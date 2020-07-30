Sıkı bir Kim Milyoner Olmak İster? izleyicisi olan Ayşegül Aldinç, Instagram hesabında son derece keyifli bir yarışma yorumu yaptı. Dayanamayıp ben de sizinle paylaşmak istedim. İşte her satırında "Gerçekten de ya" diyeceğiniz o harika yorum:

"Milyoner yarışmacılarının yarışma esnasındaki hal ve davranışlarını geliştirmeye yönelicem müsaadeniz olur ise.

1- Bir yarışma klasiği olarak 'Burası başkaymış'ı duymaktan çok sıkıldık ekran başındakiler olarak. E ne olacağıdı? Evde ayağı altına alıp pijama- terlik çekirdek çitlemeye benzemez. Herhalde yani.

2- Amman sakın yekten 'Heyecanlıyım' diyerekten yarışmaya başlamayınız. Ağızdan çıkanı kulak duyar, kulak beyine pas eder, beyin (aptalmış kendisi bu arada, biz ne dersek onu yaparmış) evet beyin 'Haumm, heyecanlıymışız' der ve yannış yunnuş cevaplar vermeye yöneltirmiş sizi (bizi). Heyecanınızı bastırmak için hayatınızdan 'çeşitlemeler' sunarken de 'Dünya bir gaz bulutuydu'lara kadar inmeyelim lütfen. Bize de yazık.

3- 'Sizi tanıyalım' kısmında adınızı soyadınızı tekrar söylemenize gerek yok. Sevgili ve sunuşu gaayet başarılı Kenan kardeşimiz anons ediyor zaten en başta.

4- İlk iki sorudan korkma adetiniz mevcut. Korkmayınız. Öyle şapşahane tuhaflıkta şıklar oluyor ki bu iki soruda, doğrusunu bulmamanız neredeyse mümkün değil. Caps'lere düşmek mi? E o da kader ve ardından keder tabii...

5- Telefon jokerinize soruları tek tek döşenirken a-b-cd'leri söylemeyiniz. Zaten süre 30 saniye. Heder etmeyiniz vakti. Ha bir de telefon jokerini biten saniyeleri geri sayaraktan iyice kafakarış etmeyiniz.

6- Soruları cevaplarken 'Cevap veriyorum' demenize gerek yok. O muhtemelen başka bir yarışmanın kalıbıdır. Yürürken 'Yürüyorum' diyor musunuz? Bunda vakitlice 'Son kararım' demeniz kâfi.

7- Uyanık telefon jokerleri, bilmedikleri belli olmasın, eşe dosta da madara olmayalım dümenine 'Soruyu bi daha okur musun?' diyorlar. Hoop, 30 saniye bitti. Sizi uyanıklar siziii...

8- Yakışıklı sonucumuz Kenan Bey'e hafiften yükselişler mevzubahis olduğunda bunu çok fazla belli etmesek diyorum. Ekran heer türlü duyguyu, şapadanak seyirciye geçirir. Yarışmadır bi ara biter. Eve dönünce eşinizle, sevgilinizle papaz olmayasınız.

Şimdilik 8 maddede topaçladım hadiseyi. Sonuç mu? Haydi Allah zihin açıklığı versin. Okunmuş pirinçlerinizi yutmayı unutmayasınız. Kenan'lara sevgiyle. Işık'lı Kenan'ımızın hayata artık dönebilmesi dileğiyle..."

Hay ağzına sağlık Ayşegül... Ama karasularımda fazla dolaşma. Hayatta her şeyi başardın, televizyon eleştirmenliğini bize bırak bari. Vallahi irkiliyorum...





Spikerin forma isyanı



Ne zamandır yazmayı düşünüyordum, "Bu formalarla maç anlatmak spikerler için büyük eziyet" diye. Deneyimli spiker Erdoğan Arıkan benden önce isyan etti. TFF 3. Lig Yükselme Play-off yarı finalinde oynanan Pazarspor-Nevşehir Belediyespor karşılaşmasında Pazarspor'un giydiği forma nedeniyle futbolcuların numaralarının okunmadığını, bunun da spikerlere büyük zorluk çıkardığını söyledi.

Durum sadece alt liglerle sınırlı değil. Süper Lig'de de aynı durum yaşanıyor. Başakşehir ve Alanyaspor'un formaları hem maçı anlatan spikerler, hem de ekran başındakiler için büyük bir işkenceye neden oluyor.

Bir de televizyon dilinde 'tarama' dediğimiz, rahatsız edici görsel efekt yaratan ince çizgi desenli formalar var. Fenerbahçe'ninki bunlardan biri. Geçen yıl Galatasaray da böyle bir forma giymişti.

Forma tasarımcıları ve bu formaları onaylayanların unuttukları bir şey var: Forma, iki takımı ve aynı takımdaki futbolcuları birbirinden ayırmak içindir. Bırakın şu fantezileri...



Gaf kürsüsü



Cuma günü CNN Türk canlı yayınını sunan Fulya Öztürk, "Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'e giriş yapıyor" dedi. Oysa konvoy o sırada Kısıklı'dan çıkış yapıyordu.



Zap'tiye



Kim Milyoner Olmak İster?'de artık baygınlık veren "Buranın heyecanı bambaşkaymış" klişesini kullanan yarışmacının ödül parasından 1000 lira silinsin!



Ne demiş?



Yaparsın Aşkım'dan bir diyalog: KADIN YARIŞMACI: (Gözü bağlı eşine) Sesime gel hayatım... KOCASI: Lan sesin nerde ki?