda 'Bay Yanlış' dizisini yayınlamaktaydı. Her zaman olduğu gibi önemli olaylarda fark yaratan yine atv-a Haber oldu. Gün boyunca bu tarihi olayın tüm detaylarını ortak yayınla ve işinin ehli yorumcularla dakikası dakikasına izleyicilerine aktardılar. Haber merkezi, Atina da dahil tam dokuz önemli noktaya canlı bağlantılar yaparak, tarihi günün en doyurucu haberciliğini gerçekleştirdi.



Haydi Betty göreyim seni



Betty kim mi? Bodrum'daki İçmeler mevkiindeki tersaneler bölgesinde esnafın beslediği dünya tatlısı bir sokak köpeği. Bir gün ağzında kocaman bir kafatası ile yaşadığı yere geldi. Ardından da bir uyluk kemiği getirdi. Hemen polise haber verildi. Kemiklerin bir insana ait olduğu belirlendi. Aynı bölgede birkaç ay önce tekne boyacılığı yapan Mehmet Ali Koran, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bulunan kemiklerin 36 yaşındaki o boyacıya ait olabilme ihtimali doğunca Müge Anlı ve ekibi hemen harekete geçti. Cuma günü Betty'ye hem canlı yayın, hem de kayıt yapacak bir kamera takıldı. Ekip, hafta sonu boyunca Betty'nin yeniden oraya gitmesini ve kemik taşımasını bekleyecek. Belli ki Betty'nin göstereceği, söyleyeceği, anlatacağı çok şey var. Özellikle de sokak köpeklerini döven, tecavüz eden, hunharca öldüren canilere... "Bakın" diyecek, "Adalet için bile bizlere mahkumsunuz..."





Survivor sosyolojisi araştırılmaya değer



Geçen hafta herkes sosyal medyadaki fakir gencin yaşadığı Survivor sevincini konuştu. Sobalı odasında Cemal Can'ın şampiyonluğunu adeta kendi kazanmış gibi heyecan ve sevinçle kutlayan gençle ilgili en çarpıcı yorum ise Tivitrend adlı haber sitesinden geldi. İşte üzerinde uzun uzun düşünülmeyi hak eden o yorum: "Sevincini sosyal medyadan paylaşan bir gencin durumu, Survivor sosyolojisinin ne denli araştırmaya değer olduğunu da gözler önüne sermiş. Oturacak bir koltuğu, rahat edeceği bir kombisi bile olmayan ve görüntülerden de çok genç olduğu görülen genç, okulda, sokakta, iş yerinde veya okul sınavlarında tadamadığı tüm duyguları yarışmadaki karakterlerden birine yüklemiş ve onun başarısı üzerinden yaşayamadığı diğer tüm hazları yaşamaya çalışıyor. 'Ne oldu heeee ne oldu?..' diye hesap soruyor. Kendince 'Bak benim de tuttuğum biri kazanabiliyor, ben akıllılığımla başarıyı görebiliyorum. Hayattaki tercihlerin yanlış değil, doğru. İşte bunun kanıtı' diyor resmen." Hep söylerim, bana göre bir programın başarısını belirleyen tek ölçüt reyting puanları değildir. Onu izleyenlerde yarattığı duygu, düşünce ve etkinin de önemsenmesi gerekir. Bir program eğer size iki saatliğine fukaralığınızı unutturabiliyorsa, tamam demektir.



Zap'tiye

Gün geçmiyor ki bir internet fenomeninin skandalı patlak vermesin. Fenomenler tık alıyor, insanlık tıkanıyor!



Gaf kürsüsü

İçinden beş ölü çıkartılan hurdaya dönmüş otomobilin üzerine örtülen afişte şöyle yazıyor: 'Sağlık için pedal çevirin...'

Ne demiş?

"Cehennem, insanların acı çektiği yer değil, acı çekenlerin sesinin duyulmadığı yerdir derler..." (Show Ana Haber sunucusu Ece Üner'in sözleri)